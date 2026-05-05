【こどもの日】元・捜査一課「リーゼント刑事」こと秋山博康氏、子どもを守るInstagramを本格始動！開始2週間で50万回再生突破の反響

株式会社DADA

株式会社DADA（本社：神奈川県、代表取締役：篠崎航輝）は、「こどもの日」を迎えるにあたり、元徳島県警捜査一課刑事で「リーゼント刑事」として知られる秋山博康氏のInstagramアカウント(https://picoli.site/mZqoJh)の本格プロデュースを開始したことをお知らせいたします。

本アカウントは、子どもを取り巻く犯罪リスクについて「現場を知る元刑事の視点」から発信するものです。立ち上げからわずか2週間でフォロワーが8,000人を突破し、一部のショート動画は再生数50万回を超えるなど、保護者層を中心に急速に注目を集めています。

秋山博康 ｜ 元刑事が教える子どもの守り方

https://picoli.site/mZqoJh

■「親の目が届いているつもりの環境」に潜む危険

近年、子どもが巻き込まれる事件・事故は多様化・巧妙化しています。

警察庁の統計でも、従来の防犯意識だけでは防げないリスクが増加傾向にあります。特に現場で問題視されているのは、以下のようなケースです。

・ SNSやスマートフォンを経由した見知らぬ大人との接触

・ 商業施設やキャンプ場など「安心と思われている場所」での見失い

・ 子ども自身が危険を危険と認識できないシチュエーション

これらはすべて「親の目が届いているつもりの環境」で発生しています。

こうした状況下において、従来の防犯教室や紙の配布物だけでは、多忙な現代の保護者にタイムリーに防犯意識をアップデートしてもらうことが難しくなっています。だからこそ、日常的に双方向のやり取りが行われるコミュニケーションツール「SNS」を最大限に活用し、保護者の日常の中に自然と「防犯の視点」を届けることが重要だと私たちは考えています。

■「怖い話」で終わらせず、今日からできる対策を

本アカウントでは、単なる注意喚起や不安を煽る発信は行いません。

重視しているのは「視聴後に行動が変わる」ことです。

・ 実際に起きた事例をベースにした分かりやすい解説

・ 今日からすぐに実践できる具体的な防犯対策

・ 親子で話し合い、共有すべき防犯の知識

これらをショート動画形式で発信し、子どもを守るための「今日から使える知識」を皆様に届けています。

■秋山博康氏（元徳島県警捜査一課刑事）コメント

秋山博康氏

現場にいた人間として、「知らなかった」では済まされない悲しいケースを何度も見てきました。多くの親御さんは「うちは大丈夫」と思っています。でも実際は、普通の家庭、普通の環境で起きているのが現実です。

このアカウントでは、必要以上に怖がらせるのではなく、『ちゃんと知れば防げること』を伝えていきたいと思っています。

子どもを守るのは、特別なことではなく、日常の中の少しの意識です。

■DADAの役割：売上から逆算するマーケティング戦略設計を社会課題の解決へ

株式会社DADAはこれまで、企業の売上最大化を目的としたマーケティング戦略設計を強みとしてきました。

本プロジェクトでは、SNSを単なる娯楽やPRの場としてではなく、「社会課題を解決するための強力なコミュニケーションツール」として再定義しています。

当社のマーケティング知識やコミュニケーション設計の経験を応用し、以下の戦略的構成により、情報発信を展開しています。

・ 視聴維持率を高める動画構成

・ 拡散されやすいテーマ設計

・ 行動変容を促す導線

単なる情報発信にとどまらない、「届き、広がり、防犯の行動につながる」SNS運用を実現し、「子どもを犯罪から守る」という社会課題の解決に貢献してまいります。

■今後の展開

今後は、より具体的なケーススタディの発信や保護者向けの体系的な防犯コンテンツの制作に加え、教育機関・自治体との連携やオフラインイベントの開催なども視野に入れ、発信力をさらに強化してまいります。

■企業向け：マーケティング戦略設計やSNSプロデュースに関するお問い合わせ

本プロジェクトのような、以下に関するご相談が増加しています。

・ 人物の魅力を引き出すアカウント設計

・ 社会性と拡散性を両立したコンテンツ戦略

・ ショート動画を軸とした認知拡大

株式会社DADAでは、企業・団体の目的に応じたマーケティング戦略設計やSNS戦略設計・運用支援を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

■会社概要

会社名：株式会社DADA

所在地：神奈川県川崎市中原区市ノ坪378-1 303

代表者：代表取締役 篠崎航輝

事業内容：マーケティングソリューション事業、SNSマーケティング支援、広告運用、クリエイティブ制作

HP：https://dada-inc.net/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社DADA

広報担当：吉田梨恵

mail：sales@dada-inc.net



秋山博康 ｜ 元刑事が教える子どもの守り方

https://picoli.site/mZqoJh



■秋山博康氏への講演依頼等

下記公式HPからお気軽にご相談ください

公式HP：https://www.ri-zento-deka.com/