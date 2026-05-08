【CHIKYU】そごう大宮「西武・そごうのランドセル受注会」に参加いたします。5月9日(土)～5月17日(日)

CHIKYU株式会社初開催となる山形岩瀬書店

ランドセルの企画・販売を行うCHIKYU株式会社（東京都港区、代表取締役：辻谷安央）は、埼玉・そごう大宮「西武・そごうのランドセル受注会」に参加いたします。

NASAの為に開発された衝撃吸収材テンパーフォーム(R)を使用した地球NASAランドセル(R)を中心に、新作・コラボモデルなど約50点を展示販売いたします。 ぜひご家族でご来店頂き、実際に背負って背負い心地や機能性、色など様々な角度からご検討下さい。皆様のご来店お待ちしております。

イベント詳細 ※ご予約不要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77136/table/356_1_9a17e9ff5f3c13c29369b10ced787bc0.jpg?v=202605081151 ]

【新作】地球NASAランドセル(R) COSMOS FILLES (コスモス フィーユ)

品番:KF-N01

税込価格:68,000円/税抜価格:74,800円

マチ幅：12.5cm重量:約1,010g

本体素材:クラリーノエフ

色展開:ライラック×パールラベンダー/ピンクベージュ×パールベージュ/カーマイン

ギリシャ語で「調和の取れた宇宙」を指し、花言葉では「少女の真心」という意味を持つコスモス。

一人の少女が、これから出会うすべてのものと調和しながら、優しくも美しく花咲いていくその姿をデザインした軽量ランドセルです。

ライラック×パールラベンダー/ピンクベージュ×パールベージュの2色はトレンドカラーにパールの差し色をあしらいました。

また、グラデーションのコスモス柄反射が個性を惹きたてます。王道の赤(カーマイン)は単色でベーシックな雰囲気を保ちつつも、コスモス柄グラデーション反射がさりげないポイントとなっています。

詳細を見る :https://chikyubag.com/product/4580643027429/

【新作】地球NASAランドセル(R)WWFモデル UNICA ANIMA (ユニカアニマ)

品番:WWF-N05

税込価格:81,000円/税抜価格:89,100円

マチ幅：12.5cm

重量:約1,230g

本体素材:クラリーノアクアデュオ

色展開:フロスティグレー/ターコイズ/オリーブグリーン

虫も動物も木々も、そのすべては、地球が産んだかけがえのない命。2025年にIUCNが公表した絶滅が危惧される野生生物は4万種以上。

地球の仲間として少しでも変えていきたいという思いから誕生しました。

売上の５％はWWFジャパンの取り組む環境保全活動に役立てられます。

詳細を見る :https://chikyubag.com/product/4580643027467/

【新色】地球NASAランドセル(R) YOLO (ヨロ)

品番:EY-N01

税込価格:72,000円/税抜価格:79,200円

マチ幅：12.5cm

重量:約1,140g

本体素材:クラリーノエフ

色展開:ブラック×ネイビー(新色)/ネールピンク×アンティークホワイト/ライラック×ピンクベージュ/ボルドー×カーキ

YOLOは「You only live once.」の略で、「人生は一度きり」という意味を持ちます。

個性へのリスペクトを、複数のカラーを大胆に使ったデザインや、今までにないオリジナルのアシンメトリー形状のカブセで表現しました。

お子様にはぜひ好きなものを持っていただきたいという願いが込められています。

※この商品にはYOLO用カバーが1点付属します。

詳細を見る :https://chikyubag.com/product/4580643027436/

【定番商品】LA-TERRA（ラテラ）

新たな挑戦！CHIKYU史上最も軽い、約1,000gのモデル

地球の機能である「23.4度の地軸」をかぶせのデザインで表現。地球と生きる子どもたちを見守りたいという思いを込めました。王道のブラック、ネイビーに加え、色とりどりで多様な個性を尊重するレインボーをラインナップした3色展開。カブセの地軸デザインと、肩ベルトとサイドの地球デザインは反射板になっており、暗がりでも光ってくれます。また、軽くて丈夫な素材クラリーノエフを使用。しなやかで体なじみがよいため、できるだけ負担の軽いランドセルを試したいお子さまにおすすめです。

【定番商品】リベルテエール

詳細を見る :https://chikyubag.com/product/4580643026675/

CHIKYU初のイエローカラー

グラデーションカラーの小鳥と羽のデザインが6年間飽きを来させない、大人ガーリーなシリーズ「リベルテエール」に、パステルイエローが昨年仲間入りしました。トレンドのライラックやミントなどをラインナップし、選ぶのが難しいほどおしゃれな5色展開です。パステルイエローは、毎日を明るい気持ちにしてくれること間違いなしのランドセルに仕上がりました。

詳細を見る :https://chikyubag.com/product/4580643026699/

【定番商品】リベルテバルーン

気球モチーフのデザイン

おしゃれなチャームが引き立つ誕生以来女の子のお子さま人気不動のNo.1シリーズ、リベルテバルーン。トレンドを押さえた淡色カラーのラインナップ。気球が浮かぶ晴れ渡った青空や、想像力の膨らむ白いキャンバス、お子さまたちの晴れやかな小学校生活から着想しました。

【定番商品】スペースランドムーン

詳細を見る :https://chikyubag.com/product/4580643026644/

機能満載でとにかくハイスペックなスペースランドシリーズ

男女を問わない星空デザインは、機能面もひと癖欲しいデザイン面もどちらも譲れないお子さまにぴったり。夜空に輝く星に手を伸ばしながら成長していく子どもたちへ、願いを込めて。

詳細を見る :https://chikyubag.com/product/4580643026682/

【定番商品】MIGHTY（マイティ）

クラシカルさと大人な雰囲気が特徴

「MIGHTY（マイティ）」シリーズは、CHIKYU最大容量の大マチと伸びる小マチでとにかくたくさん収納でき、両手が空くのも魅力です。CHIKYUの原点であり長年愛されてきた定番モデルは6色展開です。

詳細を見る :https://chikyubag.com/product/4580643026613/

【数量限定】鞄工房山本コラボモデル2027



職人技の使いやすさと美しさにこだわったランドセル

不意の衝撃も吸収できる快適素材「テンパーフォーム(R)」と鞄工房山本の特徴である人工皮革の断面にニスを塗り重ねる「コバ塗り」をランドセル作りに取り入れています。コバ塗りは鞄業界で「切り目」と呼ばれる伝統的な工法で、主に高級紳士鞄などに用いられます。一つひとつ手作業で行うため、1日に仕上げられる数も限られますが、手間がかかる分、より美しく上品なシルエットを生み出すことができます。毎年大人気の鞄工房山本コラボランドセルは、数量限定での販売となります。

詳細を見る :https://chikyubag.com/kabankobo-x-ikedanasa-brand-detail/

地球NASAランドセル(R)とは

https://chikyubag.com/lp/

子どもの夢と成長を支え、守り、促す。それがCHIKYU株式会社の「地球NASAランドセル(R)シリーズ」

地球NASAランドセル(R)にはテンパーフォーム(R)と言われるNASA（アメリカ航空宇宙局）のために開発された衝撃吸収素材を取り入れ、毎日たくさんの荷物を持ち運ぶお子様の負担を減らし、お子様にやさしいランドセルとなっています。古くより培った経験と技術力を最新のテクノロジーと融合させることで他社には無いランドセルを作っています。先端科学を追究することだけではなく、地球環境に配慮した素材・資材を使い、地球にもお子様にも優しいランドセルを目指しています。

2027年度ランドセルカタログご請求（無料）

https://chikyubag.com/catalog/

2027年度ご入学のお子様向けランドセルカタログを無料ご請求受付中。

公式ウェブサイトの専用フォームからご請求いただけます。ラン活の第一歩、ご入学準備にぜひご活用ください。

CHIKYU株式会社

地球のすみずみまで広げたいという夢と願いをかかげ、1922年に「地球カバン製作所」として創業しました。以後「生命のあふれる地球」をモチーフとし、高品質、良心的な商品で広く各方面から多大の信用を得、今日に至っております。「地球にもお子様にも優しい」ものづくりを社員一同さらに決意をもって取り組んでいくべく、2023年9月に旧社名の池田地球株式会社からCHIKYU株式会社に変更いたしました。約50年前から携わってきたランドセル、そこで大切にしてきたのは「使う人と心が通うものづくり」。子どもたちにとって嬉しいこと、親として安心できることは何か。ランドセルを通じて子どもたちを守り、子どもたちの夢を育みたい。そんな思いを実現したのはランドセルの重さを軽減するNASAも採用した衝撃吸収テクノロジーとの出会いでした。地球NASAランドセル(R)は、子どもにやさしいランドセルとして今でも多くのお客様にご愛顧いただいております。また、子どもたちの未来を守ることとしてSDGsへの取り組みも行い、リサイクル素材を使用したサスティナブルなランドセルも作り始めています。ランドセルから未来は創れると信じて、ランドセル一つひとつに、子どもたちの未来を入れてお届けします。



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CHIKYU株式会社「地球NASAランドセル(R)」



■公式ウェブサイト

https://chikyubag.com/

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■地球NASAランドセル(R)のSNS

Instagram https://www.instagram.com/chikyu.nasa/

X https://x.com/ChikyuNasa

LINE https://lin.ee/z18kMSk