SES企業同士のBPネットワーク構築プラットフォーム「SESAMI」、サービス提供開始。先着100社限定で無料クーポンを配布、リアルタイムチャット機能を標準搭載

株式会社Root on

株式会社Root on（本社：神奈川県横浜市港北区樽町2、以下「Root on」）は、SES（システムエンジニアリングサービス）企業同士をつなぐBPネットワーク構築プラットフォーム「SESAMI」のサービス提供を開始いたしました。先着100社限定で無料クーポンを配布するキャンペーンを実施するとともに、業界の既存サービスにはないリアルタイムチャット機能を標準搭載することで、SES企業間の取引先開拓とコミュニケーションを一気通貫でご支援します。

サービスサイト: https://ses-ami.com/

■ 背景：「マッチングしたあと」の不便さが、SES業界の取引先開拓を停滞させている

モダンなUIを搭載したSES企業マッチングプラットフォーム『SESAMI』

SES業界では、案件・要員のやりとりに必要な「ビジネスパートナー（BP）」の開拓が、企業の成長に直結する重要な経営課題です。一方で、既存のマッチングサービスの多くは「企業同士をつなぐ」ところまでで機能が止まっており、マッチング後の連絡手段は依然としてメールや個人のLINE、電話などに依存しているのが実態です。

その結果、以下のような課題が現場で日常的に発生しています。

- 連絡先交換の心理的ハードル（個人連絡先を渡すのに抵抗がある）- やり取りが各担当者の個人ツール（メール、LINE）に分散し、社内で情報共有できない- レスポンスが遅延し、案件機会を逸失する- 担当者の退職・異動で、それまで築いた取引関係が断絶する

「マッチングはできるが、その後が続かない」--この構造的な課題を解決することが、SES業界全体の取引活性化に必要だと考えました。

■ サービス概要：「BPネットワークを、もっとシンプルに」

「SESAMI」は、SES企業同士がつながり、案件・要員情報をやりとりできるBPネットワーク構築プラットフォームです。マッチングからコミュニケーションまでを1つのプラットフォーム上で完結できる設計が、最大の特徴です。

主要機能1. 企業間マッチング

業種、規模、保有エンジニアのスキル、対応案件領域などをもとに、相性の良いSES企業同士を発見できます。会社単位でのつながりを可視化することで、担当者依存ではない持続的な取引関係を構築できます。

2. リアルタイムチャット機能（標準搭載）

マッチング後、相手企業とそのままプラットフォーム上でチャットを開始できます。個人の連絡先を交換することなく、会社対会社のコミュニケーションを取ることができ、社内での情報共有や担当者交代時の引継ぎもスムーズに行えます。

3. 案件・要員情報の共有機能（順次拡張中）

現在、SESAMI上で案件情報・要員情報を直接共有・募集できる機能を鋭意開発中です。チャットでのやり取りを補完し、より効率的な案件・人材マッチングを実現します。

■ ローンチキャンペーン：先着100社限定 無料クーポン配布中

サービス提供開始を記念して、先着100社限定で無料クーポンを配布中です。SESのBPネットワーク開拓にお悩みの企業様は、ぜひこの機会にご利用ください。

▶︎ 無料登録・クーポン受け取りはこちらから: https://forms.gle/YQciaCFheVxBvZGEA

■ 今後の展望

「SESAMI」は、SES企業間のBPネットワーク構築を起点に、業界全体の取引・経営インフラの再設計を目指しています。具体的には、以下の機能・サービスを順次拡張していく予定です。

- 案件・要員情報の共有機能の正式リリース：プラットフォーム上での直接的な案件募集・要員提案を可能にしていく予定です。- エンドクライアント企業の直接参加：発注元企業がプラットフォーム上で直接案件を公開できる仕組みを将来的に提供し、SES業界のサプライチェーンを短縮することを検討しております。- フリーランスエンジニアの直接参画：個人エンジニアの直接登録・稼働を可能とし、業界全体の人材プールを拡張を目指します。- SES経営者向けコミュニティ機能：オンライン勉強会、オフラインミートアップ、Slackコミュニティなどによる業界経営者間の知見共有を促進します。

これらの展開により、SES業界における取引の透明化と効率化を、業界の中から推進してまいります。

■ 代表コメント

SES業界における取引先開拓は、個人の人脈や担当者間の口頭のやり取りに依存する構造が長年続いてきました。SESAMIは、その属人的な部分を会社対会社のネットワークに置き換え、誰もが対等にBPを開拓できる環境をつくることを目指しています。マッチングだけでなく、その後のコミュニケーションまでを1つのプラットフォームで完結できることが、業界の取引スピードを変えると信じています。

--株式会社Root on 代表取締役

■ 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/174408/table/5_1_23e3f49de21d54a3690a38b7324b908f.jpg?v=202605121251 ]