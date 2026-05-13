図書館でオーストラリア気分♪海を渡って届いた絵本と「英語で楽しむえほん読み聞かせ会」

松戸市読み手：キャムデン ジョン グレゴリー（通称キャム）松戸市立図書館 東松戸地域館 5月のテーマ展示「海外文化に触れよう」

本場の英語の読み聞かせでオーストラリアの絵本の世界へ。松戸市国際交流員のキャムが、姉妹都市・ホワイトホース市から届いた絵本を英語で読み聞かせします。

絵を見ながら読み進めるので、英語が初めてでも大丈夫。見て、聞いて、感じて、親子で楽しむ“オーストラリアのひととき”を図書館で体験してみませんか。

▼キャムが読み聞かせる絵本「POSSUM MAGIC（ポッサムの魔法）」

Mem Fox & Julie Vivas（メム・フォックス＆ジュリー・ヴィヴァス）著

森の動物ポッサムのポスおばあちゃんは、魔法使い。ある日、孫のハッシュに、へびに食べられないようにと、透明になる魔法をかけましたが、もとに戻す魔法が思い出せない！なんとか「人間の食べ物」という手がかりを思い出し、2人は、オーストラリア中をかけめぐり、その食べ物を探す物語。ミートパイやパブロバなどオーストラリアならではの食事がたくさんでてくるので、絵本を読んでいるだけでオーストラリアグルメを堪能できる、そんな一作です。

英語で楽しむえほん読み聞かせ会

- 開催日時 2026年5月22日（金）16時～16時30分- 会場 松戸市立図書館 東松戸地域館（ひがまつテラス1階）- 交通アクセス 北総線・JR東松戸駅徒歩4分- 費用 無料

詳細は松戸市公式ホームページ 「姉妹都市提携５５周年」特設ページをご覧ください。

https://www.city.matsudo.chiba.jp/InternationalPortal/en/sistercityWhitehorse/AnniversaryEvents/55th.html

▼松戸市立図書館 東松戸地域館テーマ展示「海外文化に触れよう」

同館では、月ごとにテーマを決めて、そのテーマに関連した所蔵資料を展示しています。2026年5月はホワイトホース市との姉妹都市提携55周年にちなみ、「海外文化に触れよう」をテーマに展示を行っています。外国に行った気分になれるような本やオーストラリアの文化が分かる資料も展示しています。ぜひお越しください。

▼ホワイトホース市との交流の中で届いた5つの絵本も展示しています

- 開催期間 2026年5月28日（木）まで- 開催場所 松戸市立図書館 東松戸地域館（ひがまつテラス1階）

今回キャムが読み聞かせする「POSSUM MAGIC（ポッサムの魔法）」と一緒に、全部で5冊の絵本がホワイトホース市から届きました。どれも読むだけでオーストラリアを感じられる絵本です。ぜひご覧ください。

「Are we there yet?（目的地はまだ？）」

Alison Lester（アリソン・レスター）著

家族でオーストラリアを車でぐるっと１周する物語。本当に旅行している気分になれるかも!?

「YAKEEN DREAMiNG（ヤキーンの夢）」

Merindah-Gunya（メリンダ-グンニャ）著

オーストラリアの先住民・アボリジニーの人が大切にしてきたおはなしをアートを通じて伝える絵本。カラフルなイラストに魅了されること間違いなし！

「Neighbourhood Nest（ごきんじょさんのとりのす）」

Sarah Jane Lightfoot（サラ・ジェーン・ライトフット）著

自分の巣に見知らぬ卵があることに気づいたカササギのマギーが、「この卵、だれの？」といろんな鳥の巣や卵の特徴を見比べながら、持ち主を探す小さな冒険の物語。マギーと一緒に上空からオーストラリアを感じよう！

「WHERE’S BLUEY? （ブルーイはどこ？）」

Bluey,Nick Rees（ブルーイ、ニック・リー著）

犬のキャラクター・ブルーイとその家族のアニメはオーストラリアで大人気！そんなブルーイを絵本の中で探そう！「どこどこ？」「いた！」よく見て、楽しく探してみよう！

▼本件に関するお問い合わせ先

- 展示・貸出場所：松戸市立図書館 東松戸地域館（ひがまつテラス1階）※貸出は5月30日（土）から英語で楽しむえほん読み聞かせ会

松戸市 文化スポーツ部 国際推進課

所在地：松戸市小根本7-8京葉ガスF松戸第2ビル5階

TEL：047-710-2725 FAX：047-363-2653

松戸市立図書館 東松戸地域館テーマ展示

松戸市立図書館本館

所在地：松戸市松戸2060番地

TEL：047-365-5115 FAX：047-361-3770