骨成長製品市場規模：2033年までに17億4,000万ドルに達する見込み、脊椎骨折の増加が背景
世界の骨成長製品市場は、脊椎骨折や整形外科疾患の増加、先進的な再生技術の採用拡大により、着実な成長を示しています。最近の市場分析によると、市場規模は2025年の13億3,000万ドルから2033年には17億4,000万ドルに成長すると予測されており、予測期間（2025-2033年）のCAGRは3.4％と見込まれています。
骨成長製品には、刺激装置、骨形成タンパク質（BMP）、および多血小板血漿（PRP）が含まれ、骨の治癒促進、骨格修復の強化、骨折や遅延癒合・非癒合症例の回復サポートに重要な役割を果たします。これらの革新的ソリューションは、病院、整形外科・脊椎専門センター、外来手術センターでの採用が増加しており、市場プレイヤーにとって大きな成長機会
を生み出しています。
無料サンプルで主要な成長要因とセグメントデータを確認： https://straitsresearch.com/jp/report/bone-growth-products-market/request-sample
市場概要：
骨には自然な再生能力があり、外傷、骨格発達、成人期の継続的な骨再構築に応じた治癒をサポートします。臨床的な骨折治癒は、通常、新生児の骨形成過程を反映し、膜内骨化および軟骨内骨化を含みます。しかし、5～10％の骨折は治癒が遅延したり、完全に回復しないため、骨成長製品の必要性が強調されています。
これらの製品は、細胞経路を活性化し、化学信号を放出し、組織修復をサポートすることで骨再生を助けます。高齢者人口の増加や骨粗鬆症・脊椎疾患の発生率上昇に伴い、骨成長刺激装置や関連治療への世界的需要は増加傾向にあります。
主要な市場成長要因：
ターゲット人口の増加：
骨折、特に骨粗鬆症患者の骨折は、公衆衛生上の重要課題です。世界で推定2億人が骨粗鬆症に罹患しており、年間200万件以上の骨折が発生しています。腰痛や脊椎疾患は主要な障害原因であり、脊椎手術件数の増加を促進しています。脊椎骨折や整形外科的損傷の増加は、予測期間中の骨成長製品需要を後押しすると見込まれています。
戦略的買収の増加：
グローバルベンダーは、買収やパートナーシップなどの非有機的成長戦略を積極的に展開し、製品ポートフォリオと市場プレゼンスを拡大しています。例えば、Smith+Nephewは2021年1月にIntegra Lifesciencesを2億4,000万ドルで買収し、四肢事業と製品パイプラインを強化しました。これらの戦略的な動きは市場ダイナミクスを向上させ、イノベーションを加速し、新興技術へのアクセスを迅速化します。
モバイル骨成長刺激技術の進歩：
次世代のモバイル骨成長刺激装置は、アプリベースのプラットフォームと統合され、患者の遵守率と治療成果を向上させています。米国でFDA承認を受けたパルス電磁場（PEMF）療法は、非癒合骨折に広く採用され、細胞再生をサポートする安全な非侵襲的治療として注目されています。
市場制約：
厳格な規制承認：
骨成長製品の約25％は、複雑な規制プロセスのため5年以内に市場から撤退しています。非侵襲型骨成長刺激装置はClass III医療機器に分類され、事前承認が必要であり、市場参入や拡大のスピードを制限する可能性があります。
市場機会：
患者中心のアプリ対応モバイルPEMF装置の拡大
脊椎固定術や骨折修復のための高度なBMPやバイオ製剤の開発
医療支出の増加やインフラ整備による新興地域での採用拡大
