ハローキティのショーと食事が楽しめるシアターレストラン「HELLO KITTY SHOW BOX」では、ランチ公演『Season1復刻！5周年スペシャル公演』を5月31日（日）から6月2日（火）まで期間限定で開催いたします。

『Season1復刻！5周年スペシャル公演』では、2026年６月に5周年を迎える「HELLO KITTY JAZZ BAND」の初演ステージを3日間限定で復刻上演いたします。 「HELLO KITTY JAZZ BAND SHOW」は、バンドリーダーのハローキティが歌い、踊り、トランぺッターとして、メンバーたちと一緒にジャズを演奏する大人気ランチ公演です。今回は、「Take the A train」、「Sing Sing Sing」などの大人気ジャズナンバーから、J-popの名曲まで、全6曲を迫力満点の生パフォーマンスと共にお届けいたします。 また、お料理はハローキティの顔の形をしたライスにピンクやイエローなど色鮮やかなルーをかけた“カレーライス”や、りんご型のオムライスなど見た目も可愛いHELLO KITTY SHOW BOXオリジナルのメニューを提供。 今しか見る事の出来ない、可愛いハローキティの復刻ジャズバンドショーをお楽しみください。

■『Season1復刻！5周年スペシャル公演』 概要

期間： 5月31日（日）～6月2日（火） 時間： 11：00～13：30（開場11：00、最終入場12：00） 料金： 大人／3,500円～、子ども（4～12歳）／2,500円～ ※すべて税込価格 ※1ドリンク・グリーティング料金・HELLO KITTY APPLE HOUSE入場料を含む ※お好きなフードメニューも別途追加料金でご注文可能 曲目： 「Take the A train」や「おもちゃのチャチャチャ」など含む6曲 問合わせ： HELLO KITTY SHOW BOX（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営） TEL 0799-70-9022

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