浮体式液化天然ガス（FLNG）ターミナル市場は堅調な成長が見込まれ、2033年までに602億5000万ドルに達すると予測されています。

浮体式液化天然ガス（FLNG）ターミナル市場は堅調な成長が見込まれ、2033年までに602億5000万ドルに達すると予測されています。