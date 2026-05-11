「最近、飛距離が落ちたかも…」そんな悩みに。“音”でスイングを見直せるTamterd練習器具が期間限定セール

九洋洲 Joychou 株式会社

音でスイングタイミングを確認できるゴルフ練習器具を、期間限定の特別価格で提供

ゴルフ用品ブランド「Tamterd」は、ゴルフスイング練習器具を2026年5月11日から5月25日までの期間限定で、通常価格7,999円のところ、特別価格5,948円にて販売いたします。

本製品は、スイング時のリリースタイミングを“音”で確認できるゴルフ練習器具です。「飛距離が伸びにくい」「スイングの調子が安定しない」「自己流の練習で伸び悩んでいる」といったゴルファーの日々の練習をサポートします。

“カチッ”という音でスイングタイミングをチェック

正しいタイミングで振ることで、インパクトゾーン付近で「カチッ」というクリック音が鳴ります。音を目安にすることで、リリースのタイミングやタメの感覚を確認しやすく、腕だけで振ってしまうクセやアーリーリリースの見直しにも役立ちます。

自宅でも続けやすい全長約80cmのコンパクト設計

全長約80cmと、室内でも扱いやすいサイズ感を採用。練習場へ行く時間が取りづらい日でも、自宅で素振り練習を続けやすい仕様です。

持ち運びもしやすく、ラウンド前のウォーミングアップにも活用できます。

矯正グリップタイプも選択可能

グリップを正しく握れていないことも、飛距離や方向性に影響する原因のひとつです。本製品は、通常グリップに加え、正しい握り方を意識しやすい矯正グリップタイプも選択可能です。

初心者の方や、グリップを見直したい方にもおすすめです。

24ヶ月保証付き、日本語サポートにも対応

本製品には24ヶ月の保証期間を設けています。不具合などが発生した場合は、日本語で迅速に対応いたします。

キャンペーン概要

商品名：Tamterd ゴルフスイング練習器具

通常価格：7,999円

特別価格：5,948円

実施期間：2026年5月11日～5月25日

サイズ：全長約80cm

対応：右利き専用

※左利きの方はご使用いただけません。

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0D5M5C959JOYCHOU株式会社

担当：桜井 凛

メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com