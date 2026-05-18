田窪工業所、北米市場向けにスチール製物置を輸出開始

株式会社田窪工業所

スチール製物置、ガレージなどのメーカーの株式会社田窪工業所（愛媛県西条市、代表取締役社長 矢野孝二、以下「当社」）は、北米を中心に屋外収納・シェルター製品を展開する企業グループであるShelterLogic（シェルターロジック） Groupのスチール製収納庫シリーズ「Shirudo」の輸出を開始しました。

本シリーズ製品は、当社が日本国内で長年培ってきた物置づくりにおける製造技術や品質管理を活かした初めての北米向け製品となります。

なお、「Shirudo」の名称および関連する商標・ブランド展開はShelterLogic Groupによるものです。

近年、北米では住宅周辺空間の有効活用や屋外収納需要の高まりを背景に、高品質なスチール製収納庫への関心が高まっています。また、単なる収納性能だけではなく、耐久性や施工性、外観デザインなど、製品に求められる価値も多様化しています。

こうした市場ニーズに対し、ShelterLogic Groupによる市場展開と、当社の製造技術を組み合わせることで実現しました。

当社は今後も、高品質のものづくりを通じて、国内外のお客様へ価値ある製品を提供してまいります。また、海外市場においても、パートナー企業との連携を通じ、品質と信頼性を重視した製品供給に取り組んでまいります

【ShelterLogic Groupについて】

アメリカに本社を置く、８０年の歴史を持つＤＩＹスチール製収納庫などの設計、製造、販売におけるこの分野でのマーケットリーダーです。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社田窪工業所 海外事業部 TEL：0898-65-5000（代）