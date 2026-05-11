名鉄ワールドトランスポート株式会社の全株式取得による子会社化のお知らせ

澁澤倉庫株式会社

澁澤倉庫株式会社（本社：東京都江東区、取締役社長：大隅毅）は、2026 年5 月11 日に開催の取締役会において、名古屋鉄道株式会社より名鉄ワールドトランスポート株式会社の全株式を取得し、子会社化することについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、2026 年5 月29 日の株式譲渡完了をもって、名鉄ワールドトランスポート株式会社は、商号を「澁澤ワールドトランスポート株式会社」に変更するとともに、同社の海外現地法人３社の商号も変更する予定である旨、併せてお知らせいたします。

【株式取得の目的】

当社グループは、「物流を越えた新たな価値創造」をミッションに掲げており、2030 年度の営業収益1,000 億円達成を目指す長期事業計画『Shibusawa 2030 ビジョン』において、国際物流事業の飛躍的成長はビジョン完遂を牽引するエンジンであり、最優先の経営課題です。本件取得により、同ビジョンの達成に向けた成長スピードをさらに加速させてまいります。

名鉄ワールドトランスポート株式会社は、名古屋鉄道グループとして築き上げた強固な事業基盤と、国際物流領域における高度な専門ノウハウ、そして優良な顧客ポートフォリオを有する企業です。今般の株式等取得により、当社は以下の３つの戦略的シナジーを創出し、グループ全体の企業価値のさらなる向上を実現いたします。

i) 国際物流におけるサービスラインナップの高度化と収益力の強化

同社が持つ航空・海上フォワーディングの高度な専門ノウハウを、当社グループの強固な国内、海外の物流基盤（施設・輸配送網）と有機的に結合させます。これにより、サプライチェーン全体の最適化を実現する高付加価値な一貫物流サービス（End-to-End）の提供体制を確立し、グループ全体の収益力強化を図ります。

ii) 北米・アジアにおけるグローバルネットワークの飛躍的拡充

同社が保有する北米現地法人のグループ参画は、当社のグローバル展開を加速させる強力な原動力となります。世界最大の市場である北米エリアのネットワークを拡充することで、既存事業とのクロスセルを促進し、強固な収益基盤を構築いたします。また、アジアに拠点を持つ海外現地法人２社と、当社の既存の海外連結子会社が連携を深めることで、オペレーションの効率化と市場競争力の最大化を図ります。

iii) 持続的な成長による株主価値の向上

本案件は、単なる規模の拡大に留まらず、両社の強みを掛け合わせることで大きなシナジーを創出する戦略的投資です。「Shibusawa 2030 ビジョン」の達成を確実なものとし、PMI（買収後の統合プロセス）を迅速に推進することで、グループ全体のEPS（１株当たり利益）の向上および資本効率（ROE）の改善を図り、中長期的な株主価値の最大化に努めてまいります。

【取得する対象会社の概要】

名称 ：名鉄ワールドトランスポート株式会社

所在地 ：東京都千代田区神田須田町１-９

代表者 ：代表取締役社長 坂本 敦

事業内容 ：通関業、利用運送事業、輸出入貿易事務代行業、倉庫業、損害保険代理業、各種商品の売買及び輸出入業、前各号に附帯関連する一切の事業他

資本金 ：100 百万円

売上高 ：5,841 百万円（2025 年3 月期）

【今後の見通し】

本件が当社の当期ならびに来期以降の連結業績に与える影響については現在精査中であり、開示すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします。

【澁澤倉庫について（URL：https://www.shibusawa.co.jp/）】

澁澤倉庫は、渋沢栄一が1897 年に現本社所在地で、渋沢家直営事業として創業しました。創業者の精神を受け継ぎ、正しい道理で追求した利益だけが永続し、社会を豊かにできると考え、物流を越えた、新たな価値創造により、持続可能で豊かな社会の実現を支えてまいります。

本件に関する問い合わせ先：澁澤倉庫株式会社 総合企画部 工藤

Email：release@shibusawa.co.jp