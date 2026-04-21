IWCシャフハウゼンが「星の王子さま」へ捧げる 初のポートフィノを発表

リシュモン ジャパン合同会社

シャフハウゼン／ジュネーブ、2026年4月。IWCシャフハウゼンは、ジュネーブで開催中のウォッチズ＆ワンダーズで 「ポートフィノ・オートマティック デイ＆ナイト 34 “プティ・プランス”」(https://www.iwc.com/jp-ja/watches/portofino/iw459806-portofino-automatic-day-and-night-34-le-petit-prince)を発表しました。

耐久性のあるステンレススティール製で、サンレイ仕上げを施したディープブルーの文字盤を備えたこのエレガントなドレスウォッチは、スイスの高級時計マニュファ クチュールであるIWCの「星の王子さま」へ捧げる、初の「ポートフィノ」モデルです。アントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリの世界的に有名な小説にちなみ、6時位置のデイ＆ナイト表示には、黄金の月の上に立つ「星の王子さま」が描かれています。

80年以上前に出版されて以来、「星の王子さま」は子供から大人まで絶大な人気を誇っています。この魅惑的な物語では、幼い王子が宇宙を旅してはるか彼方の惑星へ向かい、その道中で大切な出来事に出会う様子が描かれています。このアントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリの最も有名な文学作品の中で、愛、喪失、友情といった深く哲学的なテーマを探求しています。

この作品を象徴するフレーズのひとつに、「本当に大切なものは目に見えない」という言葉があります。これは、真の理解と美しさは単に見るだけでなく、感情と感覚から生まれるということを強く思い起こさせてくれます。IWCシャフハウゼンは「ポートフィノ」コレクションとして初の“プティ・プランス”モデルを発表します。

「ポートフィノ・オートマティック デイ＆ナイト 34 “プティ・プランス”」（Ref. IW459806）

「ポートフィノ・オートマティック デイ＆ナイト 34 “プティ・プランス”」（Ref. IW459806）は 、耐 久 性 に優 れ たステンレススティール製のコンパクトな34 mmのケースを備えています。エレガントでタイムレスなドレスウォッチのデザインは 、ゴールドメッキの針とアプライド・インデックスが配されたディープブルーの文字盤によって引き立てられています。精巧なサンレイ仕上げが施された文字盤が、サン＝テグジュペリの不朽の名作を称えるIWC特別モデルのデザインのポイントです。

この時計の特徴は6時位置のデイ＆ナイト表示です。昼と夜の連続的な移り変わりを視覚化し、24時間で1回転します。正午または真夜中になると、小さなディスクの上部に太陽または月が現れ、現在が昼であるか夜であるかを示します。魅力的なデザインのディテールとして、星の王子さまが月の上に立ち、星空を見上げている様が描かれています。また、ステンレススティール製の裏蓋にも「星の王子さま」の刻印が施されています。

この時計は、自動巻きシステムと50時間のパワーリザーブを備えたキャリバー35180を搭 載しています。イタリアの革職 人サントーニによる手染めのブルーのアリゲーター・ストラップ が 組み合わされており、クイック交 換システムとバタフライ・フォールディング・クラスプを備えています。

IWCシャフハウゼン

IWCシャフハウゼンは、スイス北東部のシャフハウゼンに拠点を置く、スイスの大手高級時計マニファクチュールです。1868年、米国の時計技師でエンジニアでもあったフロレンタイン・アリオスト・ジョーンズが設立したIWCは、人間ならではの職人技、その最良の部分と最先端の技術および工程とを組み合わせた、時計製造に対する独自のエンジニアリングで知られています。150年以上にわたる歴史の中で、IWCはプロ仕様の計器時計や複雑機構（とりわけクロノグラフとカレンダー機能）を組み込んだ時計をつくり、高い名声を得てきました。チタンやセラミックの採用の先駆者であるIWCは、現在、カラーセラミック、セラタニウム(R)などの先進的な素材を用いた、高度なエンジニアリングと専門知識

を駆使したケースの製造も行っています。IWCが開発したこの素材は、チタンのような明るさおよび構造的完全性と、セラミックのような硬さと傷つきにくさを兼ね備えています。