三井不動産株式会社（所在：東京都中央区、代表取締役社長：植田 俊、以下「三井不動産」）とBIPROGY株式会社 （所在：東京都江東区、代表取締役社長：齊藤 昇、以下「BIPROGY」）、西日本旅客鉄道株式会社（所在：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：倉坂 昇治、以下「JR西日本」）、株式会社博報堂（所在：東京都港区、代表取締役社長：名倉 健司、以下「博報堂」）の3社で構成するPHRコネクト共同企業体は、2026年5月19日より、日本橋室町三井タワーにおいて、2025年大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオンにて展示され人気を博した「カラダ測定ポッド」を設置し、PHRコネクト共同企業体の「DotHealth カラダ測定サービス」（以下「本サービス」）の提供を開始いたします。なお、首都圏・オフィスビルにおける本サービスの提供は初の試みです。

大阪・関西万博では、大阪ヘルスケアパビリオン来館者が 553 万人を超え、「カラダ測定ポッド」で自身の健康状態をチェックするリボーン体験（自身の健康状態を可視化し、行動変容を促す体験）が話題になりました。PHR コネクト共同企業体は、リボーン体験を大阪・関西万博の一過性のイベントに終わらせず、日常生活に根付かせることを目指し、万博レガシーとして事業を継続するため、現在大阪府内4か所で本サービスを提供しています。

企業における健康経営や人的資本への関心の高まりを背景に、従業員のウェルビーイング向上に資する取り組みの重要性が増している中、今回の設置は、日本橋室町三井タワーおよび周辺オフィスに勤務するオフィスワーカーを主な対象とし、日常の中で健康状態を可視化できる環境を提供し、新しい健康習慣の創出を目指すものです。三井不動産は、オフィスワーカー向けサービス「＆BIZ（アンドビズ）」の一環として、テナント企業の従業員の健康増進やウェルビーイング向上に資する取り組みとして本サービスを展開します。なお、本サービスは来街者にもご利用いただける環境とすることで、街全体への波及と新たなヘルスケア体験の定着を目指してまいります。

「カラダ測定ポッド」設置の様子（日本橋室町三井タワーB1階）

■本サービスの意義

カラダ測定ポッドでは、心血管、髪、肌、歯、脳と筋骨格の6分野の健康度を測定することができます。ユーザーは、機器の指示に従い約8分で脈拍や肌の油分など約50項目のデータを取ることができ、専用のWEBアプリで測定結果を蓄積しながら、グラフなどで確認が可能です。3週間に1回程度のように継続的に利用することで、体の状態の推移がわかります。

本サービスにおいては、継続的な利用によりユーザーの健康に関する意識変容・行動変容へつなげるとともに、日常生活における持続的な健康支援を実現します。オフィスワーカーが昼休みや業務の合間に利用し、日々の体調変化の把握や、結果の共有を通じた健康意識の醸成など、日常の中で継続的に活用されることを想定しています。また、コンディション管理を通じて生産性向上に資する活用も期待されます。

■本サービスの概要

(1)期間：2026年5月19日から約1年間（予定）

(2)場所：日本橋室町三井タワー地下1階

※今後、提供場所は変更になる可能性があります。

(3)日時：全日11:00～19:30（予定）

(4)料金：サブスクリプション制（2か月1,200円/6か月3,000円）

※ポッド利用権はカラダ測定アプリより購入いただけます。

■今後の展開

三井不動産は、本サービス提供を通じて得られる知見をもとに、オフィスワーカーの健康増進とウェルビーイング向上に資するサービスのあり方を検討してまいります。あわせて、「&BIZ」を通じた情報発信や、測定結果をもとに入居テナント企業の商品・サービスのレコメンドなど、他企業との連携・共創を推進し、オフィスビルにおける新たな顧客体験価値の創出を目指します。

PHRコネクト共同企業体は、カラダ測定ポッドを起点とした、三井不動産のオフィスビルテナントをはじめとするステークホルダーとの新たな協業・事業共創を創出し、オフィスへ訪れるユーザーへのさらなる付加価値の提供を図ります。

【参考資料】

■＆BIZ（アンドビズ）について

三井のオフィスで働く方のためのサービス「&BIZ（アンドビズ）」には、ワーカーのスキルアップにつながる情報や同僚とのコミュニケーションを促進するイベントなど、オンタイムを支える情報はもちろん、三井不動産グループの商業施設・ホテルなどの優待特典も満載。ご家族・ご友人とのオフタイムまで様々なシーンをサポートします。

三井のオフィスでは、&BIZを通じてワーカーの毎日をより豊かにし、テナント企業のパフォーマンスの最大化につながるサービス提供に取り組んでいます。

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