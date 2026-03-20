パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、iiyama PC ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」より、AMD Ryzen™ プロセッサ、AMD Radeon™ グラフィックス カードを搭載した『紅の砂漠』推奨PCを2026年3月20日（金）に発売いたします。

■ 『紅の砂漠』とは

傭兵たちによる凄絶な叙事詩。

広大なファイウェル大陸、血で綴る生存と闘争の記録。

『紅の砂漠』は、全プラットフォーム累計5,500万ユーザーを達成したオープンワールドMMORPG「黒い砂漠」のPearl Abyssが放つ、新作オープンワールドアクションアドベンチャーゲームです。

果てを知らぬ広大な世界

シームレス・オープンワールドとして紡がれたファイウェル大陸には、数え切れぬ運命が冒険者を待ち受けています。

多彩なアクション、容赦なき戦闘

紅の砂漠の戦場に、定められた答えはありません。一瞬の選択が運命を分ける苛烈な旅の中で、多様な武器と技を駆使し、あなただけの戦いを築き上げ、成長していってください。

◇ 『紅の砂漠』公式サイト

https://crimsondesert.pearlabyss.com/ja-JP/Main/Index

◇ 『紅の砂漠』推奨PC 特集ページ

https://www.pc-koubou.jp/pc/crimsondesert.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260320_1&utm_content=nonpay

■ グリーン購入法適合商品

グリーン購入法適合商品は、環境省が毎年公表するグリーン購入法の「基本方針」の判断の基準を満たしている製品・サービスです。基準を満たしていることを認定・認証している機関はなく、事業者の判断により「グリーン購入法適合商品」と表示します。

【BTO標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

製品名：LEVEL-R7B8-R96X-PGX-CD販売価格：289,800円※モニタ・キーボード・マウスは別売ですhttps://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1209183&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260320_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen™ 5 9600X / AMD B850 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / AMD Radeon™ RX 9060 8GB GDDR6 / ミドルタワー / ATX / 750W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）製品名：LEVEL-R7B8-LCR98D-RRX-CD販売価格：374,800円※モニタ・キーボード・マウスは別売ですhttps://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1209195&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260320_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen™ 7 9800X3D / AMD B850 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / AMD Radeon™ RX 9060 XT 16GB GDDR6 / ミドルタワー / ATX / 750W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）製品名：LEVEL-R7B8-LCR98Z-TGX-CD販売価格：489,800円※モニタ・キーボード・マウスは別売ですhttps://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1207847&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260320_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen™ 7 9850X3D / AMD B850 / DDR5 32GB(16GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / AMD Radeon™ RX 9070 XT 16GB GDDR6 / ミドルタワー / ATX / 850W 80PLUS® GOLD認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全のアフターフォローとなっております。パソコン工房 ホームページhttps://www.pc-koubou.jp※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。※掲載情報は発表時点のものとなります。予告なく仕様、価格を変更する場合や販売終了となることがあります。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jpグッドウィル URL : https://www.goodwill.jp代表者 代表取締役 端田 泰三本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1事業内容 iiyama PC（オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス、中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

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