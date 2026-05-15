介護施設向けAIプラットフォーム「みちケア」を正式リリース

シスタ株式会社

シスタ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:梅谷 雄紀/以下、シスタ)は、介護施設向けAIプラットフォーム「みちケア」を本日2026年5月15日に正式リリースしました。独自AIがシフトを自動生成し、施設内訪問ルートまで一気通貫で最適化。

2026年6月の介護報酬改定で新設される処遇改善加算「Iロ・IIロ」の取得を見据え、介護施設の生産性向上を支援します。

■ サービスサイト: https://lp.michi.care/

背景：2026年6月、加算取得は"DX投資の有無"で決まる

2026年6月1日、介護報酬の臨時改定が施行されます。新設される処遇改善加算「Iロ・IIロ」を取得すれば、介護職員1人あたり最大月1.9万円(6.3%)の賃上げ原資を確保できます。

ただし、施設サービスでは「生産性向上推進体制加算I又はIIの算定」が要件です。ICT・DXを実際に運用に組み込んだ施設だけが、上乗せ区分を受け取れます。

「加算を取りたいが、現場が動けない」──シフト作成の属人化、施設内ルートの最適化に向けた学習コスト、書類作成の負担。これが今、全国の施設経営者が直面する共通課題です。

「みちケア」3つの機能

1. AIによるシフト自動生成

常勤・非常勤・資格要件・希望休等の労働制やこれまで施設長やサービス責任者等シフトを管理していた方の暗黙知を含めて独自のAIが一括最適化。

管理者の業務は調整・最終承認のみとなり、シフト作成・変更の工数を大幅に削減します。

2. シフト連動型の施設内ルート最適化

住宅型有料老人ホーム（サービス付高齢者向住宅含む）における、ケアプランや訪問看護の特別指示書をもとにした施設内ルートの調整は売上向上・稼働率向上に必要不可欠であり、シフトと連動して最適化します。

3. 他社勤怠ツールと連携、監査対応を効率化

他社の勤怠管理システムとCSV連携し、勤務形態一覧表など、実地指導や加算届出に必要な帳票作成を支援します。

実証導入での成果

正式リリースに先立つ実証導入で、シフト作成時間の大幅削減、管理者のシフト作成や調整における心理的ハードルを取り除き、本質的な業務に集中できるという定性的な評価を確認しました。また、住宅型有料老人ホームをはじめとした施設内訪問ルートがある施設においては、シフト連動する形でルートを自動生成し、最適化のベースが即時にできる実績を確認しました。

【検証導入済サービス種別】

住宅型有料老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅

介護付有料老人ホーム

特別養護老人ホーム

介護老人保健施設

通所介護

※成果は施設規模・運用体制により異なります。

こんな施設におすすめです

無料相談を受付中

- 2026年6月改定で加算Iロ・IIロの取得を目指す施設- シフト作成が特定の管理者に集中し、属人化している施設- 新人定着率が低く、教育コストが経営を圧迫している施設- 実地指導・監査対応の書類作成負担を軽減したい施設- 補助金等を活用し、DX投資を進めたい施設

▼ 個別オンライン説明会(60分)

実際の画面で機能をご覧いただけます。

お申込み:https://lp.michi.care/

▼ 住宅型有料老人ホーム向け施設内ルート（スタッフ数含む）最適化診断(無料・30分)

専門スタッフが貴施設の適正ルートを診断します。

お問い合わせ:https://lp.michi.care/

本件に関するお問い合わせ先

シスタ株式会社 広報窓口 E-mail: admin@sisuta.co.jp

※本リリースに記載の介護報酬改定の制度内容は、厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」(2026年3月13日通知)に基づきます。加算の算定可否は事業所ごとの要件充足状況により判断されますので、詳細は所管行政庁にご確認ください。

会社概要

会社名：シスタ株式会社

所在地：東京都港区赤坂3-17-3

代表者：代表取締役 梅谷 雄紀

設立：2024年9月24日

事業内容：介護施設向けAIプラットフォーム「みちケア」の開発・提供

サービスサイト： https://lp.michi.care/