バッテリー管理IC市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年04月20に「バッテリー管理IC市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。バッテリー管理ICに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
バッテリー管理IC市場の概要
バッテリー管理IC市場に関する当社の調査レポートによると、バッテリー管理IC市場規模は 2035 年に約 145 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の バッテリー管理IC市場規模は約 72 億米ドルとなっています。バッテリー管理ICに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、バッテリー管理IC市場のシェア拡大は、エネルギー貯蔵システム（ESS）の普及拡大に伴うものです。太陽光や風力といった再生可能エネルギー源への世界的な移行は、効率的かつ信頼性の高いエネルギー貯蔵システムに支えられています。こうした背景から、余剰エネルギーを蓄え、必要に応じて放出するための高度なバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）に対する需要が高まっています。
バッテリー管理ICは、これらのシステムにおいて広く活用されており、バッテリー性能の最適化、ライフサイクル効率の向上、さらには過充電や熱暴走といったリスクの防止に貢献しています。
バッテリー管理ICに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/battery-management-ic-market/590642218
バッテリー管理ICに関する市場調査によると、政府による支援政策や再生可能エネルギー導入目標を背景に、同市場のシェアは拡大していくと予測されています。例えば、インド新と再生可能エネルギー省は、同国が2030年までに累積設備容量の50%を再生可能エネルギーで賄うという目標を設定していることを明記しており、このことは高性能かつ拡張性に優れ、かつ費用対効果の高いバッテリー管理ICの必要性が高まっていることを示しています。
しかし、開発やシステム統合に伴う高コスト、および原材料価格の変動の激しさが、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347827/images/bodyimage1】
バッテリー管理IC市場セグメンテーションの傾向分析
バッテリー管理IC市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、バッテリー管理ICの市場調査は、セル構成別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別、電圧範囲別、統合レベル別と地域別に分割されています。
バッテリー管理IC市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-590642218
バッテリー管理IC市場は、エンドユーザー産業別に基づいて、家電、自動車、エネルギーと公益事業、健康管理に分割されています。このうち家電分野は、携帯型と充電式電子機器への需要の高まりに加え、IoT対応デバイスやスマートウェアラブル機器の急速な普及を背景に、2026ー2035年の間に39%という最大の市場シェアを占めると予測されています。
バッテリー管理IC市場の概要
バッテリー管理IC市場に関する当社の調査レポートによると、バッテリー管理IC市場規模は 2035 年に約 145 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の バッテリー管理IC市場規模は約 72 億米ドルとなっています。バッテリー管理ICに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、バッテリー管理IC市場のシェア拡大は、エネルギー貯蔵システム（ESS）の普及拡大に伴うものです。太陽光や風力といった再生可能エネルギー源への世界的な移行は、効率的かつ信頼性の高いエネルギー貯蔵システムに支えられています。こうした背景から、余剰エネルギーを蓄え、必要に応じて放出するための高度なバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）に対する需要が高まっています。
バッテリー管理ICは、これらのシステムにおいて広く活用されており、バッテリー性能の最適化、ライフサイクル効率の向上、さらには過充電や熱暴走といったリスクの防止に貢献しています。
バッテリー管理ICに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/battery-management-ic-market/590642218
バッテリー管理ICに関する市場調査によると、政府による支援政策や再生可能エネルギー導入目標を背景に、同市場のシェアは拡大していくと予測されています。例えば、インド新と再生可能エネルギー省は、同国が2030年までに累積設備容量の50%を再生可能エネルギーで賄うという目標を設定していることを明記しており、このことは高性能かつ拡張性に優れ、かつ費用対効果の高いバッテリー管理ICの必要性が高まっていることを示しています。
しかし、開発やシステム統合に伴う高コスト、および原材料価格の変動の激しさが、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347827/images/bodyimage1】
バッテリー管理IC市場セグメンテーションの傾向分析
バッテリー管理IC市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、バッテリー管理ICの市場調査は、セル構成別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別、電圧範囲別、統合レベル別と地域別に分割されています。
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バッテリー管理IC市場は、エンドユーザー産業別に基づいて、家電、自動車、エネルギーと公益事業、健康管理に分割されています。このうち家電分野は、携帯型と充電式電子機器への需要の高まりに加え、IoT対応デバイスやスマートウェアラブル機器の急速な普及を背景に、2026ー2035年の間に39%という最大の市場シェアを占めると予測されています。