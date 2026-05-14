甲状腺がん診断市場は2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.86％で拡大する精密診断と早期発見の進展による成長見通し

甲状腺がん診断市場は2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.86％で拡大する精密診断と早期発見の進展による成長見通し