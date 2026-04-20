2026年4月18日(土)、浅草公会堂にて舞台芸術作品『The Life of HOKUSAI -日本凱旋公演-』を上演しました。本作は、セリフを用いないノンバーバル演出と身体表現、和楽器の生演奏、プロジェクションマッピングを融合し、葛飾北斎の生涯を舞台化した作品です。欧州を中心に7カ国での上演を経て、日本では初の凱旋上演となった本公演は多くの観客を迎えました。上演中は観客が息をのむように作品に見入り、カーテンコールでは大きな拍手が送られました。また終演後には、2026年11月6日(金)にフランス・パリ郊外の文化芸術施設「Centre des Arts(CDA95)」での上演が決定したこと、および本公演の映像配信をZAIKOにて予定していることが発表されました。





The Life of HOKUSAI 公演写真1





■日本凱旋公演 浅草の地で浮かび上がる愛と創作に揺れる北斎の物語

今回の日本凱旋公演は、葛飾北斎ゆかりの地・浅草にて、北斎の旧暦命日にあたる日に上演しました。

本作では「画狂人」と呼ばれた北斎の創作への執念と、その陰にある家族との関係性に焦点を当てています。物語の軸となるのは、彼を献身的に支え続けた妻・小兎(こと)や娘・お栄(おえい)との関係であり、創作に没頭するあまり、別れを迎えるという愛と喪失の構造を描き、北斎が晩年に手がけた『富士越龍図』へと至る内面的な変化を、身体表現と音楽によって表現しています。





構成・脚本・演出、そして葛飾北斎役をつとめたサカクラカツミは、「ヨーロッパと同じように、日本でも皆さんがすごく作品に入り込んでくださっていて、本当に嬉しかったです。終わった瞬間に一気に拍手をいただけたことも含めて、自分の中では“成功だった”と感じています。」とコメント。

北斎の妻・小兎役を演じた元宝塚歌劇団の沙央くらまは、「ノンバーバルという中で、役を立ち上げる難しさを感じながら、北斎の妻・小兎としての愛をどう舞台上に築くかに向き合うことができ、すごく挑戦的で大きな経験でした」と感想を述べました。娘・お栄役には加藤花鈴を迎え、さらに和太鼓奏者の小林太郎、薩摩琵琶奏者の鎌田薫水が参加し、気迫あふれるパフォーマンスで作品を支えました。





The Life of HOKUSAI 公演写真2

The Life of HOKUSAI 公演写真3

The Life of HOKUSAI 公演写真4





■ノンバーバルパフォーマンスで立ち上がる“北斎像”

本作は、セリフを用いず、日本武道の身体性を取り入れた動きと、和太鼓・薩摩琵琶による生演奏、さらにプロジェクションマッピングを用いた映像演出を融合させた舞台作品です。言語に依存しない表現により、国や文化を超えて伝えることができ、観客それぞれに北斎像を想像しながら描き、感じ取ることで、高い没入感を生み出します。

スクリーンには、美術館に収蔵される葛飾北斎の真筆をもとにしたデジタルデータを投影。北斎の代表作がパフォーマンスと呼応するようにダイナミックに躍動します。

本公演の18時公演では「神奈川沖浪裏」をモチーフとした特別演出による「プレミアムカーテンコール」を実施。観客による写真撮影を可能とし、SNSなどで大きな話題を呼びました。





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■フランス公演 開催決定！浅草からパリへ。公演映像配信も決定！





The Life of HOKUSAI パリ公演発表

CDAロゴ





本公演の終演後、2026年11月6日(金)にフランス・パリ郊外の文化芸術施設「Centre des Arts(CDA95)」での上演決定を発表しました。(なお、フランス公演の詳細については未定です)





19世紀に浮世絵がヨーロッパに渡り、「ジャポニズム」という文化的潮流を生み出した歴史的背景を持つフランスにおいて、多くの芸術家たちに影響を与え、世界の美術史に新たな価値観をもたらした北斎。現代において、その北斎の精神を舞台芸術として再解釈した『The Life of HOKUSAI』が再びフランスの地で上演されることは、単なる海外公演にとどまらず、“新たなジャポニズムの創出”への挑戦でもあります。





プロデューサーの杉本伸は、「かつて北斎の芸術が海を越え、ジャポニズムという大きな波を生み出しました。いま、私たちは舞台芸術という形でその精神を未来へと手渡そうとしています。フランスという特別な場所で、本作品が新たな文化の共鳴を生み、現代における“第二のジャポニズム”の一端を担うことを願っています。『The Life of HOKUSAI』は今後も海外公演を展開し、日本発の舞台芸術として世界へ発信を続けてまいります。文化と芸術の力を通じて、人と人、そして国と国をつなぐ新たな平和の架け橋となることを目指します」とコメントしています。





また、本公演の模様を、5月5日(火)12:00からZAIKOにて配信することが決定しました。配信チケットは、4月24日(金)10:00～ローソンチケット( https://l-tike.com/HOKUSAI )にて発売いたします。













＜出演者コメント＞





【構成・脚本・演出 葛飾北斎 役：サカクラカツミ】

ヨーロッパでとても大きな反響をいただいていた分、それが日本でどう受け入れてもらえるのか、すごく悩みました。文化も違うので、見せるものを変えるべきか、それともこれまでやってきたものをそのまま続けるべきか、かなり考えたのですが、結果としては作品の核は変えずに、そのままブラッシュアップしていくことを選びました。

新しいキャストの皆様のおかげで表現に厚みが出て、自分が伝えたかったことがより伝わる形になったと思っています。終わった瞬間に一気に拍手が来たときには、ちゃんと届いたんだという手応えを感じました。ヨーロッパと同じような反応を日本でもいただけたことは本当にうれしくて、今回の凱旋公演は自分の中では大成功だったと思っています。

フランス公演も開催できることになりましたが、フランスは北斎にとってジャポニズムが生まれた特別な場所でもあるので、次の公演では、いまの時代の表現として届けたいと思っています。





【小兎 役：沙央くらま】

出演が決まったときから、すごく緊張感があり、稽古に入っても、ノンバーバルという形式の中で自分の表現を見つけていく難しさを感じました。音楽や動きのベースはあるのですが、それを自分の身体表現として成立させるには試行錯誤が必要で、すごく挑戦的なプロセスだったと思います。

葛藤しながらも、サカクラさんと話しながら、自分なりの小兎像を作っていきました。夫婦としての関係性や愛が、舞台上にちゃんと立ち上がるところまで向き合えたのは、自分にとって大きな経験でした。出産後初めての舞台でもあったので、さまざまな意味で自分の中で覚悟を持って臨んだ作品でもあります

実際に本番で、お客様が息をのむように見入ってくださっているのを感じて、この作品は言葉を超えて届く力があると改めて思いました。北斎という存在を通して、日本の文化や精神性に触れるきっかけになっていたら嬉しいです。





《配信概要》

【タイトル】 ： The Life of HOKUSAI -日本凱旋公演-

【配信日時】 ： 2026年5月5日(火)12:00～5月12日(火)23:59

【チケット発売】 ： 2026年4月24日(金)10:00スタート

【料金】 ： 3,500円

【チケット取扱いプレイガイド】： ローソンチケット https://l-tike.com/HOKUSAI/





《公演概要》

【タイトル】： The Life of HOKUSAI -日本凱旋公演-

【公演日】 ： 2026年4月18日(土)15:30公演／18:00公演

【会場】 ： 台東区立浅草公会堂 (〒111-0032 東京都台東区浅草1-38-6)





【出演】 ： サカクラ カツミ(パフォーミングアーティスト)

小林太郎(和太鼓奏者)

鎌田薫水(薩摩琵琶奏者)

加藤花鈴(コンテンポラリーダンサー)

沙央くらま(俳優)





【構成・脚本・演出】サカクラ カツミ

【照明】中村 宏之【映像】Animation Cafe【映像送出・機材】O-beron inc.

【音響】大城音響事務所【音楽】福廣 秀一朗／サカクラ カツミ

【舞台監督】下重 卓哉【制作・票券】株式会社 アプル

【制作協力】株式会社 浦上蒼穹堂／appare 株式会社／株式会社 版三

【キャラクターデザイン】岡崎 能士【題字協力】美帆【音楽協力】Waccha

【スーパーバイザー】浦上 満【アシスタントプロデューサー】エリカ・ロッシ

【プロデューサー】仲村 和生【エグゼクティブプロデューサー】杉本 伸

【後援】株式会社 エイチ・アイ・エス

【技術協力】パナソニック プロジェクター＆ディスプレイ株式会社

【素材協力】一般財団法人 北斎館／公益財団法人 太田記念美術館／岩松院／

西新井大師 總持寺／国立国会図書館

【共催】The Life of HOKUSAI製作委員会／株式会社グローバルビジネスラボ

【主催】株式会社ナッポス・ユナイテッド





【公演オフィシャルHP】 https://napposunited.com/hokusai_stage/





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