【TVer】配信開始後8日間で486万再生突破！鈴木亮平主演『リブート』第1話におけるTVer再生数の歴代最高記録を更新

鈴木亮平が主演を務める日曜劇場『リブート』（TBS系、毎週日曜21:00〜）第1話（1月18日放送）の民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」における8日間再生数が486万（※1）を突破しました。TVerでこれまでに配信された全ドラマにおける第1話の配信開始後8日間の再生数としては、歴代最高記録を更新しました。

これまでTVerで配信した全ドラマの第1話における配信開始後8日間再生数の歴代最高記録は、『海のはじまり』（2024年7月クール・フジテレビ系）の462万（※2）で、1年6か月ぶりの記録更新となりました。TVerでは、第1話から第3話を配信中です。ぜひご覧ください。※1：計測期間：2026年1月18日〜1月25日TVerにおけるVODのみ（解説放送版を含む）の番組動画再⽣数（TVer DATA MARKETING調べ）リアルタイム配信・追っかけ再生による再生数は除外放送局のキャッチアップサービスと他社プラットフォーム等は除外※2：計測期間：2024年7月1日〜7月8日TVerにおけるVODのみ（解説放送版を含む）の番組動画再⽣数（TVer DATA MARKETING調べ）リアルタイム配信・追っかけ再生による再生数は除外放送局のキャッチアップサービスと他社プラットフォーム等は除外記事にてご紹介いただける際は、TVer内番組ページへのリンクを掲載いただけますと幸いです。■『リブート』第1話ページ■『リブート』番組ページhttps://tver.app/4qX7OTB■『リブート』あらすじ主演・鈴木亮平が日曜劇場に帰還！妻を亡くした善良なパティシエと悪徳刑事の二人の主人公を演じる。そして、主人公に手を貸す謎の公認会計士役に戸田恵梨香を迎える。妻の死とともに平和な日常は一変した。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエは、愛する家族を守るために事件を捜査している刑事に“顔を変える＝リブート（再起動）”そして、真実を追い求める――大切な人への“愛のために”運命に抗い続けるダークヒーローが誕生！うそと真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”が2026年開幕！＜第1話＞ハヤセ洋菓子店を営む早瀬陸（松山ケンイチ）は家族を愛する心優しいパティシエ。2年半前に妻・夏海（山口紗弥加）が前触れもなく失踪し、息子の拓海（矢崎滉）と母の良子（原田美枝子）とともに帰りを待ち続けている。しかし、その希望は突如絶たれる。店にやって来た捜査一課の刑事・儀堂歩（鈴木亮平）から山中で白骨化遺体が発見されたと知らされ、検視の結果、遺体は妻だと断定されたのだ。葬儀の最中、早瀬は夏海が勤めていたゴーシックスコーポレーションの顧問弁護士・海江田勇（酒向芳）から不可解な質問を受ける。ゴーシックスコーポレーションはホテルや飲食業を営む会社だが、代表の合六亘（北村有起哉）は裏の顔を持ち、儀堂ともつながりがある。葬儀場には合六の部下・冬橋航（永瀬廉）と財務担当・幸後一香（戸田恵梨香）の姿もあった。悲しみに追い打ちをかけるように、捜査一課の刑事・足立翼（蒔田彩珠）らが夏海のパソコンなどを押収。そして、ある証拠から早瀬に妻殺しの容疑がかけられてしまう。最愛の妻を亡くした上に警察から追われる身となった早瀬は、一香から、儀堂に顔を変えて生きるリブート（再起動）を提案される。妻殺しの真犯人を探すため、家族と過去を捨てて儀堂になりすます早瀬（鈴木亮平・2役）。しかし、儀堂には監察官・真北正親（伊藤英明）の執拗な監視が待っていて……。■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（ https://tver.jp/ ）民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施しています。※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。