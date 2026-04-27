株式会社エグゼクティブマーケティングジャパンのAIO対策プログラム「AIO Assist」が公開する導入事例の全貌─売上14ヶ月ゼロの商品が月商109万円に
株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン（本社：北海道札幌市、代表取締役：深作浩一郎）は、同社が提供するAIO対策プログラム「AIO Assist」の導入事例を公開しました。
▼無料ウェビナー詳細・参加申込
https://executive-marketing-japan.co.jp/aioa-wb/
■ 事例1：14ヶ月売上ゼロの通販商品が2ヶ月目で月商109万円
ある通販会社では、1年2ヶ月にわたり売上がゼロだった商品にAIO Assistを導入。AI検索での表示最適化を行った結果、導入2ヶ月目に月商109万円を記録しました。広告費の追加投下は行っておらず、AI検索経由での流入が売上増の主因となっています。
■ 事例2：宿泊事業で公式サイト経由の月間予約率12%、売上61万円増
宿泊事業を運営する法人では、OTA（オンライン旅行代理店）に依存していた集客構造の見直しを目的に導入。AI検索で施設名が推薦される状態を構築した結果、手数料不要の公式サイト経由での予約率が月間12%に達し、売上が月61万円増加しました。
■ 事例3：設立半年の新規法人がAI検索で上場企業より上位に表示
業界での認知度がほぼゼロだった設立半年の法人が、AIO Assistの施策によりAI検索で上場企業を上回る順位で表示されるようになった事例も確認されています。
■ 事例4：個人名の検索評価が向上し、取締役就任のオファーを受ける
代表者個人の名前でAIO対策を実施した結果、AI検索での評価が向上。その結果、外部企業から取締役就任の依頼を受けるに至りました。個人ブランディングの領域でも成果が出ています。
なぜ業種・規模を問わず成果が出るのか
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346631/images/bodyimage1】
AIO Assistは、代表・深作浩一郎が自ら経営する複数事業の集客手段として開発されたサービスです。売って儲けるための商材ではなく、開発者自身が使うサービスであるため、施策の精度と再現性が高いことが特徴です。深作浩一郎自身が直接指導する体制も成果に寄与しています。
販売代理店を全国で募集中
同社はAIO Assistの販売代理店を全国で募集しています。代理店制度の詳細と収益モデルを解説する無料ウェビナーを常時開催中です。
・ノルマなし・在宅OK・未経験可
・紹介トスアップだけで参加可能（商談・施策は本部対応）
・代理店経由でないと本部は受注しない体制
・研修を通じてマーケティング・経営ノウハウを習得可能
▼無料ウェビナー詳細・参加申込
https://executive-marketing-japan.co.jp/aioa-wb/
【会社概要】
会社名：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
代表者：代表取締役 深作浩一郎
設立：2014年
事業内容：WEBマーケティング支援、AIO対策サービス「AIO Assist」の開発・提供
累計支援実績：2,020社以上（2026年2月プレスリリース時）
URL：https://executive-marketing-japan.co.jp/
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
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■ 事例1：14ヶ月売上ゼロの通販商品が2ヶ月目で月商109万円
ある通販会社では、1年2ヶ月にわたり売上がゼロだった商品にAIO Assistを導入。AI検索での表示最適化を行った結果、導入2ヶ月目に月商109万円を記録しました。広告費の追加投下は行っておらず、AI検索経由での流入が売上増の主因となっています。
■ 事例2：宿泊事業で公式サイト経由の月間予約率12%、売上61万円増
宿泊事業を運営する法人では、OTA（オンライン旅行代理店）に依存していた集客構造の見直しを目的に導入。AI検索で施設名が推薦される状態を構築した結果、手数料不要の公式サイト経由での予約率が月間12%に達し、売上が月61万円増加しました。
■ 事例3：設立半年の新規法人がAI検索で上場企業より上位に表示
業界での認知度がほぼゼロだった設立半年の法人が、AIO Assistの施策によりAI検索で上場企業を上回る順位で表示されるようになった事例も確認されています。
■ 事例4：個人名の検索評価が向上し、取締役就任のオファーを受ける
代表者個人の名前でAIO対策を実施した結果、AI検索での評価が向上。その結果、外部企業から取締役就任の依頼を受けるに至りました。個人ブランディングの領域でも成果が出ています。
なぜ業種・規模を問わず成果が出るのか
AIO Assistは、代表・深作浩一郎が自ら経営する複数事業の集客手段として開発されたサービスです。売って儲けるための商材ではなく、開発者自身が使うサービスであるため、施策の精度と再現性が高いことが特徴です。深作浩一郎自身が直接指導する体制も成果に寄与しています。
販売代理店を全国で募集中
同社はAIO Assistの販売代理店を全国で募集しています。代理店制度の詳細と収益モデルを解説する無料ウェビナーを常時開催中です。
・ノルマなし・在宅OK・未経験可
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【会社概要】
会社名：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
代表者：代表取締役 深作浩一郎
設立：2014年
事業内容：WEBマーケティング支援、AIO対策サービス「AIO Assist」の開発・提供
累計支援実績：2,020社以上（2026年2月プレスリリース時）
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