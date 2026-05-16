化粧品等流通事業ファンド を公開

ミラリタ株式会社

事業投資型クラウドファンディングプラットフォーム「ミラリタ」を運営するミラリタ株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：重田恭宏）は、「化粧品等流通事業ファンド（以下「本ファンド」という。）」の情報を公開しました。

本ファンドは、5月17日(日)より募集を開始いたします。

本ファンドは、複雑な金融商品とは異なり「需要のあるモノを仕入れ、必要な場所へ卸す」ビジネスの基本から生まれた収益を還元する実需ベースのシンプルな投資スキームです。

生活に欠かせない商材の「商流」を、約6ヵ月で5回程度（予定）スピーディに回転させます。長期間の在庫リスクを抑え、事業の透明性を確保し年利16%（税引前）という「地に足の着いたリターン」の実現を目指します。



■投資対象について

本ファンドの投資対象は、日常的に需要の高い化粧品や日用品等の卸売事業です。

景気変動に左右されにくい、安定した「実需」に基づく商品の流通を通じて、着実な収益の創出を目指します。



■スキームについて

出資 → 商品の取得・売却（5回転予定） → 売却代金の回収 → 償還・分配

※市場動向や仕入れ状況により、運用サイクル（回転数）は増減する場合がありますが、運用期間内での収益最大化を目指した運用を行います。

■ファンド概要

名称：化粧品等流通事業ファンド

想定利回り（税引前）：年利16%

運用期間：約6ヶ月

出資単位：1口=1万円／10口～

募集方式：先着式

投資対象：化粧品・日用品等の卸売事業

募集期間：2026年5月17日(日)18:00～6月22日(月)23:59（予定）*

*スケジュールは予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

詳細ページ：https://miralita.jp/product/view/18

■ミラリタ株式会社（Miralita Co., Ltd.）

代表者：代表取締役社長 重田恭宏

設立日：2017年11月1日

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目1-29 赤坂赤菱ビル 5階

公式サイト：https://miralita.co.jp/

問い合わせ先：https://miralita.co.jp/contact

■事業投資型クラウドファンディングプラットフォーム「miralita（ミラリタ）」

お金だけじゃない、ワクワクまで一緒に。

みんなで、期待以上、想像以上の未来へ。

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