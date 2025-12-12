こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【導入事例】＜GIGAスクール×校務DX＞三芳町教育委員会が“止まらない学び”を支える次世代ICT環境に向け、ゼロトラストネットワークを実現
アライドテレシス株式会社（本社 東京都品川区、代表取締役社長 サチエ オオシマ）は、三芳町教育委員会（役場所在地 埼玉県入間郡三芳町大字藤久保1100番地1）において、当社の製品・サービスが採用されたことを発表いたします。
■導入の背景と課題
・通信遅延や接続不良による一斉学力検査や授業への影響
・回線構成の複雑化による運用負荷増大
・障害原因の特定に時間を要する運用体制
■採用の決め手
・学校に寄り添った段階的な導入設計
・Allied SecureWANでの通信帯域強化
・Wi-Fi 6と光VPNによる高速・安定通信
■導入した主な製品・技術
・SASEサービス「Allied SecureWAN」
‐クラウドUTMと拠点間／インターネット接続を統合したSASEサービス
‐ローカルブレイクアウト環境にも対応し、安全かつ効率的な運用を実現
‐ゼロトラスト環境に適した構成をクラウド上で集中管理することが可能
・光回線提供サービス「アライド光」
‐光回線（フレッツ光ネクスト／クロス相当）とVNE(ISP)、設定済みルーター（コールドスタンバイ機付き）をセットにした光回線サービス
‐回線手配から機器提供・監視まで含み、導入や運用の負担を大幅に軽減
・Wi-Fi 6対応無線LANアクセスポイント「AT-TQ6702 GEN2」
‐IEEE 802.11ax 8×8ストリームに対応し、最大4.8Gbpsの大容量・高速化を実現した2.4GHz帯と5GHz帯の同時使用が可能な2ラジオ搭載無線LANアクセスポイント
・統合ネットワーク管理ソリューション「AMF PLUS」
‐ネットワーク上のデバイスやトポロジー情報を自動的に収集・検出
‐ネットワーク機器の状態を一元管理で可視化し、障害時の自動復旧を実現
・ネットワーク管理ソフトウェア「Vista Manager EX」
‐有線・無線、LAN・WANの状態や物理的なネットワーク構成など、ネットワーク上から収集した情報を可視化・監視し、トラブルの早期発見を支援
・運用支援サービス「Net. Monitor」
‐ITインフラを24時間365日体制で運用監視
‐問題発生時は即時通知と迅速対応を可能とし、安心して運用継続ができる体制を整備
＜ネットワーク構成イメージ図＞
■導入後の効果
・通信の高速化と安定性向上によりネットワーク環境を改善
Wi-Fi 6対応無線LANアクセスポイントへの更新とAllied SecureWANの通信帯域拡大により、大量アクセス時でも途切れにくい高速・安定通信を実現。とくに一斉学力検査など、多数の端末が同時にアクセスする場面でも通信が途切れにくくなり、全校で安心してICTを活用できる環境が整いました。
・回線の統合と通信状況の可視化で運用負荷軽減
アライド光VPNにより、通信経路を冗長化し、回線管理も一元化。また、AMF PLUSによる機器の一元管理とVista Manager EXによる可視化を組み合わせたことで、障害対応や設定変更が効率化され、現場と委員会の運用負担が大幅に軽減されました。
・遠隔監視によるトラブルの早期対応と運用効率化
Net.AMFとVista Manager EXを活用したクラウド管理により、教育委員会が全校ネットワークを一元的に監視・制御できる体制を実現。また、AWCによる無線LANの自動調整やNet.Monitorによる遠隔監視も加わり、障害発生時の切り分けや復旧が迅速化。学校ごとの対応負担が軽減され、運用の効率化が進みました。
【お客様の声】
https://digitalpr.jp/table_img/631/124156/124156_web_1.png
●導入事例記事はこちらよりご覧いただけます。
https://www.allied-telesis.co.jp/case-list/town_saitama-miyoshi/
【三芳町教育委員会 様について】
教育大綱を策定し、基本理念の実現に向け、様々な取組を推進している。この計画を実効性あるものとするため、計画の基本目標と施策に応じた重点的に実施する取組を定め、三芳町教育行政重点施策として毎年策定し、本町教育の振興に取り組む。
役場所在地…埼玉県入間郡三芳町大字藤久保1100番地1
教育長…古川 慶子
URL…https://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/
今後もアライドテレシスはお客様の快適なネットワーク環境のご支援が出来るよう、幅広い製品ラインナップ、様々な課題を解決する最新技術とサポートサービスをご用意してまいります。
注）記載事項は2025年12月現在の内容です。最新の情報は当社ホームページをご覧ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
---------------------------------------------------------------------
<<製品に関するお問合せ先>>
E-mail:info@allied-telesis.co.jp
URL：https://www.allied-telesis.co.jp/
---------------------------------------------------------------------
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
