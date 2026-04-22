『TOEIC(R) L&Rテスト 聞いて覚える頻出英語フレーズ キクフレ』、 4月22日発売

株式会社アルク

株式会社アルク（東京都品川区 代表取締役社長：田中 伸明、以下アルク）より、新刊『TOEIC(R) L&Rテスト 聞いて覚える頻出英語フレーズ キクフレ』のご案内を申し上げます。

【TOEICデータを分析し厳選したフレーズを、速読・速聴に効く３段階トレーニングでモノにする。】

TOEIC L&Rテストによく出るフレーズを３ステップ学習で定着させて、スコアアップを目指すトレーニングブック。難化したと言われるTOEICに対応するため、本書は「フレーズ（まとまり）」で英語を即座に捉える力を身につけられるよう、以下の点にこだわって制作しました。

１.速読・速聴に効くトレーニングをする

２.よく出るカタチ（フレーズ）を学ぶ

３.実際の問題での使われ方を理解する

毎回のようにTOEICで満点を取得している著者２人のTOEIC受験経験から蓄積されたデータと公式問題集・英単語集のテキストの集積であるコーパスを基に収録フレーズと単語を厳選。それらの語彙を、TOEIC頻出テーマに沿ったセンテンスに組み込み、いつでもどこでも、スキマ時間に音声だけで学習できるよう音声コンテンツにしました。さらに、スコアに直結する有益情報も満載。本書を十全に活用して、英単語・英語フレーズの解像度を上げることで、スコアアップ間違いなし！

『TOEIC(R) L&Rテスト 聞いて覚える頻出英語フレーズ キクフレ』表紙

＜商品情報＞

【タイトル】『TOEIC(R) L&Rテスト 聞いて覚える頻出英語フレーズ キクフレ』

【URL】https://book.alc.co.jp/book/b10168494.html

【価格】1,980円（税込）

【サイズ】B6変型、384ページ

【付属商品】音声DL約10時間、赤シート

【ISBNコード】9784757444614

【発売日】2026年4月22日

【著者】森田鉄也（監修）、清田将吾（著）

【著者プロフィール】

森田鉄也（もりた てつや）

武田塾英語課課長、武田塾高田馬場校、豊洲校、東雲校、国立校、鷺沼校オーナー。YouTube チャンネルMorite2 English Channel とユーテラ授業チャンネルで、大学受験など英語試験をテーマにした動画を配信している。TOEIC(R) L&R テスト990点満点、英検1級、TEAP 満点、GTEC CBT 満点など多数の資格を持つ。「1カ月で攻略！英検」シリーズ（アルク）、『TOEIC(R) L&R TEST パート1・2特急II 出る問 難問240』（朝日新聞出版）など著書多数。慶應大学文学部英米文学専攻卒。東京大学大学院言語学修士課程修了。

清田将吾（きよた しょうご）

1993年熊本県生まれ。TOEIC(R) L&Rテスト 990点、英検1級取得。予備校講師、TOEIC講師、英語コーチングスクール校舎長を経て独立。オンライン英語スクール Dear English, 代表。600点から990点まで幅広いレベルの指導に対応し、満点獲得者も多数輩出。丁寧でわかりやすい解説と受講生に寄り添うコーチングが好評を得ている。TTT 第19期生。ホームページ：https://dear-english.com/X（Twitter）：@dear_english