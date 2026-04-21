知識ゼロから高度外国人材紹介・派遣事業を作るには？2週間限定で大好評コンテンツを特別にアーカイブ公開！

ポーターズ株式会社お申込みはこちら :https://lp.porters.jp/seminar_260422-0508?utm_source=PR&utm_medium=social&utm_campaign=seminar_PR0421#contact-form

人材ビジネス向けマッチングシステムを提供するポーターズ株式会社（東京都港区、代表 西森 康二）は、昨年実施し、大好評だったセミナー「知識ゼロからの高度外国人紹介・派遣事業の作り方(https://lp.porters.jp/seminar_260422-0508?utm_source=PR&utm_medium=social&utm_campaign=seminar_PR0421#contact-form)」のパネルディスカッションパートを2週間限定で特別にアーカイブ配信いたします。

▼▼セミナー概要▼▼

近年、日本人の生産年齢人口が年々減少し続けており、多くの業種・職種において人材の確保が以前にも増して困難になっています。 そんな中、日本における高度外国人材の代表的な在留資格「技術・人文知識・国際業務」を保有し就労する外国人は、2024年末時点で418,706人に達しており、日本社会における存在感が急速に高まっています。こうした状況下において、高度外国人材の紹介・派遣サービスを提供できる体制づくりは、人材会社にとって重要な成長戦略の一つです。しかし、新たに取り組む際には、法令遵守や実務上の対応に対する不安や懸念を抱える企業も少なくありません。



そこで今回、昨年実施した、法令を遵守しつつ高度外国人材紹介・派遣事業をゼロから構築するための基礎知識から、すぐに活用できる実践的なノウハウまでを余すところなくお届けした本セミナーのパネルディスカッション部分を期間限定で公開します。

「コンプライアンス」と「サービス展開の実践ポイント」をテーマに、3名の専門家が多角的な視点で解説。ウェビナー中に参加者からの質問も受け付け、時間の許す限りパネリストがその場でお答えしています。



ぜひ本セミナーをご視聴いただき、貴社の事業拡大にお役立てください。

▼▼開催概要▼▼

詳細を確認する :https://lp.porters.jp/seminar_260422-0508?utm_source=PR&utm_medium=social&utm_campaign=seminar_PR0421#contact-form[表: https://prtimes.jp/data/corp/33277/table/207_1_78c60e12d4286f589ad2bea5dd05cff3.jpg?v=202604211051 ]

セミナーお申し込みはこちら :https://lp.porters.jp/seminar_260422-0508?utm_source=PR&utm_medium=social&utm_campaign=seminar_PR0421#contact-form

人材紹介・派遣企業向けクラウド型マッチングシステム「PORTERS」のご紹介

１.CRM機能

PORTERSの3つのおすすめ機能

候補者との関係構築を、より戦略的に一元管理で、対応漏れや重複接触を防止

求職者の属性・経歴・過去のやりとりを蓄積し、リレーションを強化。

フェーズごとの適切なアプローチで、紹介決定率を高めます。

２.オートマッチング

最適な人材をワンクリックで提案

スキル・経験・希望条件と求人案件の情報を照らし合わせ、自動でマッチ度の高い候補者を表示。

マッチング条件も柔軟に設定でき、人の手では見落としがちな細かな要件も結びつけられ、マッチング漏れや質のばらつきを防止します。

3.人材事業に特化したダッシュボード

人材事業に特化したダッシュボードで 歩留まりを可視化

20年以上人材業界を支えるサービスを提供してきた経験から、人材ビジネスに必要なデータを精査し、一目で歩留まりがわかるKPI管理を実現。

人材事業を立ち上げたばかりでもすぐに利用できる便利な機能です。

ポーターズ株式会社について

■URL： https://www.porters.jp/

■所在地：東京都港区赤坂 8-5-34 TODA BUILDING 青山3階

■代表者：代表取締役 西森 康二

■証券コード：5126（東京証券取引所グロース）

■事業内容：『テクノロジーで世界の雇用にもっとも貢献する』をビジョンに、人材ビジネス向けのクラウドサービス『PORTERS』を日本国内・海外に向けて開発・提供。海外12ヶ国を含む人材紹介・派遣会社を中心に2,200社を超える導入実績。人材戦略支援マガジン「PORTERS MAGAZINE」の発行・運営。

人材紹介会社向け管理システムPORTERS Agent（ポーターズエージェント）(https://hrbc.porters.jp/agent/)

人材派遣会社向け管理システムPORTERS Staffing （ポーターズスタッフィング）(https://hrbc.porters.jp/staffing/)

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