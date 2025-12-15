2026年注目！無料で使えるデータ消去ソフトおすすめランキング｜ 4DDiG Partition Manager
PCの買い替えやストレージ処分の際、「古いHDDのデータを安全に消去したい」「個人情報を確実に消したい」と感じる方は多いでしょう。通常の削除やフォーマットでは情報が残る可能性があるため、無料で使えるデータ消去ソフト が役立ちます。本記事では、2025年注目の無料データ消去ソフトをランキング形式で紹介します。
また、データ消去だけでなくディスク管理やクローン作業も行いたい方には、4DDiG Partition Manager が便利です。2025年12月15日（月）時点の最新版では、不要データの安全消去に加え、初心者でも数クリックでストレージ管理が進められる使いやすさが特徴です。
4DDiG Partition Manager 無料ダウンロード：https://x.gd/jNBI3
データ消去ソフトを利用すべき理由
パソコンや外付けHDDには、個人情報やパスワード、業務ファイルなど重要なデータが多く保存されています。通常の削除やフォーマットだけでは情報が完全に消えず、復元ソフトを使えば簡単に取り出されてしまう可能性があります。
データ消去ソフトは、ディスクの領域をランダムデータで上書きして元の内容を読み取れなくする仕組みです。PCを処分・譲渡・回収に出す前に使用することで、情報漏洩のリスクを防ぎ、安心して機器を手放せるようになります。
データ消去フリーソフトおすすめランキング
ここからは、2025年版として注目を集めている無料のデータ消去ソフト6つを紹介します。それぞれの機能やメリット・デメリットを詳しくチェックしていきましょう。
ソフト1.4DDiG Partition Manager
4DDiG Partition Manager は、復元不可能なレベルでデータを完全に消し去ることができる、非常に優れたデータ消去ソフトです。通常の削除やフォーマットでは残ってしまう痕跡も徹底的に上書きし、どの復元ツールを使っても読み取れない状態へ処理できます。
4DDiG Partition Managerには「ゼロフィル」と「NIST 800-88」という2種類のデータ消去方式が搭載されています。ゼロフィルは、ディスク全体を“0”のデータで上書きするシンプルな方式で、高速かつ手軽に利用できる点が特徴です。日常的なデータ消去や軽度のセキュリティ対策に向いており、初心者でも安心して使えます。
一方、NIST 800-88 はアメリカ国立標準技術研究所が定めたセキュリティガイドラインに基づく高度な消去方式で、複数回の上書きを行うことでデータ復元の可能性を完全に排除します。機密情報の処理や、確実にデータを残したくない場合に最適な、安全性の高い方式です。
4DDiG Partition Managerを使ってデータ消去手順は以下の通りです。
1.4DDiG Partition Managerをインストールして起動します。外付けハードドライブのパーティションを消去する必要がある場合は、コンピュータに接続してください。左のナビゲーションバーから「ツールボックス」を選択し、「データ消去」をクリックして進めてください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336913&id=bodyimage1】
2.削除するディスクまたはパーティションを選択し、「次に」ボタンをクリックしてください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336913&id=bodyimage2】
