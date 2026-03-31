成形機および鋳造設備市場は、年平均成長率（CAGR）5.2%で成長し、2031年までに132億米ドルに達すると見込まれる。

成形機および鋳造設備市場は、年平均成長率（CAGR）5.2%で成長し、2031年までに132億米ドルに達すると見込まれる。