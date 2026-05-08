話題の韓国コスメが最大50%OFF!お得なイベント『爆割ビューティーマーケット！』開催！新宿マルイで本日より開催

株式会社ＩＫホールディングス

株式会社ＩＫホールディングス（本社：愛知県名古屋市 代表取締役：長野庄吾）の100%子会社、株式会社フードコスメ（所在地：東京都中央区 代表取締役：飯田悠起）は、5月8日(金)～17日(日)の間、話題の韓国コスメをお得に買えるイベント『爆割ビューティーマーケット！』を新宿マルイ本館 B1F イベントスペース『カレンダリウム』にて開催いたします。

話題の『爆割ビューティーマーケット！』が新宿に上陸

※イメージ

韓国コスメファンで賑わいを見せた人気イベントが、ついに新宿マルイで開催決定！

SNSで注目を集めたメイクアップコスメから成分にこだわりを感じるスキンケア製品、いつものメイクをワンランクアップさせるメイクツールまで、今欲しい旬の韓国コスメを最大50%OFFの驚きのスペシャルプライスでご用意いたしました。今回はさらにお得なモアセールも開催予定！

お買い物やお出かけの合間に気軽に立ち寄れるPOPUPスペースで、宝探しのようなワクワク感と、韓国コスメの魅力がたっぷり詰まったお得なショッピング体験を、ぜひこの機会にお楽しみください！

前回開催写真

■ 実施概要

期間：5月8日(金)～17日(日)

営業時間：11:00～20:00（最終日は18:00まで）

場所：新宿マルイ本館 B1F イベントスペース『カレンダリウム』

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-30-13

最寄駅：

新宿三丁目 / 東京メトロ丸ノ内線 A4口 約 1分

新宿三丁目 / 都営新宿線 A1口 約 2分

新宿三丁目 / 東京メトロ副都心線 A1口 約 2分

新宿 / 東京メトロ丸ノ内線 A6口 約 3分

新宿 / ＪＲ山手線 東口 約 5分

「ファンつくり」を理念に、直営店舗の運営やバラエティショップへの卸等様々な販路で韓国コスメ/K-Beautyを流通しています。

会社概要

・社名：株式会社フードコスメ

・代表取締役：飯田 悠起（いいだ ゆうき）

・住所：〒104-0061 東京都中央区銀座1-7-3 京橋三菱ビル 7F

・設立：2009年6月1日

・資本金：4,500万円

・従業員：40名（2025年12月現在）

・事業内容：SKINFOOD化粧品の販売（SKINFOOD日本総代理店）、

hince化粧品の販売（日本代理店）、AROMATICA化粧品の販売（AROMATICA日本総代理店）、klairs化粧品の販売（klairs日本総代理店）、BRAYE化粧品の販売（BRAYE日本総代理店）、PINKWONDER化粧品の販売（PINKWONDER日本総代理店）、CHASIN'RABBITS化粧品の販売（CHASIN'RABBITS日本総代理店）

IKグループ取り扱いブランド

＜プレスリリースに関するお問い合わせ先＞

株式会社フードコスメ 広報事務局

MAIL： koho@foodcosme.jp

＜商品・サービスに関するお客様お問い合せ窓口＞

TEL : 0800-080-2102

MAIL：info@foodcosme.jp