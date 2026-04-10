吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用した平日ランチ店「くつろぎ処 わがまま」が2026年3月30日（月）オープンしたことを報告します。 同店は、中洲で「食事が美味しすぎるスナック」として多くの常連客に支持されてきた元店主が手がける新業態。住吉の人気店「モモ焼き百百ちゃん」の店舗を活用したシェアレストランという形で、働く人々に向けた本格ランチの提供を開始いたしました。

オープンの背景

中洲の夜を支えた伝説の味を昼へ

店主はこれまで、中洲エリアでスナックを経営。「お酒よりも料理目当てで来店する客が多い」と評されるほど、その手料理は高い評価を得てきました。 中でも、深夜の〆として絶大な人気を誇ったのが「タコネギ麺」です。 「この味を昼にも食べたい」という常連客からの声を受け、ビジネス街である住吉にてランチ営業を決断。忙しい日常の中で、しっかりと満足できる“本気の一食”を提供いたします。

人気メニュー

唯一無二の一杯「タコネギ麺」（900円）

来店客の多くが注文する名物メニュー。 特徴：コシの強い盛岡冷麺の麺を、あえて温かいスープで提供 具材：タコの旨味、香ばしく炒めた豚挽肉、たっぷりの長ネギ 味わい：魚介のコクとネギの甘みが溶け込んだ中毒性の高いスープ 中洲時代からのファンも多く、「他では味わえない」と評される看板商品です。

・13種のスパイスカレー（900円） 茄子と玉ねぎをじっくり炒め、素材の旨味を凝縮。スパイスの香りを最大限に引き出した本格カレー。メディア掲載実績あり。 ・モツニラ炒め定食（1,100円） 上質な牛小腸を使用したスタミナ満点の定食。コシヒカリのご飯と手作り味噌汁付き。 ・レンコンダンゴ（1個 250円） 豚ロースの旨味とレンコンの食感が特徴の一品。テイクアウト需要にも対応。

店舗情報

店名：くつろぎ処 わがまま（モモ焼き百百ちゃん 店舗内） 所在地：福岡県福岡市博多区住吉4-11-14 オープン日：2026年3月30日（月） 営業時間：平日 11:30～14:00（ランチ限定） Instagram https://www.instagram.com/nyanta_1121/

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/

本取り組みは、シェアレストランという仕組みを活用することで実現しました。初期投資や固定費のリスクを抑えながら、自身の理想とする営業スタイルを実現できる点が特徴です。 特に「週1営業」や「コンセプト重視型」の飲食店にとって、シェアレストランは有効な選択肢となっています。 【SNS】 https://www.instagram.com/take103103/ https://x.com/share_rest 【会社概要】 会社名：株式会社シェアレストラン 所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階 事業内容：シェアレストランの運営 https://share-restaurant.biz/