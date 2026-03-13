電磁界シミュレーションソフトウェア市場は、2035年までに75億米ドルに達する見込みであり、年平均成長率（CAGR）4.6％で成長すると予測される

電磁界シミュレーションソフトウェア市場は、2035年までに75億米ドルに達する見込みであり、年平均成長率（CAGR）4.6％で成長すると予測される