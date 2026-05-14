還暦を迎えた怒髪天・増子直純が17年ぶりの番組登場！震災の記憶、福島との絆、そして“これからのオトナ”を語る『風とロック』　2週連続特集

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

株式会社ジャパンエフエムネットワーク（以下、JFNC）が制作するラジオ番組『風とロック』（DJ：箭内道彦）では、5月16日（土）、23日（土）の放送に、ロックバンド怒髪天のボーカル・増子直純が17年ぶりにゲスト出演、2週にわたって特集します。

今回の出演は、2026年に還暦を迎えたばかりの増子直純の節目を記念したもので、長年にわたり親交のある箭内道彦との対話を通して、“過去”と“これから”を行き来する時間が展開されます。

番組の前半では、東日本大震災当時の記憶や福島との関わりについての話を中心に、震災直後に交わされた言葉や判断が、現在の活動につながっていることが語られます。

また、復興支援のライブや楽曲制作を通じて感じた、音楽の役割について改めて向き合います。

後半では、60歳を迎えた現在の増子直純の心境や今後の活動についてトークを展開。

年間70本以上に及ぶライブ活動を続ける理由や、“生涯現役”というスタンスについても語ります。

CMでも話題となった代表曲「オトナノススメ」を軸に、還暦をむかえた増子が思う“大人とは何か”というテーマについても触れていきます。

増子直純と箭内道彦による、17年ぶりの『風とロック』での対話をぜひお聴きください。

■番組概要■

番組名： 風とロック

番組サイト：https://jfn-pods.com/program/1936

番組Xアカウント：https://x.com/radiokazetorock（@radiokazetorock(https://x.com/radiokazetorock)）

ハッシュタグ： #ラジオ風とロック

メッセージフォーム：https://form.jfn.co.jp/kazetorock/message

放送局（詳細はHPから各局ページをご確認ください。）：

https://jfn-pods.com/program/1936



※オンエア日時は各局のHPをご確認ください。

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