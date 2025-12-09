浮体式液化天然ガス（FLNG）ターミナル市場は堅調な成長が見込まれ、2033年までに602億5000万ドルに達すると予測されています。
浮体式液化天然ガス（FLNG）ターミナル市場は、2024年の257億6,000万米ドルから2033年には602億5,000万米ドルへと急成長が見込まれています。この大幅な成長は、2025年から2033年の予測期間における年平均成長率（CAGR）9.9%を反映しています。
浮体式プラットフォームを用いて天然ガスを処理・貯蔵するFLNG技術は、世界のエネルギー需要を満たす上で不可欠なソリューションとなっています。特に陸上のガスインフラが限られている、あるいは現実的でない地域におけるエネルギーインフラの需要の高まりが、FLNGターミナルの需要を牽引しています。その結果、FLNG技術は、柔軟性、費用対効果、そして拡張性を提供することで、世界のエネルギー市場において重要な役割を果たすことが期待されています。
市場の牽引要因：エネルギー需要の増加と技術進歩
世界的な天然ガス需要の増加と、FLNGシステムにおける技術進歩が相まって、市場の成長を牽引しています。特にアジア太平洋地域の国々では、石炭や石油に代わるクリーンな代替エネルギーとして天然ガスの導入が進んでおり、FLNGターミナルは液化天然ガス（LNG）を海上で効率的に処理・輸送する手段を提供しています。
天然ガスの環境面での利点に加え、FLNGターミナルは従来の陸上LNGプラントに比べてプロジェクトの迅速な導入を可能にします。深海を含む遠隔地の海上にFLNGユニットを設置できることも、FLNGの導入をさらに促進し、多様な地域ニーズに対応できる柔軟なソリューションを提供しています。さらに、浮体式生産貯蔵積出設備（FPSO）や浮体式液化設備といった技術の進歩により、FLNGプロジェクトの実現可能性と効率性が向上し、多くの発展途上国および成熟ガス市場にとって現実的な選択肢となっています。
新興市場：アジア太平洋地域が先導
中国、インド、日本などの国々における旺盛な天然ガス需要を背景に、アジア太平洋地域はFLNGターミナル市場の成長を牽引する態勢にあります。これらの国々が二酸化炭素排出量の削減とよりクリーンなエネルギー源への移行を目指す中、天然ガスの重要性が高まっています。アジア太平洋地域は主要な海底ガス田に近接していることも利点の一つであり、FLNGターミナルは天然ガスを効率的に処理し、需要地へ輸送するための理想的なソリューションとなっています。
さらに、中東・アフリカ（MEA）地域は豊富な海底ガス埋蔵量を有することから、FLNGターミナルへの関心が高まっています。これらの地域におけるFLNGインフラの整備は、エネルギーへのアクセス向上と経済成長の促進につながると期待されています。一方、北米と欧州も、エネルギー安全保障とエネルギー多様化の進展を背景に、市場の成長に大きく貢献すると見込まれています。
市場の課題と機会
FLNGターミナル市場は大きな可能性を秘めていますが、初期費用の高さや規制の複雑さといった課題に直面しています。FLNGターミナルの建設と運営には多額の資本投資が必要であり、インフラに関する規制環境は地域によって大きく異なります。しかしながら、再生可能エネルギーへの関心の高まりと、より持続可能な天然ガスソリューションへの世界的なシフトは、市場拡大の多くの機会を生み出しています。
