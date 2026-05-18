多彩な技法でキャラクターの魅力を最大化！高付加価値なアイテム「Supre-Art（スプラート）」をODMで販売開始【株式会社トランス】

株式会社トランス

推し活・オタ活をするファンに向けた推し活グッズや推しビジネスを提案する「推しビジネス研究所（仮）(https://www.trans.co.jp/oshiken/)」を運営する株式会社トランス（本社：東京都渋谷区、代表：猪口 祐紀子）は、多彩な技法でキャラクターの魅力を引き出すアイテム「Supre-Art（スプラート）」のODM販売を開始しました。

近年、作品の周年記念イベントやキャラクターの誕生日企画などを軸とした施策が広がりを見せており、こうした機会にあわせた記念グッズは、ファンにとって特別な購買機会としても注目を集めています。

「Supre-Art」は、印刷や額装など多彩な技法を掛け合わせ、キャラクターの魅力を最大限に引き出す、作品として楽しめるアイテムです。

印刷方法によって、油絵のような質感や光沢感のある輝きを再現することができます。またレイヤー構造にすることで、コンテンツの世界観の奥行きを演出することも可能。”高級感”や”特別感”を演出し、コンテンツの周年や記念展でも活躍するアイテムとなっています。

Supre-Art について問い合わせる :https://www.trans.co.jp/contact/ask/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=supre_art

■ Supre-Art（スプラート）の特長

多彩な技法でキャラクターの魅力を引き出す

印刷方法や額装など、キャラクターの魅力を最大限に引き出す多彩な表現手法を揃えています。

記念グッズや企画展などに最適な”高級感”を演出

絵画のような質感や光沢感を再現し、記念グッズや企画展にふさわしい高級感を演出します。

コンテンツの世界観をよりリアルに再現

レイヤー構造によって奥行きのあるビジュアルを生み出し、コンテンツの世界観をよりリアルに表現します。

Supre-Art の詳細を見る :https://www.trans.co.jp/oshiken/oshiproducts/supre_art/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=supre_art

推しビジネス研究所（仮）

推し活市場やファンカルチャーを研究し、新しいグッズ企画を提案する「推しビジネス研究所（仮）」を展開しています。ファン心理をとらえたオリジナル推し活グッズの企画・開発・提案をはじめ、推し活市場のトレンドやグッズ製作のヒントなどの情報発信も行っています。

URL：https://www.trans.co.jp/oshiken/

会社概要

株式会社トランスは、オリジナルグッズの商品企画・製造、企業のセールスプロモーション支援を主力事業としています。私たちは、ただ“モノ”をつくる会社ではありません。『ファン視点・プロ企画』をタグラインとして掲げ、ブランドや作品、そのファンの期待を超えるグッズと体験価値を企画し、つくる会社です。モノづくりを通じて企業とファンをつなぎ、まだ名前のない“欲しい”をカタチにします。

会社名：株式会社トランス

株式会社トランザクション（証券コード：7818）連結子会社

代表者：代表取締役社長 猪口 祐紀子

本社：東京都渋谷区渋谷三丁目28番13号 渋谷新南口ビル９階

URL：https://www.trans.co.jp/