はちのす制作、無料ツール『一括リダイレクトチェッカー』にCSVダウンロード機能を追加 ― 検証結果をExcelで一括管理・社内共有が可能に
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349079/images/bodyimage1】
～ 最大10件のURL検証結果をワンクリックでCSV出力。判定結果と全ホップのHTTPステータスを一覧化し、サイトリニューアル時のエビデンス保存や社内共有を効率化。あわせてHTTPS→HTTPダウングレード警告と複合判定機能も追加 ～
営業資料の受注率やLP成約率向上を支援するアンケート調査・分析、法人向けリード獲得支援、LLMO・ブランディング記事作成・オウンドメディア運営を手がける株式会社はちのす制作（本社：東京都品川区、代表取締役：小林和司、以下「はちのす制作」）は、2026年5月12日、無料ツール集『はちのすWebツール』の第1弾ツール「一括リダイレクトチェッカー」に、検証結果をCSVファイルとしてダウンロードできる機能を追加しました。あわせて、HTTPS→HTTPプロトコルダウングレードの検出と、複合警告の表示ロジックも改善しています。
ツールURL：https://hachinosu-seisaku.co.jp/tools/redirect-checker
【追加の背景】
2026年5月1日に提供を開始した「一括リダイレクトチェッカー」では、最大10件のURLを並列でチェックし、リダイレクトチェーン全体を可視化できます。一方、利用者からは「クライアント報告のエビデンスとして残したい」「サイトリニューアル前後の状態を時系列で比較したい」「スプレッドシートでフィルタや色分け管理したい」といった、検証結果を構造化データとして保存・共有したいニーズが寄せられていました。
今回の機能追加では、ブラウザ上での確認に加えてCSV形式での出力と、より精緻な判定表示の両方を実装。検証結果のエビデンス化と意思決定の両面を支援する形に強化しました。
【新機能：CSVダウンロード】
リダイレクトチェック結果の一覧右上に表示される「CSVダウンロード」ボタンから、検証結果を1ファイルにまとめて取得できます。UTF-8 BOM付き形式で、Excel・Googleスプレッドシートでそのまま開いて日本語の文字化けも発生しません。
■ ファイルの構成
・1行＝1入力URLの横展開フォーマット
・ヘッダ列：入力URL／最終到達URL／リダイレクト回数／判定／判定タイプ
・各ホップ列：「N回目HTTPステータス」「N回目ステータステキスト」「N回目URL」（最大ホップ数に合わせて可変展開）
・判定タイプは「成功 / 警告 / 情報」と日本語化（フィルタ・色分けに即対応）
・ファイル名：redirect-check_YYYYMMDD-HHMM.csv（実行日時を自動付与）
■ 想定利用シーン
・クライアント納品時のエビデンス保存（週次レポート・引き継ぎ資料に添付）
・サイトリニューアル前後の遷移状態を時系列で比較
・チーム内Slack・社内Wiki共有用に件数の多いURLリストを一括レビュー
・広告のUTM付きURLが意図通りに着地しているかの一覧監査
【あわせて追加した判定ロジックの改善】
CSVダウンロードと同時に、判定表示の精度も改善しています。
■ HTTPS→HTTPプロトコルダウングレードの検出
リダイレクトチェーン内に HTTPSからHTTPへ降格するホップがある場合、最優先で警告を表示するようにしました。途中で暗号化通信が解除されると、セキュリティとSEO評価の両面で重大な問題となります。
例えば「https://example.com/a → http://example.com/b → 200」というチェーンを検証すると、「HTTPS→HTTPのダウングレードが含まれています」と表示され、すべてのリダイレクト先をHTTPSに統一する対応を促します。
■ 複合警告の表示
「3回以上のリダイレクト」と「302（一時的な転送）の混在」が同時に発生している場合、それぞれを別々の警告として出すのではなく、「N回連続のリダイレクト＋302が混在」と1つの複合警告で集約。クローラ効率と評価引継ぎの両方の改善が必要であることを、簡潔に伝えるようにしました。
■ 4xx/5xxの文言を統一
最終到達ページが4xx/5xxを返した場合の判定文言を「最終ページがNを返しています」に統一しました。リダイレクトの有無に関わらず、同じ表現で結果を読み取れます。
【運営サービス】
・【営業資料の受注率を上げる専門】アンケート調査代行サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/sales-survey/
・アンケート調査×ホワイトペーパー制作サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/surveys-white-paper/
・プレスリリース運用支援サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/press-release/
・SEOブランディング記事作成サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/seo-branding/
・LLMO Branding 記事制作サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/service/llmo-branding-kijiseisaku/
・被リンク獲得代行サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/hirinku-kakutoku-daikou/
・千葉県特化型 Instagram キャンペーンPRサービス「#Chiba Booster（チバブースター）」：https://hachinosu-seisaku.co.jp/chiba_booster/
・公式YouTubeチャンネル「はちのすマーケティングラボ」：https://www.youtube.com/@hachinosu-seisakuCH
・はちのす制作公式TikTok：「BtoB一次情報」：https://www.tiktok.com/@hachinosu_ch
・マーケの一杯｜SEO・広告・AIニュースを構造から読み解く：https://open.spotify.com/show/4wzXl788olkEkAvoWYUAhp
【会社概要】
会社名： 株式会社はちのす制作
URL： https://hachinosu-seisaku.co.jp/
本社所在地： 〒140-0015 東京都品川区西大井１丁目１-２ Jタワー西大井イーストタワー ２階 品川区立 西大井創業支援センター
電話番号： 050-5050-3124
事業内容：
・コンテンツ制作のためのアンケート調査 / マーケティングリサーチ
・ブランディングを強化するSEO・AIO・LLMO対策のコンテンツ制作
・インスタグラムPRサービス #Chiba Booster / インスタ顧問
設立： 2023年8月
【お問い合わせ先】
株式会社はちのす制作 マーケティング課 大黒
電話番号：050-5050-3124
Mail：dgmark@hachinosu-seisaku.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349079/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社はちのす制作
～ 最大10件のURL検証結果をワンクリックでCSV出力。判定結果と全ホップのHTTPステータスを一覧化し、サイトリニューアル時のエビデンス保存や社内共有を効率化。あわせてHTTPS→HTTPダウングレード警告と複合判定機能も追加 ～
ツールURL：https://hachinosu-seisaku.co.jp/tools/redirect-checker
【追加の背景】
2026年5月1日に提供を開始した「一括リダイレクトチェッカー」では、最大10件のURLを並列でチェックし、リダイレクトチェーン全体を可視化できます。一方、利用者からは「クライアント報告のエビデンスとして残したい」「サイトリニューアル前後の状態を時系列で比較したい」「スプレッドシートでフィルタや色分け管理したい」といった、検証結果を構造化データとして保存・共有したいニーズが寄せられていました。
今回の機能追加では、ブラウザ上での確認に加えてCSV形式での出力と、より精緻な判定表示の両方を実装。検証結果のエビデンス化と意思決定の両面を支援する形に強化しました。
【新機能：CSVダウンロード】
リダイレクトチェック結果の一覧右上に表示される「CSVダウンロード」ボタンから、検証結果を1ファイルにまとめて取得できます。UTF-8 BOM付き形式で、Excel・Googleスプレッドシートでそのまま開いて日本語の文字化けも発生しません。
■ ファイルの構成
・1行＝1入力URLの横展開フォーマット
・ヘッダ列：入力URL／最終到達URL／リダイレクト回数／判定／判定タイプ
・各ホップ列：「N回目HTTPステータス」「N回目ステータステキスト」「N回目URL」（最大ホップ数に合わせて可変展開）
・判定タイプは「成功 / 警告 / 情報」と日本語化（フィルタ・色分けに即対応）
・ファイル名：redirect-check_YYYYMMDD-HHMM.csv（実行日時を自動付与）
■ 想定利用シーン
・クライアント納品時のエビデンス保存（週次レポート・引き継ぎ資料に添付）
・サイトリニューアル前後の遷移状態を時系列で比較
・チーム内Slack・社内Wiki共有用に件数の多いURLリストを一括レビュー
・広告のUTM付きURLが意図通りに着地しているかの一覧監査
【あわせて追加した判定ロジックの改善】
CSVダウンロードと同時に、判定表示の精度も改善しています。
■ HTTPS→HTTPプロトコルダウングレードの検出
リダイレクトチェーン内に HTTPSからHTTPへ降格するホップがある場合、最優先で警告を表示するようにしました。途中で暗号化通信が解除されると、セキュリティとSEO評価の両面で重大な問題となります。
例えば「https://example.com/a → http://example.com/b → 200」というチェーンを検証すると、「HTTPS→HTTPのダウングレードが含まれています」と表示され、すべてのリダイレクト先をHTTPSに統一する対応を促します。
■ 複合警告の表示
「3回以上のリダイレクト」と「302（一時的な転送）の混在」が同時に発生している場合、それぞれを別々の警告として出すのではなく、「N回連続のリダイレクト＋302が混在」と1つの複合警告で集約。クローラ効率と評価引継ぎの両方の改善が必要であることを、簡潔に伝えるようにしました。
■ 4xx/5xxの文言を統一
最終到達ページが4xx/5xxを返した場合の判定文言を「最終ページがNを返しています」に統一しました。リダイレクトの有無に関わらず、同じ表現で結果を読み取れます。
【運営サービス】
・【営業資料の受注率を上げる専門】アンケート調査代行サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/sales-survey/
・アンケート調査×ホワイトペーパー制作サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/surveys-white-paper/
・プレスリリース運用支援サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/press-release/
・SEOブランディング記事作成サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/seo-branding/
・LLMO Branding 記事制作サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/service/llmo-branding-kijiseisaku/
・被リンク獲得代行サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/hirinku-kakutoku-daikou/
・千葉県特化型 Instagram キャンペーンPRサービス「#Chiba Booster（チバブースター）」：https://hachinosu-seisaku.co.jp/chiba_booster/
・公式YouTubeチャンネル「はちのすマーケティングラボ」：https://www.youtube.com/@hachinosu-seisakuCH
・はちのす制作公式TikTok：「BtoB一次情報」：https://www.tiktok.com/@hachinosu_ch
・マーケの一杯｜SEO・広告・AIニュースを構造から読み解く：https://open.spotify.com/show/4wzXl788olkEkAvoWYUAhp
【会社概要】
会社名： 株式会社はちのす制作
URL： https://hachinosu-seisaku.co.jp/
本社所在地： 〒140-0015 東京都品川区西大井１丁目１-２ Jタワー西大井イーストタワー ２階 品川区立 西大井創業支援センター
電話番号： 050-5050-3124
事業内容：
・コンテンツ制作のためのアンケート調査 / マーケティングリサーチ
・ブランディングを強化するSEO・AIO・LLMO対策のコンテンツ制作
・インスタグラムPRサービス #Chiba Booster / インスタ顧問
設立： 2023年8月
【お問い合わせ先】
株式会社はちのす制作 マーケティング課 大黒
電話番号：050-5050-3124
Mail：dgmark@hachinosu-seisaku.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349079/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社はちのす制作
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