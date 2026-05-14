『バキ』ラベル・ウイスキー発売！　5月28日(木)より抽選受付開始

株式会社小学館集英社プロダクション(C) 板垣恵介(秋田書店)1992

『バキ』ラベル・ウイスキー 待望の第2弾をリリース！

最強の男・烈海王がラベルを飾る、アイラ最強の蒸留所のシングルモルト

板垣恵介原作の格闘技漫画「刃牙」シリーズは、「週刊少年チャンピオン」にて1991年から連載開始、現在連載中の最新シリーズ『刃牙らへん』に至るまで、史上最強の格闘技漫画として絶大な人気を誇ります。

WHISKY MEWでは、2024年発売の『範馬刃牙』に続き、待望の第2弾として『バキ』ラベル・ウイスキーをリリース、中国拳法の達人でシリーズ屈指の人気キャラクター・烈海王がラベルを飾ります。

山岡秀雄が選んだウイスキーは、シークレットアイラ2009。蒸留所名は非公開ですが、ヘビーなピート麦芽を使い、アイラ島の中で最もフェノール値が高いことで知られる、アイラ最強の蒸留所です。

この蒸留所のウイスキーは、『バキ』の作品の中で、烈海王とスコットランド出身のドイルがBARで一緒に飲むシーンに登場しています。

シークレットアイラ2009は、はっきりとしたピートスモークが香り、ヘビリーピーティーでスパイシー、スモーキーな余韻が長く続きます。まさにピートフリークにうってつけのモルトです。

ドイルが語る「クセのあるスコッチだが慣れるにつれヤミツキになる」というウイスキーを、一気に飲み干す烈海王－－ウイスキーファンにはたまらない、『バキ』のあのシーンを思い出しながら、珠玉のシングルモルトをお愉しみください。

＜商品概要＞

https://whiskymew.jp/media/pr_0528/(https://whiskymew.jp/media/pr_0528/)

『バキ』烈海王ラベル／

シークレットアイラ2009

販売価格：税込み33,000円

総本数297本。700ml。熟成年数15年。アルコール度数51.5％

原材料はモルト。原産地はスコットランド（英国）

＜抽選販売＞

抽選予約受付期間：

2026年5月28日（木）12:00～6月4日（木）23:59

抽選販売数：250本

※抽選により当選した方への販売となります。

※お一人様、2本までお申し込みできます。

＜購入方法＞

ウイスキー専門サイト【WHISKY MEW（ウイスキーミュウ）】

https://whiskymew.jp/media/pr_0528/(https://whiskymew.jp/media/pr_0528/)

※抽選により当選した方への販売となります。

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

※返品不可。

※適正価格でひとりでも多くの方にご購入いただきたいため、転売目的でのご購入はおやめください。オークション等で⼆次購入された商品は、品質・安全性を保証いたしません。

＜ウイスキー評論家・山岡秀雄＞

ウイスキー評論家、ジャーナリスト、翻訳者。

世界的なネットワークを持っており、「Collecting Scotch Whisky」で世界のウイスキーコレクター16人のうちのひとりに選ばれました。また、海外のノージングコンテストで8回の優勝歴があります。ウイスキー専門サイト「WHISKY MEW」のスーパーバイザーを務めます。

著書にDVDBOOK「シングルモルトのある風景」（小学館）などウイスキーに関する著書・翻訳書多数。監修・翻訳をした『モルトウイスキー・コンパニオン改訂第７版』は、モルトウイスキーの真髄を伝える、故マイケル・ジャクソンによる世界的ベストセラーの最新版。

【WHISKY MEW】サイトで発売中です。

https://whiskymew.jp/items/3900009.html

＜WHISKY MEWとは＞

世界的に著名なウイスキーコレクターであり、小学館の漫画編集者であった山岡秀雄の「多くの人にウイスキーの多様性ある魅力を知ってもらいたい」という思いから、漫画×ウイスキーの発想は生まれました。2017年、小学館集英社プロダクション(ShoPro)と山岡秀雄が選んだ最高のウイスキーに合う漫画・アニメ・芸術…etc. みなさんが嬉しくなるラベルを付するというプロジェクトが誕生、いまに至ります。

スコッチやジャパニーズウイスキーの樽を山岡秀雄がテイスティングをして選びます。様々な形でウイスキーの多様性を探っていきます。

【ホームページ・SNS情報】

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