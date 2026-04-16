WEIN / BACKSTAGE Group、CG制作プロダクション「CONTORNO」をグループ会社化へ

株式会社BACKSTAGE

エンタメ×テクノロジーカンパニーのWEIN / BACKSTAGE Group（本社：東京都港区、代表取締役：溝口勇児 以下、「当社」）は、ハイエンド3DCGおよびVFX制作を手がける株式会社CONTORNO（本社：東京都港区、代表取締役：宮崎弘喜 以下、「CONTORNO」）を買収し、グループ会社化したことをお知らせします。

当社はこれまで継続的なM&Aによりグループの事業領域を拡大してまいりました。2026年はその戦略をさらに加速させ、すでに複数のM&Aを決定しております。引き続きM&Aを重要な成長戦略の中核に位置づけ、事業基盤のさらなる強化・拡充を図ることで、飛躍的な企業価値の向上を目指してまいります。

＜背景＞

CONTORNOには、デジタルハリウッドにて講師を務めるなど、業界内で高く評価されているトップクラスのクリエイターが多数在籍しています。

同社は、単に高品質なクリエイティブを追求するだけでなく、その高度な技術やノウハウを教育可能な形に体系化してきた点に強みを持っています。当社グループが展開するクリエイタースクール事業と連携することで、トップクリエイターによる直接指導から実案件へのアサインまでを、一気通貫で接続する体制を構築します。

これにより、「育成・制作・発信」が循環する独自の人材エコシステムを確立し、クリエイターの育成から実務機会の提供までを一体で支援する、持続的な成長モデルの実現を目指します。

CONTORNO 代表取締役 宮崎弘喜 コメント

このたび、M&AによりWEIN / BACKSTAGE Groupへ参画したことをお知らせします。

CONTORNOは2018年の創業以来、ゲーム・アニメ・映画・VTuber・ドラマ・CM・遊技機・企業VP・プロジェクションマッピング・舞台映像など多岐にわたる領域において、CGアニメーションおよびVFX制作を手がけてまいりました。ハイエンド3DCGによる高品質なビジュアル表現を強みに、幅広いクライアントニーズに応える制作体制を構築しております。

このたびの参画は、WEIN / BACKSTAGE Groupのビジョンへの共鳴のもと、クリエイティブ領域への更なる集中と、日本トップレベルの映像表現の追求を加速させることを目的としたものです。両社のリソースと知見を統合し、制作・発信・事業展開を一体化した新たな価値創造モデルの確立を目指してまいります。

【CONTORNO代表取締役 宮崎弘喜について】

CG黎明期から業界の第一線で活躍するクリエイター・教育者。

プログラマ、システムエンジニア、Webデザイナーを経て、2000年よりフリーランスクリエイターとして独立。広告制作会社や大手CGプロダクションにて3DCG制作に携わる。Alias PowerAnimator時代から培った深い技術的知見を武器に、多数のハイエンドプロジェクトを成功に導く。

同時期より、数々の専門学校にて講師を歴任。デジタルハリウッド専門スクールではCG主幹講師を務め、後進の育成にも注力。指導者として20年以上のキャリアを有し、これまでに600名以上のCGクリエイターを輩出した。

2003年、大手ゲーム会社に入社。その後、複数のCGプロダクションにて、幅広い領域でCG制作の経験を積む。

2018年1月、株式会社CONTORNOを設立し、代表取締役に就任。ゲーム・アニメ・VTuber・VFX・遊技機などのCG映像制作を軸に、法人・個人向けのCG教育事業も展開。

【会社概要】

会社名：株式会社CONTORNO

設立日：2018年1月11日

代表者：代表取締役 宮崎弘喜

所在地：〒105-0014 東京都港区芝2-2-12 浜松町PREX 6F

事業概要：CG映像制作会社であり、ゲーム、アニメ、映画、VTuber、ドラマ、CM、企業VP、遊技機、プロジェクションマッピング、舞台映像など、多岐にわたる分野においてCGアニメーションおよびVFX制作

会社サイトURL：https://www.contorno.co.jp/

当社 CEO 溝口勇児 コメント

多数のIPの映像制作に携わってきたCG制作会社CONTORNOを、WEIN / BACKSTAGE Groupに迎えました。彼らは確かな実績と高い技術力を誇る制作チームです。

今後の戦略連携により、さらなる価値創出の可能性があると考えています。

WEIN / BACKSTAGE Groupが持つSNSマーケティング力やAI活用の知見と連携することで、制作クオリティを一段と高めると同時に、IP創出から発信、事業化までを一体で推進できる体制を整えていきます。

僕たちは、このチームとともに、新しいIP、新しい市場へと挑戦領域を広げ、エンターテインメントの可能性を拡張していきます。

【当社CEO 溝口勇児について】

連続起業家。

2012年、株式会社FiNC Technologies（旧：株式会社FiNC）を設立し、代表取締役社長CEOに就任。総額150億円超の資金調達後、2020年3月末に退任。

2022年、株式会社BACKSTAGEを創業し、格闘技コンテンツ 『BREAKING DOWN』のCOOに就任。

2024年、インフルエンサースクールHERO'ZZ会長に就任、国内最大級の音楽フェス「XD」の創業、50年以上変わらない既存の映画のモデルに風穴を開ける「YOAKE」を設立。経済エンタメ番組『REAL VALUE』の CEOに就任。わずか4ヶ月で総再生回数5億回を超え、月間1億8000万再生を突破。

2025年、1年で170社以上が参画する経営者コミュニティ『REAL VALUE CLUB』を設立。また、報道会社買収を発表し、『NoBorder』を始動。チャンネル登録者数は開始4ヶ月で45万人を超える。

WIRED INNOVATION AWARD2018イノヴェイター20人、若手社長が選ぶベスト社長に選出。

【WEIN / BACKSTAGE Groupについて】

「この国を、もう一度、挑戦者に」というミッションを掲げ、SNSの圧倒的な影響力を武器に社会変革を目指す次世代のエンターテインメント×テクノロジー集団です。

格闘技イベント『BREAKING DOWN』のプロデュース他、経済エンタメ番組『REAL VALUE』、地上波タブーに切り込む 『NoBorder』、キャバ嬢オーディション番組 『LAST CALL』など、多彩なコンテンツを展開しています 。

【会社概要】

会社名：WEIN / BACKSTAGE Group

設立日：2022年4月11日

代表取締役社長：溝口 勇児

本社所在地：〒105-0014 東京都港区芝2-2-12 浜松町PREX 3F・5F・6F

事業概要：各種興行の制作および運営（BreakingDown、XD、BOB 等）、各種番組の企画および制作（REAL VALUE、NoBorder、NoBorder NEWS、LAST CALL 等）

会社サイトURL：https://backstage.inc/recruit