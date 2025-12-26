認知評価・トレーニング市場、2032年に585.3億米ドル規模へ急成長
認知評価・トレーニング市場は、2023年に60.5億米ドルと評価され、2024年から2032年の予測期間において年平均成長率28.70%で拡大し、2032年には585.3億米ドルに達すると見込まれています。メンタルヘルスや認知機能の重要性に対する意識が世界的に高まる中、医療、教育、企業領域を中心に市場は急速な発展段階に入っています。特に高齢化の進行、神経変性疾患の増加、働き方の多様化が、認知機能を可視化し改善するソリューションへの需要を押し上げています。
成長要因
本市場の成長を支える最大の要因は、メンタルヘルスと認知的ウェルビーイングへの関心の高まりです。アルツハイマー病や認知症などの疾患が世界的に増加する中、早期診断と継続的なモニタリングの重要性が認識され、医療機関や研究機関では高度な認知評価ツールの導入が進んでいます。さらに、世界の高齢人口は2030年までに14億人を超えるとされ、加齢に伴う認知機能低下への対策として、トレーニングツールの活用が拡大しています。
加えて、クラウドベースやAI搭載の認知評価プラットフォームは、場所や年齢を問わず利用可能であり、教育機関や企業でも採用が進んでいます。生体認証を組み込んだ評価技術の登場により、精度と信頼性が向上し、ユーザーの受容度も高まっています。各国政府によるメンタルヘルス支援策や研究助成も、市場成長を後押しする重要な要素となっています。
セグメンテーション分析：コンポーネント別
2023年はソリューション分野が市場の54.6%を占めました。AIや機械学習、クラウド技術を活用したソフトウェア型ソリューションは、大規模な評価と迅速な分析を可能にし、医療、教育、企業の各分野で高い評価を得ています。一方、サービス分野は2024年から2032年にかけて最も高い成長率が予測されています。導入支援、カスタマイズ、運用管理、分析サービスへの需要が高まり、サブスクリプション型やマネージドサービスの採用が進んでいます。
セグメンテーション分析：評価タイプ別
ペンと紙を用いた従来型評価は、2023年に47.6%のシェアを占めました。低コストで導入しやすく、デジタルインフラが十分でない地域でも利用可能な点が支持されています。一方、ホステッド型評価は最も高い成長が見込まれています。オンライン教育やリモートワークの普及により、遠隔実施、リアルタイム分析、自動採点といった利点が評価され、クラウドホスティングを基盤としたソリューションが主流になりつつあります。
セグメンテーション分析：アプリケーション別
2023年は臨床試験分野が37.5%のシェアで市場を牽引しました。神経変性疾患や精神疾患の治療効果を測定するため、客観的な認知データが不可欠となっています。AIベースのデジタル評価は、試験効率の向上と評価時間の短縮に寄与し、製薬企業や研究機関からの需要が拡大しています。
セグメンテーション分析：業種別
ヘルスケア分野は2023年に35.6%の市場シェアを占め、今後も最も高い成長が予測されています。高齢化の進行とともに、認知症や軽度認知障害への対応が重要課題となり、病院やクリニックではデジタル認知評価ツールの導入が加速しています。モバイルアプリや遠隔評価技術により、患者と医療従事者双方の利便性が向上しています。
