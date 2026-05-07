三陽合同会社、NuPhyの新製品「Node100」、「WH80」、「Field75 HE V2」の販売を開始

三陽合同会社

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Node100 https://sanyollc.com/products/node100-mechanical-keyboard

WH80 https://sanyollc.com/products/wh80-gaming-keyboard

Field75 HE V2 https://sanyollc.com/products/field75-he-v2-gaming-keyboard

三陽合同会社（代表社員：加勢 悠）は、2026年5月1日（金）13:00より、自社運営のECサイト「DIGIART」にてメカニカルキーボードブランドNuPhy（本社所在地：中国・深圳市）の新製品「Node100」「WH80」「Field75 HE V2」の販売を開始いたしました。

Node 100の製品特徴

● ミニマルと機能性を両立したデザインNode100

Node100は、ミッドセンチュリーデザインをベースに、ドットマトリクスインジケーターや同心円モチーフなどのデジタル要素を融合した、スタイリッシュかつ機能的な外観が特徴のメカニカルキーボードです。

ANSI（英語配列）レイアウトに対応し、さらにキーボードの高さはロープロファイルとノーマルプロファイルを展開しているため、用途や作業環境、そしてユーザーの好みに応じてご選択いただけます。フルサイズ（100％レイアウト）でありながら、軽量なABS素材を採用することで幅広いデスク環境に適応できます。

●タッチバー＆ドットマトリクスインジケーター搭載ドットマトリクスインジケータータッチバー

右上の位置に搭載されたタッチバーはスライド・タップ・ダブルタップ操作に対応し、音量やバックライト調整を直感的に操作できるほか、専用ウェブドライバー「NuPhy IO 2.0(https://www.nuphy.io/en-US)」ではタッチバーの機能のカスタマイズにも対応します。

左上の位置に搭載されたドットマトリクスインジケーターは、バッテリー残量や入力情報、Caps Lock状態などを視覚的に把握できるため、作業効率の向上にも貢献します。

● Gateron × NuPhy 共同開発の新世代スイッチNode100 ロープロファイルモデル搭載スイッチの技術仕様Node100 ノーマルプロファイルモデル搭載スイッチの技術仕様

Node100シリーズには、GateronとNuPhyが共同開発した新世代スイッチを採用しています。

ノーマルプロファイルモデルにMaxスイッチ、ロープロファイルモデルにNanoスイッチを搭載しています。滑らかな打鍵感と快適な打鍵音を実現し、長時間の使用でも安定したタイピング体験を提供します。

※Node100シリーズロープロファイル搭載スイッチは、Air V1, V2, HEシリーズと互換性がありません。

● NuPhy IO 2.0 対応

Node100シリーズは、NuPhy自社開発のウェブドライバー「NuPhy IO 2.0(https://www.nuphy.io/en-US)」に対応しており、ブラウザ上でキーマップやマクロ、ライトエフェクト設定などを自由にカスタマイズできます。ユーザーの用途に応じた最適な環境構築をサポートします。

● 長時間駆動・マルチデバイス対応

Node100シリーズは、4000mAh（※ロープロファイルモデルは3000mAh）のバッテリーを搭載し、すべてのライトをオフにした状態で最大約1,000時間の連続使用が可能です。

接続方式は、有線USB-C、Bluetooth 5.0、2.4GHz無線の3モード接続に対応しています。有線USB-Cおよび2.4GHz無線接続時には1,000Hzのポーリングレートを実現し、スムーズで安定した使用感を提供します。なお、本製品は技適認証を取得しており、日本国内でも安心してご利用いただけます。

接続環境はmacOS／Windows／Android／iOSに対応し、最大4台のデバイスを同時に登録可能なため、使用環境に応じてシームレスにデバイスを切り替えることができます。

● 3Dプリント対応

ペンホルダー、充電スタンド、ディスプレイスタンドなど、Node100シリーズのスタイルに合わせた専用アクセサリーを3Dプリントで作成できるため、ユーザー独自のカスタマイズを楽しめます。

⇒3Dプリントデータのダウンロードはこちらから(https://sanyollc.com/pages/3d-print-deta)

WH80の製品特徴

● 3モード接続対応の高性能ゲーミングキーボード

WH80は、最大8000Hzのポーリングレートと0.1msの低遅延を実現し、高速かつ高精度な入力性能を備えたゲーミングキーボードです。磁気センサースイッチの採用により、優れた入力検知精度と滑らかな打鍵感を両立し、高負荷なゲーム環境においても安定した操作性と入力ミスの低減に寄与します。

また、2.4GHzワイヤレス、Bluetooth、有線接続に対応した3モード接続と大容量バッテリーを搭載し、さまざまな使用環境に柔軟に対応できます。専用のWebドライバー「NuPhy IO 2.0(https://www.nuphy.io/en-US)」では、キーマップやラピッドトリガー機能をはじめとする各種設定を直感的に操作できます。なお、本製品は技適認証を取得しており、日本国内でも安心してご利用いただけます。

高い操作性とカスタマイズ性を兼ね備え、ゲーム用途のみならず日常業務まで幅広いシーンで活用できる高性能キーボードです。

● 高機能ノブによる直感的な操作性

片手で操作可能な多機能ノブを搭載し、キーボードに保存されたトリガースピードや感度、省電力設定などのキーボードモードを用途に応じて迅速に切り替えることが可能です。加えて、接続モードの変更にも対応しており、直感的な操作性を実現しています。

さらに、ロータリーノブによる音量調整機能を備えるほか、専用Webドライバー「NuPhy IO 2.0(https://www.nuphy.io/en-US)」を通じてノブの機能をカスタマイズできるため、用途に応じた操作性の向上にも寄与します。

● アドバンスドHE機能設定

NuPhy IO 2.0(https://www.nuphy.io/en-US)と接続することで下記3つのアドバンスドHE機能を設定できるため、ゲームプレイに最適なキーボード機能をカスタマイズできます。

- SOCD：HTバインドに設定したキーにおいて、一方の入力が解除されると、もう一方の入力が自動的に有効化される機能です。- ダイナミックストローク：1つのキーに最大4つのアクションを割り当てることが可能、キーストロークの距離に応じて実行されるアクションが切り替わります。- MT（Mod-Tap）：1つのキーに2種類の操作を割り当てることが可能、長押しと短押しで異なるアクションを実行できます。● 打鍵感・打鍵音への徹底したこだわり

WH80は、ガスケットマウント構造を採用し、内部に吸音・緩衝素材を組み込むことでクリアな打鍵音とやわらかく弾力のある打鍵感を実現しています。これにより、長時間のタイピングにおいても疲れにくく、快適な入力環境を提供します。

さらに、サウンドチューニング用モッドを効果的に組み合わせることにより、HEキーボードとして高水準の音質と打鍵感を両立しています。

● Gateron × NuPhy 共同開発の最新磁気センサースイッチ

Gateron × NuPhy 共同開発の最新磁気センサースイッチ「Jade Dragon-N」は、従来モデル「Jade Pro」から大幅な進化を遂げた磁気センサースイッチであり、革新的な2ピース構造のPOMステムを採用することで操作性の向上と誤入力の低減を実現しています。

分割構造のステム内部にマグネットを内蔵することにより、よりスムーズな押下感と安定したボトムアウトを実現するとともに、クリアで心地よい打鍵音を提供します。

Field75 HE V2の製品特徴

Field75 HE V2は、従来モデルField75 HEの独自性あるインダストリアルデザインを継承しながら、より洗練されたデザインへと進化しました。半透明のディテールを取り入れることで非対称の75%レイアウトに奥行きと一体感を付加し、独特な音量調整ノブおよびモード切替スイッチを搭載することで直感的な操作性を実現しました。

また、144MHzのMCU、8000Hzのポーリングレート、最小0.45msの低遅延、最小0.005mmのラピッドトリガー、32KHzのスキャンレートといった高性能仕様を備え、入力性能を大幅に向上させました。Mac / Windows / Linuxなど複数のOSに対応し、幅広い利用環境でご使用いただけます。

●NuPhy IO 2.0対応

NuPhy IO 2.0は、磁気メカニカルキーボードのチューニングをより直感的かつ視覚的に行える専用Webドライバーです。すべてのパフォーマンスパラメーターはリアルタイムで調整可能であり、キーごとのラピッドトリガー表示や感度オーバーレイ、2色のアクチュエーションインジケーターバーなどにより、設定内容を即座に可視化できます。各種設定はレイヤーとして保存できるため、用途に応じて迅速に呼び出すことが可能です。

また、主要なデスクトップOSに加え、Chromiumベースのブラウザに対応する環境でシームレスに動作します。これにより、ユーザーは利用環境を問わず、高度なカスタマイズを容易に実現できます。

●トップマウント構造

Filed75 HE V2は、アルミニウムプレートを採用したトップマウント構造を採用しております。プレートにはシリコン製バッファを組み込むことで打鍵時の衝撃を効果的に吸収し、快適な打鍵音および打鍵感を維持しながら高いトラベル精度を実現しております。

さらに、マウント用ネジおよび接触部にはシリコン製キャップやラップを配置することにより、トップマウント構造でありながらガスケットマウントに近い安定した打鍵音を実現しました。加えて、磁気センサースイッチの精度に影響を与える構造的な変形も抑制しております。

製品仕様

Node100ロープロファイルモデルノーマルプロファイルモデル

定価：オープンプライス

技術仕様：

レイアウト: ANSI 100%

キー数:

【ノーマルプロファイル】109

【ロープロファイル】103

スイッチタイプ:

【ノーマルプロファイル】Gateron Maxスイッチ

【ロープロファイル】Gateron Nanoスイッチ3.0 ※

スタビライザータイプ: プレートマウント

マウントタイプ: ガスケット

ホットスワップ対応: 〇

Nキーロールオーバー対応: 〇

バックライト: North-facing RGB-LED

バックライトモード: 20

対応システム: macOS/Windows/Android/iOS

動作環境: -10～50℃

※本機に装着可能なロープロファイルスイッチはAir V1,V2,HEシリーズと互換性はございません

接続

接続方式：有線USB-C、Bluetooth5.0、2.4GHz無線

有線ポーリングレート: 1000Hz

2.4GHzポーリングレート: 1000Hz

Bluetooth 5.0ポーリングレート：125Hz

技適認証番号：

【ノーマルプロファイル】R219-267109

【ロープロファイル】R219-267110

素材

トップケース: ABS

ボトムケース: ABS

プレート素材：PC

キーキャップ：

【ノーマルプロファイル】ダブルショットmSA

【ロープロファイル】ダブルショットnSA



サイズと重量

【ノーマルプロファイル】

長さ：441.8ｍｍ

横幅：141.7mm

高さ : 18.9mm

重量：1084.3g

タイピング角度：6º /9° / 12º

【ロープロファイル】

長さ：398.6mm

横幅： 141.1 mm

高さ : 13.2 mm

重量：787.3 g

タイピング角度：4º / 8º / 11°

バッテリー

バッテリー容量：

【ノーマルプロファイル】4000mAh

【ロープロファイル】3000mAh

動作時間（すべてのライトがオン）：約60～100時間（ラボテスト結果）

動作時間（すべてのライトがオフ）：約1000時間（ラボテスト結果）

製造

原産国：中国

設計・製造業者：NuPhy

WH80 3-mode HEスイッチゲーミングキーボード

定価：オープンプライス

技術仕様：

レイアウト: ANSI 80%

キー数: 83

スイッチタイプ: High-Profile Magnetic Switches

スタビライザータイプ: プレートマウント

マウントタイプ: ガスケット

電源オフ時のスイッチ交換対応: 〇※

バックライト: Top-emitting LED

バックライトモード: 20

対応システム: macOS/Windows/Android/iOS

動作環境: -10～50℃

※WH80の性能を最大限に引き出せるよう調整されているため、通電状態でのスイッチ交換はおこなわないでください。

接続

有線（キーボード本体端子：USB Type-C）/Bluetooth 5.0 / 2.4GHz

有線ポーリングレート: 8000Hz

2.4GHzポーリングレート: 8000Hz

Bluetooth 5.0ポーリングレート：125Hz

技適認証番号：R219-267107

素材

トップケース: ABS

ボトムケース: ABS

キーキャップ：PBT

サイズと重量

長さ：357 mm

横幅：144.7 mm

高さ :

21.7 mm（前側）

35.4 mm（後側）

重量：1516g

タイピング角度： 7º

製造

原産国：中国

設計・製造業者：NuPhy

Field75 HE V2 磁気スイッチゲーミングキーボード

定価：オープンプライス

技術仕様：

レイアウト: ANSI 75%

キー数: 83

カスタマイズ可能なボタン: 8

ギア型ノブ: RGB設定

スクロールホイール: ボリューム設定

スイッチタイプ: Normal-profile Magnetic Switches

スタビライザータイプ: プレートマウント

マウントタイプ: トップマウント

電源オフ時のスイッチ交換対応: 〇※

Nキーロールオーバー対応: 〇

バックライト: South-facing RGB-LED

バックライトモード: 20

対応システム: macOS/Windows/Linux/Android/iOS

動作環境: -10～50℃

MCU: Nu2-8K-D-2505

※Field75 HE V2の性能を最大限に引き出せるよう調整されているため、通電状態でのスイッチ交換はおこなわないでください。



接続

有線ポーリングレート: 8000Hz

PCBスキャンレート: 32000Hz

素材

トップケース: ABS

ボトムケース: ABS

プレート材質: アルミニウム

サイズと重量

長さ：142.8 mm

幅 ：372.3 mm

高さ ：

21.0 mm（前側）

40.4 mm（後側）

重量 1,205 g

タイピング角度： 4º/9º

製造

原産国：中国

設計・製造業者：NuPhy

販売スケジュール

Node100（英語配列）

販売形式：予約販売

予約注文開始時間：2026年5月1日（金）13:00より予約注文受付中

予約サイト：

DIGIART https://sanyollc.com/

発送開始：ご注文いただいた商品は2026年5月下旬より順次発送いたします。

※予約注文受付期間・発送時期は変更となる場合がございます。

WH80 3-mode HEスイッチゲーミングキーボード

販売形式：通常販売（新発売）

販売開始時間：2026年5月1日（金）13:00より販売中

購入サイト：

DIGIART https://sanyollc.com/

発送開始：ご注文いただいた商品は2026年5月下旬より順次発送いたします。

※生産および輸送状況により前後する場合がございます。あらかじめご了承ください。

Field75 HE V2 磁気スイッチゲーミングキーボード

販売形式：通常販売（新発売）

販売開始時間：2026年5月1日（金）13:00より販売中

購入サイト：

DIGIART https://sanyollc.com/

●DIGIARTでは今後も色々なブランド・製品を通じて、お客様一人ひとりの理想のデスク環境づくりをサポートしてまいります。

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