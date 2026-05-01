ICANNが新ジェネリックトップレベルドメインの申請受付を開始





新ジェネリックトップレベルドメイン（gTLD）プログラム：2026年ラウンドでは、セキュリティの強化、ブランド・アイデンティティの向上、コミュニティの構築、そして進化するデジタル環境での競争力を得る機会を組織に提供します。

ニュースの要約

・ICANNは現在、新gTLDプログラムの申請を受け付けています。2026年8月12日まで開催されるラウンドでは、企業、地域社会、政府、その他の組織が、デジタル戦略の一環としてオンライン上で独自のグローバル・プレゼンスを運営する機会を提供します。

・gTLDを運用することで、自社のデジタルプレゼンスをコントロールし、柔軟性を持ち、サイバー脅威に対するセキュリティを強化し、競争力を高める機会が生まれます。最近の調査では、マーケティング担当者の92％が、差別化、信頼性の向上、検索エンジン最適化の改善の機会を認識しています。

・2026年ラウンドでは、アラビア語、中国語、デーヴァナーガリー文字、タイ語など数百の言語に相当する27の異なるスクリプトのトップレベルドメイン（TLD）申請を受け付けることで、国際化ドメイン名（IDN）で利用可能な言語の数を拡大する機会を設けます。

ロサンゼルス, 2026年5月1日 /PRNewswire/ --インターネットのドメイン名システム（DNS）を調整する非営利団体である Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)は、 新たなgTLDプログラム：2026年ラウンドの申込受付を開始しました。ジェネリックトップレベルドメイン（gTLD）は、ウェブアドレスの最後のドット以降の部分です。企業、地域社会、政府、その他の組織は、10年以上ぶりに、ビジネス、顧客、有権者のために、.brand、.city、.industryなどのユニークなデジタル資産を運営する機会を得ることができます。



ICANN Opens Application Window for New Generic Top-Level Domains



デジタル時代の戦略ツール

gTLDとは、企業がデジタル領域で確固たる地位を築くためのグローバルなデジタル識別子であり、ドットの左右の部分を自由に設定できるものです。2012年に行われた前回の申請では、.microsoftや.skyのようなブランド、.africaや.berlinのような地理的位置、.bankや.ecoのような一般用語を含む1,200以上の新gTLDが導入されました。新gTLDは、ブランドの信頼構築、活気あるローカルデジタルエコシステムの構築、そしてユーザーにより直感的なナビゲーションを提供することで、その利点を実証してきました。

gTLDを運営する主な利点

gTLDは、ユニークなデジタル・ホームであり、以下の機能を提供します。

・コントロールと柔軟性： ドメイン名で登録できるユーザーを決めることで、独自のデジタル・エコシステムを定義します。

・セキュリティ： オンライン取引を強化し、サイバー脅威に対する強固な防御を構築することで、ブランドと顧客の両方を保護します。

・競争優位性： マーケティング担当者の圧倒的多数がこれに同意しており 、92％がgTLDによる差別化、信頼性の向上、SEO効果の向上といったメリットを認識しています。

「gTLDは、長期的な目標を達成するために有意義かつ革新的な方法で使用できるユニークなデジタルツールです」と、ICANNの社長兼最高経営責任者(CEO）であるKurtis Lindqvistは述べています。「企業のブランド構築、地理的な地域や都市へのスポットライト、コミュニティの強化、新しいレジストリの下でドメイン名を提供するビジネスの立ち上げなど、新gTLDは商業、セキュリティ、コミュニケーションのための革新的なツールとなり得ます。」

2026年ラウンドでは、アラビア語、中国語、デーヴァナーガリー文字、タイ語など数百の言語に相当する27の異なるスクリプトのgTLD申請を受け付けることで、国際化ドメイン名（IDN）で利用可能な言語の数を拡大します。この拡大により、ラテン文字以外の文字を使用する何十億もの人々にとって、インターネットはよりアクセスしやすく、使いやすいものになるでしょう。

応募方法

応募締切は2026年8月12日です。申請者は、こちらのオンラインTLD申請管理システム（TAMS）から申請書を提出する必要があります。

申請者向けリソース

申請者ガイドブックは、gTLDの申請に関心のあるあらゆる組織にとって、信頼できる指針となるものです。これには、申請に関する質問、要件、および申請者を提出と評価のプロセスに導くためのプロセスが含まれています。

申請者は、申請書を提出する前に、TAMSのリソースを注意深く確認することを強くお勧めします。これらのリソースには、システム・ユーザー・ガイド、デモンストレーション・ビデオ、その他役立つツールが含まれており、すべてこちらから入手できます。よくある質問、トピックの概要、ウェビナーの録画など、その他のリソースは、2026年ラウンドのリソースの ウェブページでご覧いただけます。

ICANNについて

ICANNの使命は、安定した、安全で統一されたグローバルインターネットの確保を支援することです。インターネット上で人と連絡を取るには、コンピュータやその他のデバイスにアドレス（名前や番号）を入力する必要があります。その場合のアドレスは、コンピュータがお互いを見つけられる場所を認識できるよう、一意でなければなりません。ICANNは、世界中においてこれらの一意の識別子の調整および支援を行っています。ICANNは1998年に非営利の公益法人として設立され、世界中から集まるコミュニティを有しています。

写真 -https://mma.prnasia.com/media2/2969204/ICANN__ICANN_Opens_Application_Window_for_New_Generic_Top_Level_Domains.jpg?p=medium600

ロゴ -https://mma.prnasia.com/media2/1810953/ICANN_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com