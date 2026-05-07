CraftTeaBar丹 OMAMORI series





つい後回しにしてしまう「自分のための時間」。CraftTeaBar丹は、新しく生まれ変わった薬膳茶を自分自身を大切にするツールとして使ってほしいと願いパッケージも一新。6種類の中から今の自分に合う一杯を直感で選ぶ。お湯を注ぎ、香りに包まれ、自分を労わる。この時間があなたの心と体を優しくほぐしていく…この一杯が日々がんばるあなたの味方となり、明日へ繋ぐ「OMAMORI」に育っていく、そんな薬膳茶をご紹介します。





Instagram ： https://www.instagram.com/yasudatan?igsh=b21weDQxbjY1bWtj

オンラインサイト： https://store.tami.love/









【専門家の視点：1万人以上の女性のリアルな声から生まれた結晶】

このお茶は、単なる嗜好品ではありません。

整体師・心理士として、長年多くの方の心と体のお悩みに寄り添ってきたオーナーが、現場で聞き続けた「1万人」の切実な声から生まれました。

「もっと楽になりたい」「自分を大切にしたい」という多くの口コミや想いを、確かな専門知識で調合。現場の裏付けがあるからこそ、忙しいあなたの心と体に、深く、優しく届きます。









【頑張るあなたのための「何もしない」贅沢】

家事や仕事に追われ、自分のことはいつも後回し。

そんな「自分にかまってあげられない」ほど忙しい方のために、「手間」を省きました。

このお茶は、「お湯を注ぐだけ、ティーバッグは取り出さなくていい」抽出時間を気にせず、放っておくことで完成する。難しい知識は一切いりません。

この手軽さが、余裕のない日常に「自分を労わる時間」を自然と生み出します。





お湯を注いで放っておくだけで美味しさと薬膳が溶け込む





【移ろいゆく味を愉しむ、マインドフルなひととき】

「どんな味なんだろう」と想像を膨らませる時間は、自分自身と向き合う時間。

カップの中で時間が経つにつれ、素材の旨みがじわじわと溶け出し、時間差で刻々と味が変化していく楽しさを閉じ込めました。一口ごとに深まる味わいの変化を五感で味わう体験は、まるで自分の心や体が解きほぐされていくプロセス。その変化を愉しむゆとりが、薬膳をより身近な、特別なものへと変えてくれます。





「どんな味なんだろう」と想像を膨らませる時間





【あなたの身近にあるだけで、気持ちが上向く佇まい】

新しくなったパッケージは、6種類の個性を描いた暮らしに溶け込む小さなアートのよう。

薬膳の「地味で難しい」イメージを脱ぎ捨て、キッチンやデスクにあるだけで、ふとした瞬間に気持ちが明るくなる装いに。

誰の日常にも心地よく馴染むデザインは「自分のために揃える楽しさ」はもちろん、「あの人を想って贈りたくなる」大切な人の健やかさを願うギフトとしても最適です。





6種類の個性を描いた暮らしに溶け込む小さなアート





大切なあの人へ贈りたくなるギフトボックス





【農家さんへの想い】

私たちは、薬膳茶の「素材のルーツ」を大切にしています。

オーナー自ら日本各地の農家さんのもとへ足を運び、土に触れる。

その対話から生まれた想いを、一杯のお茶に込めました。

一口飲むたびに、代々受け継がれた力強い有機の土地への想いを未来へ繋ぐ日本の農家さんへの応援に直結する。そんな温かな循環も一緒に楽しんでみませんか。





オーナー(安田丹)自ら日本各地の農家さんのもとへ





【店舗情報】

店舗名 ： 薬膳茶と国産酒CraftTeaBar丹

代表 ： 安田 丹

所在地 ： 東京都新宿区神楽坂3-2-50 サンク本多横丁ビル3F





Instagram ： https://www.instagram.com/yasudatan?igsh=b21weDQxbjY1bWtj

オンラインサイト： https://store.tami.love/