【情報処理学会主催】連続セミナー2026「実世界に広がるAI：情報技術の融合と社会展開」申込受付中！
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■一般社団法人情報処理学会 連続セミナー2026
『実世界に広がるAI：情報技術の融合と社会展開』
連続セミナー2026は、オンラインにて開催いたします。
（第3回、第4回はハイブリッド開催）
▼▼▼セミナー詳細・お申込はこちらから▼▼▼
https://www.ipsj.or.jp/event/seminar/2026/index.html
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【開催概要】
生成AIやAIエージェントの急速な進展により、AIは研究開発の枠を超え、実
世界の多様な領域へと急速に展開しています。特に2026年度においては、AI
がソフトウェア開発や産業、宇宙開発、モビリティ、さらにはフィジカル空
間にまで広がり、情報技術と実世界の融合が一層進んでいます。こうした動
向は、技術的可能性の拡大と同時に、信頼性や安全性、社会的受容といった
新たな課題も提起しています。
連続セミナー2026では、「実世界に広がるAI：情報技術の融合と社会展開」
をテーマに、生成AIやLLMに関する基盤的課題から、AIエージェント、フィジ
カルAI、ソフトウェア開発、宇宙・ドローン・自動運転といった応用領域ま
で、幅広いトピックを取り上げます。前半では、生成AIの最新動向やハルシ
ネーション問題、AIエージェントの進展など、基盤技術とその課題を整理す
るとともに、実社会への応用の現状を議論します。後半では、フェイク情報
やコグニティブセキュリティといった社会的課題に加え、自動運転やドロー
ン、量子技術など、各分野におけるAIの利活用とその影響を多角的に検討し
ます。さらに、デジタルヒューマンなど、人間とAIの関係性に関わる新たな
技術動向についても取り上げます。
なお、本セミナーは昨年と同様、約半日間の10回の有料オンラインセミナー
と1日間の有料対面セミナーを開催する予定です。各分野の第一人者による講
演を通じて、最新の技術動向とその社会的インパクトを体系的に理解する機
会を提供します。関心のある回のみの受講も可能であり、AIと情報技術の現
在と未来を俯瞰的に捉えたい方々にとって、有益な機会となるでしょう。
【開催スケジュール】
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
06月18日（木）午後開催 「生成AIを巡る最新動向と展望」
06月26日（金）午後開催 「ハルシネーションの原因やメカニズム理解」
07月15日（水）終日開催 「AIエージェントの現在地と展望
～技術発展、産業創出、そして信頼される社会実装へ～」
07月31日（金）午後開催 「AI駆動ソフトウェア開発最前線」
09月16日（水）午後開催 「ロボットマニピュレーションにおけるPhysical AI
～研究開発と産業応用～」
09月29日（火）午後開催 「宇宙×情報処理技術
～ 宇宙開発現場における情報処理技術活用の現状と課題」
10月09日（金）午後開催 「ハックされる心：AI・情報技術が揺さぶる人間の認知・意思決定」
10月30日（金）午後開催 「自動運転とAI（仮題）」
11月20日（金）午後開催 「DXで推進するドローン利活用（仮題）」
11月27日（金）午後開催 「量子イノベーション活用の最前線─社会実装への挑戦（仮題）」
12月18日（金）午後開催 「デジタルヒューマン技術の可能性を探る
―製品評価・コンピュータグラフィクスからフィジカルAIまで―」
■一般社団法人情報処理学会 連続セミナー2026
『実世界に広がるAI：情報技術の融合と社会展開』
連続セミナー2026は、オンラインにて開催いたします。
（第3回、第4回はハイブリッド開催）
▼▼▼セミナー詳細・お申込はこちらから▼▼▼
https://www.ipsj.or.jp/event/seminar/2026/index.html
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【開催概要】
生成AIやAIエージェントの急速な進展により、AIは研究開発の枠を超え、実
世界の多様な領域へと急速に展開しています。特に2026年度においては、AI
がソフトウェア開発や産業、宇宙開発、モビリティ、さらにはフィジカル空
間にまで広がり、情報技術と実世界の融合が一層進んでいます。こうした動
向は、技術的可能性の拡大と同時に、信頼性や安全性、社会的受容といった
新たな課題も提起しています。
連続セミナー2026では、「実世界に広がるAI：情報技術の融合と社会展開」
をテーマに、生成AIやLLMに関する基盤的課題から、AIエージェント、フィジ
カルAI、ソフトウェア開発、宇宙・ドローン・自動運転といった応用領域ま
で、幅広いトピックを取り上げます。前半では、生成AIの最新動向やハルシ
ネーション問題、AIエージェントの進展など、基盤技術とその課題を整理す
るとともに、実社会への応用の現状を議論します。後半では、フェイク情報
やコグニティブセキュリティといった社会的課題に加え、自動運転やドロー
ン、量子技術など、各分野におけるAIの利活用とその影響を多角的に検討し
ます。さらに、デジタルヒューマンなど、人間とAIの関係性に関わる新たな
技術動向についても取り上げます。
なお、本セミナーは昨年と同様、約半日間の10回の有料オンラインセミナー
と1日間の有料対面セミナーを開催する予定です。各分野の第一人者による講
演を通じて、最新の技術動向とその社会的インパクトを体系的に理解する機
会を提供します。関心のある回のみの受講も可能であり、AIと情報技術の現
在と未来を俯瞰的に捉えたい方々にとって、有益な機会となるでしょう。
【開催スケジュール】
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06月18日（木）午後開催 「生成AIを巡る最新動向と展望」
06月26日（金）午後開催 「ハルシネーションの原因やメカニズム理解」
07月15日（水）終日開催 「AIエージェントの現在地と展望
～技術発展、産業創出、そして信頼される社会実装へ～」
07月31日（金）午後開催 「AI駆動ソフトウェア開発最前線」
09月16日（水）午後開催 「ロボットマニピュレーションにおけるPhysical AI
～研究開発と産業応用～」
09月29日（火）午後開催 「宇宙×情報処理技術
～ 宇宙開発現場における情報処理技術活用の現状と課題」
10月09日（金）午後開催 「ハックされる心：AI・情報技術が揺さぶる人間の認知・意思決定」
10月30日（金）午後開催 「自動運転とAI（仮題）」
11月20日（金）午後開催 「DXで推進するドローン利活用（仮題）」
11月27日（金）午後開催 「量子イノベーション活用の最前線─社会実装への挑戦（仮題）」
12月18日（金）午後開催 「デジタルヒューマン技術の可能性を探る
―製品評価・コンピュータグラフィクスからフィジカルAIまで―」