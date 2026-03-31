成形機および鋳造設備市場は、年平均成長率（CAGR）5.2%で成長し、2031年までに132億米ドルに達すると見込まれる。
Survey Reports LLCは、2026年3月に成形機および鋳造設備市場に関する調査レポートを発行したと発表した。本レポートは、製品タイプ別（成形機、コア製造機、砂混合機、ショットブラスト機、その他）、用途別（自動車、航空宇宙、産業機械、建設、その他）、エンドユーザー別（鋳造所、金属鋳造施設、その他）に分類し、2025年から2035年までの世界市場分析、トレンド、機会、および予測を提供するものである。本レポートは、成形機および鋳造設備市場の予測評価を提示し、成長要因、市場機会、課題、脅威などの主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
成形機および鋳造設備市場の概要
成形機および鋳造設備とは、溶融金属を所望の形状に成形する金属鋳造プロセスで用いられる産業用装置である。成形機は砂などの材料を用いて精密な鋳型を作成し、最終製品の形状を決定する。鋳造設備には、炉、取鍋、コア製造機、シェイクアウト機、冷却システムなどが含まれ、溶解、注湯、凝固、仕上げ工程を支援する。これらのシステムは、自動車、航空宇宙、建設、機械製造などの産業で広く使用されている。現代の成形機は、自動化や高度な制御機能を備えることが多く、精度、生産性、安全性の向上に寄与する。これらを組み合わせることで、複雑な金属部品の効率的な大量生産と、安定した品質および運用コストの削減が実現される。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、成形機および鋳造設備市場規模は2025年に79億米ドルに達した。さらに、2035年末までに市場収益は132億米ドルに到達すると予測されている。成形機および鋳造設備市場は、2025年から2035年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）約5.2%で成長すると見込まれる。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038406
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345682/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる成形機および鋳造設備市場の定性的分析によれば、金属部品需要の増加、世界的な産業製造活動の拡大、自動車および重工業分野の成長、自動化および先進鋳造技術の導入を背景として、成形機および鋳造設備市場規模は拡大すると見込まれる。成形機および鋳造設備市場における主な企業には、DISA Group、Küttner GmbH & Co. KG、Hunter Foundry Machinery Corporation、Sinto America, Inc.、Baoding Well Foundry Machinery Co., Ltd.、Künkel Wagner Prozesstechnologie GmbH、Loramendi S. Coop.、Laempe Mössner Sinto GmbH、Harrison Castings Ltd.、Inductotherm Group、Italpresse Gauss、ABP Induction Systems GmbH、Vulcan Engineering Co.、Pangborn Group、Simpson Technologies Corporation、FATA Aluminum、Moulding Machines & Foundry Equipment Co.、Moulding Solutionsが含まれる。
また、本成形機および鋳造設備市場調査レポートは、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5地域および各国に関する詳細分析を含んでいる。さらに、本調査レポートは日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細な分析も提供している。
目次
● 成形機および鋳造設備市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価
● 2035年までの世界成形機および鋳造設備市場（北米、欧州、アジア太平洋、中南米）における需要および機会分析（日本を含む各国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品タイプ別、用途別、エンドユーザー別、地域別
成形機および鋳造設備市場の概要
成形機および鋳造設備とは、溶融金属を所望の形状に成形する金属鋳造プロセスで用いられる産業用装置である。成形機は砂などの材料を用いて精密な鋳型を作成し、最終製品の形状を決定する。鋳造設備には、炉、取鍋、コア製造機、シェイクアウト機、冷却システムなどが含まれ、溶解、注湯、凝固、仕上げ工程を支援する。これらのシステムは、自動車、航空宇宙、建設、機械製造などの産業で広く使用されている。現代の成形機は、自動化や高度な制御機能を備えることが多く、精度、生産性、安全性の向上に寄与する。これらを組み合わせることで、複雑な金属部品の効率的な大量生産と、安定した品質および運用コストの削減が実現される。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、成形機および鋳造設備市場規模は2025年に79億米ドルに達した。さらに、2035年末までに市場収益は132億米ドルに到達すると予測されている。成形機および鋳造設備市場は、2025年から2035年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）約5.2%で成長すると見込まれる。
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Surveyreportsのアナリストによる成形機および鋳造設備市場の定性的分析によれば、金属部品需要の増加、世界的な産業製造活動の拡大、自動車および重工業分野の成長、自動化および先進鋳造技術の導入を背景として、成形機および鋳造設備市場規模は拡大すると見込まれる。成形機および鋳造設備市場における主な企業には、DISA Group、Küttner GmbH & Co. KG、Hunter Foundry Machinery Corporation、Sinto America, Inc.、Baoding Well Foundry Machinery Co., Ltd.、Künkel Wagner Prozesstechnologie GmbH、Loramendi S. Coop.、Laempe Mössner Sinto GmbH、Harrison Castings Ltd.、Inductotherm Group、Italpresse Gauss、ABP Induction Systems GmbH、Vulcan Engineering Co.、Pangborn Group、Simpson Technologies Corporation、FATA Aluminum、Moulding Machines & Foundry Equipment Co.、Moulding Solutionsが含まれる。
また、本成形機および鋳造設備市場調査レポートは、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5地域および各国に関する詳細分析を含んでいる。さらに、本調査レポートは日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細な分析も提供している。
目次
● 成形機および鋳造設備市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価
● 2035年までの世界成形機および鋳造設備市場（北米、欧州、アジア太平洋、中南米）における需要および機会分析（日本を含む各国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品タイプ別、用途別、エンドユーザー別、地域別