AI創作プラットフォーム「PixAI」、「Tsubaki.2」チュートリアル投稿企画を開催へ

Metanomaly株式会社

二次元AIイラスト生成プラットフォーム「PixAI」を運営するMetanomaly株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：レイブン・ガオ）は、最新フラッグシップモデル「Tsubaki.2」のリリースを記念し、クリエイターによるチュートリアル投稿企画を開催することを決定しました。投稿募集は2026年3月13日より開始する予定です。



PixAIでは2026年3月6日より最新AIイラスト生成モデル「Tsubaki.2」の先行体験提供を開始しており、2026年3月13日にはすべてのユーザーへの正式公開を予定しています。本企画は、新モデルの活用方法や創作ノウハウをユーザー同士で共有することを目的としたコミュニティ施策の一環として実施されます。

■ Tsubaki.2 チュートリアル投稿企画

本企画では、「Tsubaki.2」を活用した創作プロセスや生成テクニック、プロンプトの工夫などを紹介するチュートリアルコンテンツを募集します。



投稿形式は動画・記事などを想定しており、クリエイターが自身の制作ワークフローやノウハウを自由に紹介することが可能です。投稿されたチュートリアルの中から優れた内容は、PixAI公式チャンネルやコミュニティにて紹介される予定です。

■ 投稿対象プラットフォーム

以下のプラットフォームでの投稿を想定しています。

- YouTube- X（旧Twitter）- note- Medium など

※詳細な参加方法やルールについては、特設ページにて順次公開予定です。

■ 開催予定期間

詳細を見る :https://pixai.art/articles/ja/tsubaki-2-tutorial-challenge-2/

2026年3月13日 ～ 2026年4月13日（予定）

■ Tsubaki.2について

「Tsubaki.2」はPixAIが開発した最新のAIイラスト生成モデルであり、プロンプト理解精度や人体構造表現、複数キャラクター構図などの性能が向上しています。より安定した生成品質と幅広い表現スタイルに対応し、クリエイターの多様なイラスト制作を支援します。



現在は先行体験として一部ユーザー向けに提供されており、2026年3月13日よりすべてのユーザーへ正式公開される予定です。

■ PixAIの実績と展望

PixAIは「想像力に、命を吹き込む（Imagination, made real）」をスローガンに、特別な才能がないと感じている方たちでも創作の楽しさと可能性を届けることを使命としています。



2022年10月のサービス開始し、今では世界中で1,300万人以上のクリエイターに利用されるAI二次元創作プラットフォームへと成長しました。北米・韓国・台湾など創作文化の根付いた地域を中心に急速に支持を獲得し、同ジャンルにおいてユーザー満足度、継続率ともにトップクラスの評価を獲得しています。



2025年上半期には、Sensor Towerの調査により、日本App Store「グラフィック／デザイン」カテゴリ売上第1位、「AI総合」カテゴリー第6位を記録し、AI創作分野における確かな地位を築いています。



PixAIでは今後も、AIイラスト生成技術の進化とクリエイターコミュニティの発展を両軸としたサービス展開を進めてまいります。今回のチュートリアル投稿企画を通じて、ユーザー同士が創作ノウハウを共有し、新たな表現や制作スタイルを発見できる環境づくりを目指します。

