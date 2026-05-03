【奈良/三条】古都に浸り、檜風呂とサウナで “ととのう” 滞在。一棟貸し宿「えにし 奈良三条」2026年5月3日（日）グランドオープン。

株式会社ＬＤＫプロジェクト

不動産の賃貸・売買を手掛ける株式会社ぱいんうぇーぶ（所在地：奈良県天理市、代表：松波祐典）と、大阪を中心に民泊・貸別荘施設を運営する株式会社LDKプロジェクト（所在地：大阪府大阪市中央区、代表：生田博之）は、2026年5月3日（日）に本施設をオープンいたします。

・公式予約(http://enishi-jp.com/nara-sanjo/)

・公式Instagram(https://www.instagram.com/go2enishi/)

えにし 奈良三条について

新たにオープンする一棟貸し宿「えにし 奈良三条」は、奈良県奈良市三条町に位置し、JR奈良駅や近鉄奈良駅からもアクセスしやすい利便性の高い立地にあります。周辺には、歴史ある街並みが残る三条通りや、奈良公園、東大寺、春日大社といった奈良を代表する観光地が点在し、古都ならではの文化や風情を身近に感じられる環境です。

歴史と日常が交差するこの場所で、観光の拠点としての利便性と、静かに過ごすためのプライベート空間の両立を実現。街のにぎわいから一歩離れ、自分たちだけの時間に没入できる滞在を提供します。

■リビング・ダイニングエリア

黒を基調にした、落ち着きのある和モダンデザイン

木目が美しいダイニングテーブルを中心に据えたリビング・ダイニングは、落ち着いたトーンで統一された上質な空間。黒を基調とした家具が空間を引き締め、和の要素をさりげなく取り入れた設えが、静けさと品のある雰囲気を演出します。

グループでの滞在に適した設計

キッチンからダイニングへと自然につながるレイアウトにより、調理から食事、団らんまでがシームレスに流れる設計。大きなテーブルを囲みながら、家族や仲間とゆったりとした時間を共有できます。

過度な装飾を抑えた空間だからこそ、木の質感や光の陰影が際立ち、滞在そのものを穏やかに引き立てる居心地の良さが魅力です。

■サウナ・檜風呂

導線美が生み出す、静かな “ととのい” 体験

木の温もりを感じるプライベートサウナは、落ち着いた照明とともに、ゆったりと身体を温めるための静かな空間。視界を遮りすぎない設計により、圧迫感のない心地よい広がりを感じながら、自分のペースで過ごすことができます。

サウナを出た先には、すぐに壺型水風呂と檜風呂を配置。移動のストレスを感じさせないスムーズな導線により、熱・冷・休息の流れを途切れさせることなく、自然なリズムで “ととのい” へと導きます。

上質な色彩が生み出す至福のひととき

檜風呂にはやわらかな木の香りが広がり、湯に身を委ねることで心身を穏やかに解きほぐします。日常の延長では味わえない、内側に意識を向けるための “ととのい” 空間に仕上げています。

■寝室

日本の美を添えるなぐり加工が特徴の主寝室

寝室は全4室を備え、最大14名まで宿泊可能。グループやファミリーでも、それぞれが落ち着いて過ごせる設計となっています。

床面壁面

主寝室の一室には、床や壁面に伝統技法である “なぐり加工” を施し、手仕事ならではの凹凸と質感が空間に奥行きをもたらしています。視覚だけでなく、触れることで感じる日本の美意識が、滞在に静かな余韻を与えます。

高級感漂うベッドルームシックなモダンの和室

また、各寝室はそれぞれ異なる和の色彩でまとめられており、異なる表情を楽しめるのが特徴です。やわらかな明るさから落ち着きのあるトーンまで、部屋ごとに異なる空気感が広がり、その日の気分や過ごし方に寄り添う滞在を叶えます。

それぞれの空間に個性を持たせながらも、全体として調和の取れた設計により、心地よい距離感と静けさの中で、深くくつろげる時間を提供します。

■文化体験

土鍋のふたを開けた瞬間に広がる、炊きたての香り茶香炉で楽しむ、お茶のやさしい余韻

「えにし 奈良三条」では、滞在の中で日本の文化に静かに触れられる体験をご用意しています。

土鍋でご飯を炊き上げるひとときや、お香の香りに包まれて過ごす時間、茶香炉に広がるお茶のやさしい香りなど、静かな時間の中で和の習慣に触れることができます。

人が介在しないからこそ、過ごし方はすべて自由。誰かに合わせることなく、静けさの中で自分自身と向き合う時間が生まれます。

日常では気づきにくい、香りや音、手触りといった感覚に意識を向けることで、滞在そのものがゆるやかに整っていく、そんな体験を提供します。

古都・奈良三条の地に佇む「えにし 奈良三条」は、歴史の気配に触れながら、日本の美意識と静けさを感じられる滞在空間です。 観光としての奈良ではなく、 “滞在する奈良” という新たな価値の提案として。和の文化と、現代における静かに過ごす贅沢を再解釈したこの場所を、多くの方に知っていただくきっかけとなれば幸いです。

間取り図

＜当施設の概要＞

●施設名：えにし 奈良三条

●住所 ：〒630-8244 奈良県奈良市三条町５９３－１

●アクセス ：JR「奈良」駅から徒歩7分

●料金プラン：40,000円～

・公式予約(http://enishi-jp.com/nara-sanjo/)

えにし について

心と体が調和する宿

五感で感じる 和の文化体験を

人の姿がなくとも、そこに温もりや縁を。「えにし」は、安らぎや繋がりを感じられる空間を大切にします。

土鍋で炊くお米のおいしさや、茶香炉で楽しむ香り高いお茶。お香の深い香りに包まれて、日常の喧噪から解放される贅沢なひとときを。 伝統的な和文化の中で、心安らぐ時間を提供いたします。



・えにし公式HP(https://enishi-jp.com)

・公式Instagram(https://www.instagram.com/go2enishi/)

わたしたちのこと

人生に綴られる ひとときをつくる

宿泊は「お客様の時間をお預かりして、快適で価値のある空間とサービスを提供すること」だと私たちは考えています。「また泊まりたい」と思ってもらえる施設をつくりたい。 設備やサービス、インテリア、清掃にいたるまで、 手を抜かず、心をこめる。訪れた人の「人生」 という物語の1ページになるような思い出に残る時間と体験ができる宿泊施設を提供します。

企 業 名 ： 株式会社LDKプロジェクト

所 在 地 ： 〒540-0017 大阪府大阪市中央区松屋町住吉6-26 eninal MACCHAMACHI 2F

代 表 者 ： 代表取締役 生田博之

事業概要： 民泊施設の運営管理、レンタルスペースの運営管理、不動産賃貸業、清掃業務、貸別荘運

営、サウナ事業

《公式HP》https://ldk-pjt.com/

【民泊運営代行に関するご相談やご質問先】

使用していない部屋を活用したい、民泊に興味があるけれど知識もなく不安、実際に自分でもできるか確認したいなど些細な相談でもかまいません。業界をリードする大阪で長年民泊を営むLDKプロジェクトが丁寧にお答えします。お気軽にどうぞ！

《民泊代行ページ》https://ldk-pjt.com/service/



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株式会社LDKプロジェクト 運営管理担当

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