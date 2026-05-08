紫外線乾燥硬化装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（卓上型、床置型）・分析レポートを発表
2026年5月8日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「紫外線乾燥硬化装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、紫外線乾燥硬化装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、紫外線乾燥硬化装置市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は395百万ドルと評価され、2031年には476百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は2.7%であり、成熟市場として緩やかな成長が見込まれています。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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紫外線乾燥硬化装置は、紫外線を利用して塗料やインク、接着剤などを短時間で硬化させる装置です。
この技術により、生産効率の向上や加工時間の短縮が可能となり、さまざまな製造工程において重要な役割を果たしています。また、低温での処理が可能であるため、熱に弱い材料にも対応できる点が特徴です。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では卓上型と床置型に分かれており、用途別では印刷業、建材産業、製造業などに分類されています。特に印刷分野における高速生産ニーズが市場を支えています。
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主要企業としては、IST METZ、Heraeus、GEW、Phoseon、Lumen Dynamics、Miltec、Nordson、AMS、Kyocera、Panasonicなどが挙げられます。
これら企業は技術革新や製品開発を通じて市場競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特にアジア太平洋地域では製造業の発展により市場需要が維持されています。
一方で欧州や北米では環境規制対応や効率化のニーズが市場を支えています。
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市場成長の要因としては、生産効率向上ニーズ、加工時間短縮の要求、環境配慮型技術への関心が挙げられます。一方で、市場の成熟や設備投資の制約が課題となっています。
また、省エネルギー技術や新光源技術の開発が新たな市場機会を創出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。
全体として、本市場は安定した成長が見込まれる分野であり、今後も継続的な注視が必要です。
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目次
1. 市場概要
● 1.1 製品概要および適用範囲
● 1.2 市場推計の前提条件および基準年
● 1.3 タイプ別市場分析（卓上型、床置き型）
● 1.4 用途別市場分析（印刷業界、建材業界、製造業、その他）
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「紫外線乾燥硬化装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、紫外線乾燥硬化装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、紫外線乾燥硬化装置市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は395百万ドルと評価され、2031年には476百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は2.7%であり、成熟市場として緩やかな成長が見込まれています。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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紫外線乾燥硬化装置は、紫外線を利用して塗料やインク、接着剤などを短時間で硬化させる装置です。
この技術により、生産効率の向上や加工時間の短縮が可能となり、さまざまな製造工程において重要な役割を果たしています。また、低温での処理が可能であるため、熱に弱い材料にも対応できる点が特徴です。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では卓上型と床置型に分かれており、用途別では印刷業、建材産業、製造業などに分類されています。特に印刷分野における高速生産ニーズが市場を支えています。
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主要企業としては、IST METZ、Heraeus、GEW、Phoseon、Lumen Dynamics、Miltec、Nordson、AMS、Kyocera、Panasonicなどが挙げられます。
これら企業は技術革新や製品開発を通じて市場競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特にアジア太平洋地域では製造業の発展により市場需要が維持されています。
一方で欧州や北米では環境規制対応や効率化のニーズが市場を支えています。
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市場成長の要因としては、生産効率向上ニーズ、加工時間短縮の要求、環境配慮型技術への関心が挙げられます。一方で、市場の成熟や設備投資の制約が課題となっています。
また、省エネルギー技術や新光源技術の開発が新たな市場機会を創出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。
全体として、本市場は安定した成長が見込まれる分野であり、今後も継続的な注視が必要です。
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目次
1. 市場概要
● 1.1 製品概要および適用範囲
● 1.2 市場推計の前提条件および基準年
● 1.3 タイプ別市場分析（卓上型、床置き型）
● 1.4 用途別市場分析（印刷業界、建材業界、製造業、その他）