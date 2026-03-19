スキャンPDFをWordに変換する方法｜誰でもできる実践ガイド
スキャンされたPDFは画像として保存されることが多く、そのままでは編集できません。ですが、OCR技術を使えば、テキストを抽出してWordに変換することが可能です。
PDNob（ https://bit.ly/41boFGN ）やAdobe Acrobatなどのツールを使えば、スキャンPDFを簡単かつ正確にWord形式へ変換できます。本記事では、その具体的な方法をわかりやすく解説します。
Part 1. PDNobでスキャンPDFをWordに変換する方法
PDNobは、OCR（光学文字認識）を活用し、画像ベースのPDFを効率よくWord形式へ変換できるオールインワン型のPDFツールです。直感的な操作設計により、初心者でも迷わず扱えるのが特長で、編集や注釈追加、変換など幅広い機能を備えています。
主なポイントは以下の通りです。
PDF編集：テキストや画像の修正、ページ内容の削除などに対応。
OCR機能：スキャンPDFや画像データから文字を抽出し、編集可能な状態に変換。
形式変換：PDFをWordやExcel、画像など複数の形式に出力可能。
注釈機能：ハイライトやコメント、図形の追加が可能。
ページ操作：ページの並び替えや削除、必要部分の抽出に対応。
セキュリティ：パスワード設定によるファイル保護が可能。
以下の手順で、スキャンPDFをWordに変換できます。
まず、PDNobをPCにインストールします。WindowsとMacの両方に対応しています。
PDNobを無料ダウンロード https://bit.ly/41boFGN
ソフトを起動後、ホーム画面から「PDFを開く」を選択します。
変換したいスキャンPDFを選び、ソフトに読み込みます。ローカルファイルだけでなく、クラウド上のデータも対象にできます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344564/images/bodyimage1】
ファイルを開いたら、「ホーム」タブでOCR機能を有効化します。この際、文書の言語を正しく設定することで、認識精度を高めることができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344564/images/bodyimage2】
設定が完了したら、「変換」機能を実行します。PDFの内容が解析され、Wordファイルへの変換が開始されます。処理時間はファイルのサイズや内容によって異なります。
変換が完了すると、Word形式で保存できるようになります。元のレイアウトを保った状態で編集が可能なため、そのまま修正や追記を行えます。
Part 2. Adobe AcrobatでスキャンPDFをWordに変換する方法
スキャンPDFをWord形式へ変換する際に、信頼性の高い選択肢としてよく使われるのがAdobe Acrobatです。特にOCR機能の精度が高く、画像ベースのPDFでも正確にテキスト化できる点が評価されています。ここでは、具体的な操作手順を順を追って説明します。
まず、Adobe Acrobatがパソコンにインストールされているか確認します。未インストールの場合は公式サイトから入手し、セットアップ後にソフトを起動します。
次に、画面上部の「ファイル」メニューを開き、「開く」を選択して対象のスキャンPDFを読み込みます。ファイルを指定すると、Acrobat上に文書が表示されます。
PDFを開くと、自動的にOCRが適用される場合がありますが、手動で実行することも可能です。「ツール」から「スキャンを強化」を選び、「テキストを認識」をクリックします。その後、文書の言語を設定する画面が表示されるので、適切な言語を選択して認識精度を高めます。
設定後、「テキストを認識」を実行すると、画像内の文字が解析され、テキストデータとして変換されます。この処理により、元のレイアウトを保ちながら編集可能な状態になります。
PDNob（ https://bit.ly/41boFGN ）やAdobe Acrobatなどのツールを使えば、スキャンPDFを簡単かつ正確にWord形式へ変換できます。本記事では、その具体的な方法をわかりやすく解説します。
Part 1. PDNobでスキャンPDFをWordに変換する方法
PDNobは、OCR（光学文字認識）を活用し、画像ベースのPDFを効率よくWord形式へ変換できるオールインワン型のPDFツールです。直感的な操作設計により、初心者でも迷わず扱えるのが特長で、編集や注釈追加、変換など幅広い機能を備えています。
主なポイントは以下の通りです。
PDF編集：テキストや画像の修正、ページ内容の削除などに対応。
OCR機能：スキャンPDFや画像データから文字を抽出し、編集可能な状態に変換。
形式変換：PDFをWordやExcel、画像など複数の形式に出力可能。
注釈機能：ハイライトやコメント、図形の追加が可能。
ページ操作：ページの並び替えや削除、必要部分の抽出に対応。
セキュリティ：パスワード設定によるファイル保護が可能。
以下の手順で、スキャンPDFをWordに変換できます。
まず、PDNobをPCにインストールします。WindowsとMacの両方に対応しています。
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ソフトを起動後、ホーム画面から「PDFを開く」を選択します。
変換したいスキャンPDFを選び、ソフトに読み込みます。ローカルファイルだけでなく、クラウド上のデータも対象にできます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344564/images/bodyimage1】
ファイルを開いたら、「ホーム」タブでOCR機能を有効化します。この際、文書の言語を正しく設定することで、認識精度を高めることができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344564/images/bodyimage2】
設定が完了したら、「変換」機能を実行します。PDFの内容が解析され、Wordファイルへの変換が開始されます。処理時間はファイルのサイズや内容によって異なります。
変換が完了すると、Word形式で保存できるようになります。元のレイアウトを保った状態で編集が可能なため、そのまま修正や追記を行えます。
Part 2. Adobe AcrobatでスキャンPDFをWordに変換する方法
スキャンPDFをWord形式へ変換する際に、信頼性の高い選択肢としてよく使われるのがAdobe Acrobatです。特にOCR機能の精度が高く、画像ベースのPDFでも正確にテキスト化できる点が評価されています。ここでは、具体的な操作手順を順を追って説明します。
まず、Adobe Acrobatがパソコンにインストールされているか確認します。未インストールの場合は公式サイトから入手し、セットアップ後にソフトを起動します。
次に、画面上部の「ファイル」メニューを開き、「開く」を選択して対象のスキャンPDFを読み込みます。ファイルを指定すると、Acrobat上に文書が表示されます。
PDFを開くと、自動的にOCRが適用される場合がありますが、手動で実行することも可能です。「ツール」から「スキャンを強化」を選び、「テキストを認識」をクリックします。その後、文書の言語を設定する画面が表示されるので、適切な言語を選択して認識精度を高めます。
設定後、「テキストを認識」を実行すると、画像内の文字が解析され、テキストデータとして変換されます。この処理により、元のレイアウトを保ちながら編集可能な状態になります。