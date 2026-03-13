電磁界シミュレーションソフトウェア市場は、2035年までに75億米ドルに達する見込みであり、年平均成長率（CAGR）4.6％で成長すると予測される
Survey Reports LLCは2026年3月に、「電磁界シミュレーションソフトウェア市場：エンドユース別（航空宇宙・防衛、通信、自動車、コンシューマーエレクトロニクス、ヘルスケア）、用途別（アンテナ設計、電磁両立性、マイクロ波工学、RF設計、信号インテグリティ）、ソフトウェアタイプ別（3D電磁界シミュレーションソフトウェア、2D電磁界シミュレーションソフトウェア、フィールドソルバーソフトウェア）、導入形態別（クラウドベース、オンプレミス、ハイブリッド）―世界市場分析、トレンド、機会および予測（2025～2035年）」と題する調査レポートを発表したと公表した。本レポートは電磁界シミュレーションソフトウェア市場の予測評価を提供するものであり、市場の成長要因、市場機会、課題、および脅威など、電磁界シミュレーションソフトウェア市場に関する複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにするものである。
電磁界シミュレーションソフトウェア市場の概要
電磁界シミュレーションソフトウェアとは、電子および電気システムにおける電磁場、電磁波、および相互作用をモデル化・解析するために使用される専門的なエンジニアリングツールである。このソフトウェアは、アンテナ、モーター、変圧器、センサー、プリント基板（PCB）などのコンポーネントを、物理的な試作を行う前に設計および最適化するためにエンジニアを支援する。電磁挙動を正確にシミュレーションするために、有限要素法（FEM）や有限差分時間領域法（FDTD）などの数値解析手法が用いられる。通信、自動車、航空宇宙、電子機器、ヘルスケアなどの産業分野で広く利用されている。設計プロセスの初期段階で性能を予測し、潜在的な問題を特定することにより、電磁界シミュレーションソフトウェアは開発時間の短縮、コスト削減、そして電子機器の効率性、信頼性、安全性の向上に寄与する。
Surveyreportsの専門家は電磁界シミュレーションソフトウェア市場に関する調査を分析し、2025年における市場規模が49億米ドルであったことを明らかにした。さらに、電磁界シミュレーションソフトウェア市場の売上高は2035年末までに75億米ドルに達すると予測される。同市場は、2025年から2035年の予測期間において、約4.6％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれる。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038375
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344133/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる電磁界シミュレーションソフトウェア市場の定性的分析によれば、高度な電子システムへの需要の拡大、5Gおよびコネクテッド技術の採用拡大、5G・IoT・無線通信技術に対する需要の増加、さらに電子機器、自動車、航空宇宙産業におけるシミュレーション利用の拡大などを背景として、電磁界シミュレーションソフトウェア市場の規模は拡大すると考えられる。電磁界シミュレーションソフトウェア市場における主要企業には、ANSYS、COMSOL、CST、Altair、Keysight Technologies、EM Software、Mentor Graphics、Sonnet Software、Simuliaなどが含まれる。
また、当社の電磁界シミュレーションソフトウェア市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5つの地域およびそれぞれの国に関する詳細な分析が含まれている。さらに、本調査レポートは日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も提供するものである。
電磁界シミュレーションソフトウェア市場の概要
電磁界シミュレーションソフトウェアとは、電子および電気システムにおける電磁場、電磁波、および相互作用をモデル化・解析するために使用される専門的なエンジニアリングツールである。このソフトウェアは、アンテナ、モーター、変圧器、センサー、プリント基板（PCB）などのコンポーネントを、物理的な試作を行う前に設計および最適化するためにエンジニアを支援する。電磁挙動を正確にシミュレーションするために、有限要素法（FEM）や有限差分時間領域法（FDTD）などの数値解析手法が用いられる。通信、自動車、航空宇宙、電子機器、ヘルスケアなどの産業分野で広く利用されている。設計プロセスの初期段階で性能を予測し、潜在的な問題を特定することにより、電磁界シミュレーションソフトウェアは開発時間の短縮、コスト削減、そして電子機器の効率性、信頼性、安全性の向上に寄与する。
Surveyreportsの専門家は電磁界シミュレーションソフトウェア市場に関する調査を分析し、2025年における市場規模が49億米ドルであったことを明らかにした。さらに、電磁界シミュレーションソフトウェア市場の売上高は2035年末までに75億米ドルに達すると予測される。同市場は、2025年から2035年の予測期間において、約4.6％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれる。
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また、当社の電磁界シミュレーションソフトウェア市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5つの地域およびそれぞれの国に関する詳細な分析が含まれている。さらに、本調査レポートは日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も提供するものである。