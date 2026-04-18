長崎県五島市初！「ながさき未来応援ポケモン」デンリュウとのコラボ商品「デンリュウマドレーヌ」登場！

長崎県五島市初！

「ながさき未来応援ポケモン」デンリュウとのコラボ商品！ 「デンリュウマドレーヌ」で五島から新たなお土産のかたちを提案 ～お菓子本体をデンリュウの形に仕上げたコラボ商品は初めて～ 【発売日】 令和8年4月19日（日）

【販売元】 有限会社観光ビルはたなか

長崎県は令和６年６月に株式会社ポケモン（本社：東京都港区）と地域活性化に向けた連携協定を締結し、これにより“ながさき未来応援ポケモン”に「デンリュウ」が任命されました。

今回、デンリュウと焼き菓子「マドレーヌ」のコラボ商品が登場します。五島産はちみつのやさしい甘さと、レモンの爽やかな味が楽しめる「デンリュウマドレーヌ」を、デンリュウの形にひとつひとつ丁寧に焼き上げました。デンリュウデザインのパッケージに包んだ、見た目にも楽しい特別な一品です。

コラボ商品について

マドレーヌ本体をデンリュウの形に仕上げた、見た目にも楽しめる焼き菓子です。

五島産はちみつをたっぷり使用したはちみつレモン味のマドレーヌは、五島産椿油のしっとりとした口どけで、味わいにもこだわった一品です。

個包装したマドレーヌを、デンリュウデザインのパッケージに詰め、ポケモンファンの方はもちろん、五島を訪れた際のお土産としても、幅広い方にお楽しみいただける商品です。

【販売情報】

販 売 日：令和8年4月19日（日）

販売場所・価格：

観光ビルはたなか本店、五島シティーモール店：4個入り 800円（税込）、単品 200円（税込）

※今後オンラインショップでも販売予定

【有限会社観光ビルはたなか】

代表取締役社長：畑中 重紱

所 在 地：〒853-0002 五島市中央町７番地20

ながさき未来応援ポケモン「デンリュウ」について

【肩書の由来】

「デンリュウ」は、しっぽの光が遠く離れた場所まで届くことから、本県の未来を照らして欲しいという願いを込めて、「ながさき未来応援ポケモン」という肩書に決定。





【なぜ「デンリュウ」か？】

「デンリュウ」のしっぽの光は遠く離れた場所にも届き、灯台を連想させ、多くのしま、多くの灯台を有する長崎県との親和性が高い。

子どもからお年寄りまで、昔から長崎の人に親しまれている童歌「でんでらりゅうば」と「デンリュウ」の語呂が似ている。

ライトポケモンである「デンリュウ」は、長崎市の夜景、ハウステンボスの光の王国など、「光」を観光の主なテーマとしている長崎県との親和性が高い。

『ポケモンローカルActs』について

株式会社ポケモンは、地域ごとに「推しポケモン」を選定し、各地の魅力と一匹一匹のポケモンの魅力を国内外に同時に発信することで、国内外のポケモンファンに、全国のさまざまな地域へ足を運び魅力を感じていただくことを、目指しています。







（この活動におけるポケモンの使用料は無償です。）

WEBサイト：https://local.pokemon.jp/

長崎県ポケモンローカルActs公式ホームページ「デンリュウびびっと！アイランドin長崎県」

WEBサイト： https://denryu-nagasaki.jp/

これまでの県産品とのコラボレーションについて

「長崎カステラ」、「三笠山」（株式会社文明堂総本店）

「角煮まんじゅう」（株式会社岩崎本舗）

「島原手延そうめん」（有限会社たなか物産）

「うまカレー豆」（株式会社藤田チェリー豆総本店）

「ごとう手延べうどん」（株式会社マルマス）

「そば猪口＆薬味皿セット」（株式会社中善）

「壱岐島カレー」（株式会社アットマーク食品事業部）

「出島カステラプレート」、「長崎ランタンマグ」（重山陶器株式会社）

「金蝶ソース」「かけぽん」「野菜ドレッシング」（チョーコー醬油株式会社）



























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