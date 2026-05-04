「不動産管理の死角」を解消。バイク廃車110番、管理会社・オーナー向け『放置車両適正処理パートナープログラム』を始動。コンプライアンス遵守の無料撤去・廃車代行で駐輪環境の最適化を支援

▎企画の背景：不動産業界の「隠れた負担」に着目

株式会社アリーモ

3月・4月の入居・退去シーズンを経て、5月に入り表面化するのがマンション・アパート駐輪場における「所有者不明の放置バイク」問題です。これらは景観を損なうだけでなく、消防法上のリスクや防犯上の懸念材料となります。しかし、管理会社様にとっては「法的手続きの複雑さ」や「処分費用の捻出」が大きな負担となっていました。

▎『パートナープログラム』の3つの柱

本プログラムでは、以下の3点を軸に不動産管理業務を強力にバックアップします。

１．完全コンプライアンス遵守の撤去スキーム

勝手な処分による法的トラブルを防ぐため、正規ライセンス保持者（古物商許可等）が適切な公示・確認手順をアドバイスし、エビデンスに基づいた撤去・廃車代行を遂行します。

２．管理コスト・処分費用の「完全無料化」

独自の再資源化ルートを持つ「バイク廃車110番」だからこそ、撤去から廃車手続き完了までを無料（※条件あり）で提供。管理組合やオーナー様の経費負担をできる限りゼロに抑えます。

３．実店舗運営による「顔の見える」安心感

ネット完結の業者とは異なり、地域に根ざした店舗運営と15年以上の豊富な実績を持つ専任スタッフの丁寧な対応で、入居者様への配慮を欠かさない「安心（あんしん）」の作業品質を保証します。

▎代表メッセージ

「私たちは、放置バイクを単なる『物』として回収するのではなく、不動産管理における『負の資産』を『地域の安心』に変えるプロフェッショナルでありたいと考えています。法規制の遵守と、迅速かつ丁寧な実務を徹底することで、パートナー企業の皆様と共に、より良い住環境づくりに貢献してまいります。」

▎サービス概要

・サービス名称： バイク廃車110番

・受付窓口： 24時間（年中無休）

・公式WEBサイト： https://bikehaisya110.com/

・サービス実績紹介サイト：https://bikehaisya110.net/

▎会社概要

・企業名： 株式会社アリーモ

・所在地： 東京都台東区東上野2-13-4 さかえビルB1

・創業年： 2018年

・代表者： 杣本 拓哉

・事業内容： バイクの出張回収、廃車手続き代行、車体・パーツのリユース業

ブランド品・アパレルの買取、販売、輸出業

・許認可： 東京都公安委員会許可 第306602116112号｜宅地建物取引士｜国家資格整備士