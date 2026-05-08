イベント業界向け見積AI「Dandori AI」、株式会社小田急エージェンシー プロモーション部と実証実験を開始。

株式会社シンシア

株式会社シンシア（本社：東京都港区、代表取締役：徐 聖博）は、イベント業界向け見積AIエージェント「Dandori AI」において、株式会社小田急エージェンシー プロモーション部と実証実験を開始したことをお知らせします。

本取り組みは、多様かつ大規模なイベント案件を数多く手がける小田急エージェンシー社 プロモーション部の実行力と知見を基盤に、見積・購買業務のさらなる高度化と生産性向上を実現することを目的としています。

なお、本サービスの詳細は以下よりご覧いただけます。

背景

詳細を見る :https://dandoriai.xincere.jp/

イベント制作における見積業務は、多数のベンダーとの連携を伴う、高度で専門性の高い業務です。案件ごとに大きく異なる要件を満たす必要があり、見積書の項目数は数十から数百に及びます。特に小田急エージェンシー社のように大規模かつ多様な案件を継続的に手がける企業においては、これまでの豊富な実績と現場力によって、高品質な見積および運営が実現されています。

一方で、案件のさらなる高度化・複雑化に伴い、以下のような領域において進化の余地が生まれています。

・見積作成プロセスの効率化およびリードタイムの短縮

・過去案件データの横断的な活用による再現性向上

・ベンダー見積の管理および比較プロセスの最適化

・知見の共有・資産化による組織全体での意思決定の高度化

こうした背景から、データおよびAIを活用した業務高度化への取り組みが進んでいます。

実証実験の概要

本実証実験では、小田急エージェンシー社 プロモーション部の実業務にDandori AIを試験導入し、以下の観点で検証を行います。

・見積作成工数の削減率

・見積精度および業務適合性

・データ活用による意思決定の高度化

実証期間は約３ヶ月間を想定しており、実業務を通して機能改善を行いながら、本格導入に向けた検討を進めます。

コメント

株式会社小田急エージェンシー

プロモーション部 シニアマネジャー 小原様

「当社はこれまで、多様なイベント案件に対応する中で、見積作成およびベンダー調整を含む一連の業務を高い精度で遂行してきました。こうした業務は当社の競争力の源泉であり、日々改善を重ねています。

今回の実証実験では、Dandori AIを活用することで、これまで蓄積してきた知見をより有効に活かしながら、業務の効率性と再現性をさらに高められる可能性に期待しています。実業務での検証を通じて、新たな業務の在り方を模索していきたいと考えています。」

株式会社シンシア

代表取締役社長 徐 聖博

「小田急エージェンシー様は業界をリードする企業として、多様かつ大規模な案件を高い品質で遂行されており、その実行力と知見は業界全体にとって重要な資産であると考えています。

本実証実験では、そうした高度な業務プロセスを前提に、AIとデータを活用することでさらなる効率化と高度化を実現できるかを検証します。実業務に深く入り込みながらプロダクトを磨き込み、業界にフィットした形での実用化を目指します。」

Dandori AIについて

Dandori AIは、AI・データ・人の協働により、見積および購買業務の高度化を実現するプロダクトです。

・商談記録やRFPをもとに概算見積を自動生成

・外部ベンダー見積の取得・比較・管理を一元化

・見積書への転記作業をAIで自動化

・過去案件・単価情報をデータベース化し検索可能に

サービスの詳細、資料ダウンロードは以下をご参照ください。

会社概要

詳細を見る :https://dandoriai.xincere.jp/

会社名：株式会社シンシア

所在地：東京都港区六本木7-18-13

代表者：代表取締役社長 徐 聖博

設立：2020年6月