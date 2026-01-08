こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
導入1カ月で成果が見える EC事業者向けツール、具体的な施策とデータを公開（1/21 無料オンラインセミナー）
2026年1月21日（水）13：30〜14：00 【ToyBox】Vol.62 たった1カ月でリピート売上2倍！LTVが激増するEC CRM成功の鉄板シナリオとは？
EC市場の競争が激化する中、新規獲得頼みの成長は限界を迎えつつあります。一般社団法人ウェブ解析士協会は、ECに特化したCRMツールを用いて事業を成功に導く“鉄板シナリオ”を解説する無料オンラインセミナーを1月21日に開催します。中長期で利益を最大化したいEC事業者向け。有名ECサイトでの成功事例を可能な限り数値も公開します。
▼詳細・申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/194021
https://digitalpr.jp/table_img/2934/125670/125670_web_1.png
■セミナー概要
EC市場に参入する業者が増加する中、新規獲得だけに頼った事業成長は限界に近づいています。
本セミナーでは、リピーターを増やす“鉄板シナリオ”をどのように設計し、実装し、数値として成果につなげていくのか、CRMツール「アクションリンク」を用いたECサイトの事例をもとにお伝えします。
単なる機能紹介にとどまらず、可能な範囲で具体的な数値と画面イメージを交えて公開します。
導入後1カ月で、どんな指標がどれだけ伸びたのか
どのようなシナリオ・配信設計を行ったのか
▼このような課題のある方は必見です
日々の業務に追われリピーター対策が後回しになっている
メルマガやLINEの一斉配信など単純な施策に終始している
初期に実装したステップメールが、数年単位で見直されていない
リピート率やLTVの分析ができておらず、打ち手の優先順位がつけられない
CRMツールを導入したものの、活用しきれず宝の持ち腐れになっている
導入後1カ月でどんな数値がどれだけ伸びたのか、施策だけでなく有名ECサイトでの成功事例を可能な範囲で具体的に公開します。アパレルや食品、インテリアや雑貨などの商品点数が多いECでも運用可能な、シンプルかつ再現性の高いシナリオ設計の考え方が分かります。
■プレゼンター
株式会社ファブリカコミュニケーションズ
アクションリンク事業部
中村隆嗣（なかむら・たかつぐ）氏
■司会進行
ウェブ解析士協会 リレーションシップ委員会
上級ウェブ解析士 西村公志
ToyBoxは各種のツールやサービスなどの特徴や使い方を、ベンダーや代理店に直接説明してもらい学習するセミナーです。
主催
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な能力や知識を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析士協会は、スキルアップの機会として各種セミナーを企画・開催しています。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
関連リンク
セミナー詳細
https://www.waca.or.jp/news/91931/
ウェブ解析士とは
https://www.waca.or.jp/course/wac/
初心者向けGA4講座
https://www.waca.or.jp/expert/seminar-ga4/
