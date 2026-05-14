東芝：「SmartMCD（TM）」シリーズでモーター駆動用MOSFETを内蔵した新製品のサンプル出荷開始について

～三相ブラシレスDCモータードライバーとマイコンを統合、車載小型モーターを直接駆動可能～

川崎--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 東芝デバイス＆ストレージ株式会社は、マイクロコントローラー（マイコン）とモータードライバーを統合した「SmartMCD™」[注１]シリーズの新製品として、三相ブラシレスDCモーター駆動用パワーMOSFETを内蔵した「TB9M040FTG」のエンジニアリングサンプル出荷を開始しました。

新製品は三相ブラシレスDCモーターを直接駆動でき、車載機器で使用される小型モーターの制御に適しています。

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東芝：マイコンとモータードライバーを統合した「SmartMCD™」シリーズ新製品「TB9M040FTG」

近年、自動車の可動部では電動化が進み、電動バルブ、HVAC[注2] （ダンパー、フラップ）、グリルシャッター[注3]などで使用される小型三相ブラシレスDCモーターの需要が増加しています。この分野では、部品点数削減やECU[注4]の小型化のため、マイコンやモータードライバーおよび電源システムなどを高密度に統合したデバイスが求められています。さらに、モーター制御の高度化やCPU負荷低減を目的として、FOC[注5]制御支援機能やセンサーレス制御へのニーズも高まっています。

新製品は、マイコン（Arm® Cortex® -M23コア）、Flashメモリー、三相ブラシレスDCモーターを直接駆動できるモータードライバー、電源供給用途に使用可能なハイサイドドライバー、LIN[注6]トランシーバー、さらに車両のバッテリーレベルで動作可能な電源システムを小型パッケージのVQFN36 (6×6mm (typ.)) に搭載しています。

また、当社独自のハードウェアを搭載したベクトルエンジン (VE) を内蔵しており、FOC制御モーターアプリケーションのCPU負荷の低減やソフトウェアプログラムの容量削減に寄与します。さらに、モーターの逆起電力 (BEMF[注7]) 検出機能を備えており、センサーレス矩形波制御も可能です。

新製品は、これらの機能により、車載機器の小型化や部品点数の削減を実現するとともに、高度で複雑なモーター制御を可能にし、さまざまな車載小型モーターアプリケーションに幅広く対応できます。さらにECUとのLIN通信により、車載システム内の小型モーター制御にも対応します。

当社は今後も、車載システムのモーター駆動に必要な機能を搭載したSmartMCD™シリーズのラインアップを拡充し、車載システムの小型化や部品点数の削減に貢献していきます。

応用機器

車載機器

・電動バルブ、HVACダンパー、フラップ、グリルシャッターなどの小型ブラシレスDCモーターアプリケーション

新製品の主な特長

・三相ブラシレスDCモーターのモータードライバーを搭載し、三相ブラシレスDCモーターを直接駆動可能（モーター駆動用MOSFET内蔵）

・32bit MCU (Arm® Cortex®-M23)、動作周波数: 40MHz（低速・高速オンチップ発振器）

・内蔵メモリー (incl. ECC SEC/DED[注8])

Code Flash：80KByte、SRAM：4KByte

・FOC制御用ベクトルエンジン (VE)、プログラマブルモータードライバー (PMD)[注9]を内蔵

・シャント抵抗・電流検出アンプ[注10]、12ビット A/Dコンバーターを内蔵

・ハイサイドドライバーを1ch搭載しており、ホールセンサーICなどの電源として供給が可能

・通信方式：LIN通信、UART (LIN通信と兼用)、SPI

・AEC-Q100[注11] Grade 0に適合

・ASIL-B[注12]に適合

新製品の主な仕様

新製品の詳細については下記ページをご覧ください。

TB9M040FTG

当社の車載モータードライバー製品については下記ページをご覧ください。

アナログデバイス

*Arm、Cortexは、米国および／あるいはその他の国におけるArm Limited（またはその子会社）の登録商標です。

*SmartMCD™は東芝デバイス＆ストレージ株式会社の商標です。

*その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

*本サンプルは機能評価用です。本サンプルは量産時と仕様が異なる場合があります。

*本資料に掲載されている情報（製品の価格／仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など）は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

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東芝デバイス＆ストレージ株式会社

半導体広報・予測調査部

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Source: Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation