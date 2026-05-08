赤坂アカ×SCRAP×集英社ゲームズ世界創造謎解きアドベンチャーゲーム『カミとミコ』赤坂アカ氏が作詞を務める主題歌「ナミダとカタチ」5月8日（金）より配信開始！

株式会社集英社ゲームズ

株式会社集英社ゲームズ（本社：東京都千代田区、以下 集英社ゲームズ）は、リアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）と、『【推しの子】』（原作）、『かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～』（いずれも集英社）などで知られる漫画家の赤坂アカ氏と共同で制作する世界創造謎解きアドベンチャーゲーム『カミとミコ』の主題歌「ナミダとカタチ」が、5月8日（金）より各種ストリーミングサービスやダウンロードサイトにて配信および販売開始されたことを発表いたします。

さらに、本楽曲のミュージックビデオのフルバージョンをSCRAPのYouTubeチャンネルにて、同日公開いたしました。

★特設サイト：https://realdgame.jp/s/kamitomiko/

赤坂アカ氏が作詞を務める主題歌「ナミダとカタチ」が5月8日（金）より配信開始！

『カミとミコ』の主題歌「ナミダとカタチ」が、5月8日（金）よりSpotifyやApple Musicなど各種ストリーミングサービスおよびiTunesやレコチョクなどのダウンロードサイトにて配信および販売開始いたしました。

本楽曲は作詞を赤坂アカ氏が務め、作曲と編曲はSCRAPのほぼすべての楽曲を手がける伊藤忠之氏が担当。歌は4人組ロックバンドtricotでボーカルを務める中嶋イッキュウ氏。豪華なクリエイターが集結した本楽曲は、ゲーム中のBGM、エンディングなど、重要な場面を彩る非常に印象深いものとなっております。

本楽曲のクリエイターたちからのコメントをお届け

■中嶋イッキュウ氏（歌）

8bit的なサウンドと日本のトラディショナルな響きが交錯する中で、『カミとミコ』の世界観へとやさしく誘われ、あっという間に壮大な世界に入り込み、感情を大きく揺さぶられるメロディと歌詞に衝撃を受けました。

曲が進むほどにどこまでも深くストーリーへ引き込まれ、歌うほどにこの楽曲の魅力に翻弄されました。

このような作品に関わり、そして歌わせていただけたことを本当に光栄に思います。

ぜひ皆さんにも、『カミとミコ』とともにこの楽曲を味わっていただき、深く長く心に残る作品になれば嬉しいです。

■赤坂アカ氏（作詞）

仮歌をいただいた時に感じたのは「すごく地球だ」という感想でした。

「テラ」や「ガイア」というか……海と風と人類の営みがあるというか……

『カミとミコ』という地球の歴史を巻き込んだ物語のEDとして、とても情景を感じるものでした。

今回の歌詞は、「恋のおはなし」として書かせていただきました。

中嶋さんの歌声が優しく、脳内でイメージしていた通りの乗り方をしていただき、個人的にも嬉しい曲になりました。

私の大昔の話ですが、20歳くらいの頃の漫画家になる前、若く、未熟ながら職業作詞家として暮らさせていただいていた時期がありましてある意味、私の歴史も深い所を掘り出されたような奇妙な気持ちになっています。

あの頃の経験は無駄ではなかった、今に続くものなんだなと。

歴史とはそういうものなのかなと、少し思いました。

■伊藤忠之氏（作曲／編曲）

この曲を書きはじめる時、すでに外堀は埋まっていました。

物語とその結末があり、赤坂アカ先生が歌詞を書いてくださることと、中嶋イッキュウさんが歌を歌ってくださることが決まっていたのです。

この状況で迷うことなんて何もない。いざ手を動かせば、そこには妙に確信めいたメロディとバックトラックが立ち上がっていました。

それを受けての赤坂先生の歌詞もまた迷いがなく、そして音楽的に美しい言葉の響きを持ったものでした。

とどめは極めつきのイッキュウさんの歌唱です。僕が思い描いていた世界がそのまま鮮烈に目の前に現れたのです。

もう思い残すことなんてありません。皆様どうぞお楽しみください。

■加藤隆生氏（SCRAP代表、『カミとミコ』ディレクター）

歌詞が届いたときに衝撃を受けました。

100万年に及ぶ壮大な恋が描かれたゲームの主題歌が「ありふれた恋をしただけ」という言葉で終わる意味をかみしめました。

イッキュウさんの歌は深く深く心の奥を揺らすようで、僕はこの声にずっとうなずきながらゲームの最終調整をしていた気がします。

そして、ゲームのために書かれたメロディとアレンジは「世界観にぴったり」などというチープな言葉ではとても表現できないほどゲームにぴったりで、ゲームの音楽なのか、音楽のゲームなのかわかんなくなるほどでした。

ゲームにもしメッセージが必要なのだとしたら、この曲は『カミとミコ』というゲームのメッセージを解釈して抽出してさらけ出してくれる曲です。

たくさんの人に愛されますように。

楽曲公開にあわせて、ミュージックビデオのフルバージョンも公開！

さらに配信開始となる5月8日（金）17:00より、本楽曲のミュージックビデオのフルバージョンを公開いたしました。

ミュージックビデオは、ゲーム本編映像を使用して制作されており、すでに本作をプレイしてくれた方はもちろん、これからプレイする方の期待感を高めるものとなっております。ミコの想いが詰まった本楽曲。ぜひゲームと合わせてお楽しみください。

▲主題歌「ナミダとカタチ」ミュージックビデオサムネイル画像

■「ナミダとカタチ」ミュージックビデオ フルバージョン

https://youtu.be/eYgmVeDDivM

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=eYgmVeDDivM ]

『カミとミコ』について

『カミとミコ』とは、"カミ"となって、古代から現代まで人類の歴史に起こる数々の課題を、転生して時代を越えるミコと共に現代知識と謎解きで解決する世界創造謎解きアドベンチャー。シナリオとキャラクターデザインは『【推しの子】』（原作）、『かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～』などで知られる漫画家赤坂アカ氏。謎解き制作はリアル脱出ゲームのパイオニア、SCRAP代表の加藤隆生氏。共同制作には集英社ゲームズと、豪華クリエイター陣による予想外の展開と謎が楽しめる新作ゲームです。

本作はいますぐプレイ版と特装版「カミとミコの想世記」の2種類で販売中。

いますぐプレイ版は、購入後に届くメールに記載のURLからゲームを楽しめます。

特装版「カミとミコの想世記」は数量限定で、いますぐプレイ版と同じくゲームを楽しめるURLに加えて設定資料集や特典謎など、豪華特典が付いてきます。

今後も『カミとミコ』の最新情報は、公式Xや無料のメルマガ「カミ様レター」にて発信予定です。今後の展開にもぜひご期待ください。

『カミとミコ』主題歌について ※敬称略

■楽曲名：ナミダとカタチ

■歌：中嶋イッキュウ

■作詞：赤坂アカ

■作曲／編曲：伊藤忠之

■配信／販売先：

SpotifyやApple Musicほか、各種ストリーミングサービスおよび

ダウンロードサイトにて配信および販売

https://nex-tone.link/A00218029

『カミとミコ』 概要

◼︎特設サイト：https://realdgame.jp/s/kamitomiko/

◼︎『カミとミコ』公式X：https://x.com/kamiandmiko

◼︎『カミとミコ』告知トレーラー第2弾：https://youtu.be/agWZWQ-DBzU

◼︎ジャンル：世界創造謎解きアドベンチャー

◼︎プレイ人数：1人

◼︎価格

・いますぐプレイ版：3,500円（税込）

・特装版「カミとミコの想世記」：6,930円（税込）

◼︎購入

〇いますぐプレイ版

・スクラップチケット（スクチケ）：

https://scrapticket.jp/events/?shop_id=106&content_code=kmtmk(https://scrapticket.jp/events/?shop_id=106&content_code=kmtmk)

〇特装版「カミとミコの想世記」

・SCRAP GOODS SHOP（通販）：https://www.scrapgoods.jp/c/kamitomiko/gd2541

・楽天：https://item.rakuten.co.jp/scrapgoodsshop/kamitomiko

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/486837009X

・全国のリアル脱出ゲーム店舗、東京ミステリーサーカス、全国の書店

◼︎体験版URL：https://realdgame.jp/p/kamitomiko/trialstart/

※すでに体験版をプレイしている方は製品版にセーブデータを引き継いで

続きから遊ぶことができます。

◼︎プラットフォーム：スマートフォン／PC／タブレットの各種ブラウザ

◼︎シナリオ／キャラクターデザイン：赤坂アカ

◼︎企画／制作／販売：SCRAP

◼︎共同製作：集英社ゲームズ

(C)SCRAP / 赤坂アカ / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES

〈補足情報〉赤坂アカとは

『かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～』（全28巻）、『【推しの子】』（原作、全16巻）、『恋愛代行』（原作、全4巻）など数々のヒット作を手掛ける漫画家。

現在は『週刊ヤングジャンプ』にて『メルヘンクラウン』を連載中。

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。

☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/

☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine

〈補足情報〉集英社ゲームズとは

集英社ゲームズは、出版とゲーム、業界の垣根を超えて生まれた新しい会社です。出版業界が持つ、新しい才能を見つけて育てる力。ゲーム業界が持つ、作品を開発して届ける力。2つの力をかけ合わせてまだ見ぬ新たなゲームをつくり、世界に広げる挑戦をしていきます。

☆「集英社ゲームズ」オフィシャルサイト：https://shueisha-games.com/

☆「集英社ゲームズ」公式Xアカウント：https://x.com/ShueishaGamesJP