高い翻訳精度と圧倒的な翻訳スピードで20カ国語に対応「 LogoVista PRO 20カ国語 オフライン翻訳」を新発売
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334528&id=bodyimage1】
ロゴヴィスタ株式会社は、20カ国語対応AI翻訳ソフトのWindows版「 LogoVista PRO 20カ国語 オフライン翻訳」DVD-ROM/ダウンロード版を、2025年11月28日（金）より発売いたします。
高い翻訳精度と圧倒的な翻訳スピード！20言語に対応！
英語/日本語/中国語（簡体字・繁体字）/韓国語/アラビア語/イタリア語/インドネシア語/ウクライナ語/ウルドゥー語/スペイン語/タガログ語/トルコ語/ドイツ語/ヒンディー語/フランス語/ベトナム語/ベンガル語/ペルシャ語/ポルトガル語/ロシア語
本製品は、20カ国語に対応したオフライン翻訳ソフトです。
従来のオフライン翻訳では実現できなかった高い翻訳精度を提供します。
洗練されたインターフェースにより直感的に操作でき、初めて翻訳ソフトを使う方から実務で活用される方まで、幅広いニーズにお応えします。
ファイル翻訳は、複数ファイルやフォルダ翻訳に対応し、OCR機能はPDFに対応。
英日・日英専門辞書、文献管理ツールの他、辞書では「研究社 新英和（第7版）和英（第5版）中辞典-音声付き」を搭載、プロフェッショナルな翻訳作業を支える多彩な機能を備えています。
《翻訳例》
下記から翻訳例を確認できます。
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/lvlanguages/pro20.html
製品の詳細は下記をご確認ください。
https://www.logovista.co.jp/LVERP/shop/ItemDetail?contents_code=LVXEMX26
■製品ラインナップ
LogoVista PRO 20カ国語 オフライン翻訳
（DVD-ROM/ダウンロード）
426,800円（税込）/388,000円（税抜）
■特長
・20カ国語対応
・テキスト翻訳（対訳形式で、テキスト、Word、PDFに対応）
・ファイル翻訳（複数のファイルを一括翻訳）
・画像（OCR）翻訳ー文字を認識して翻訳（Webカメラ・スマホカメラ対応）※対応言語は、英語、日本語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語、アラビア語、イタリア語、スペイン語、トルコ語、ドイツ語、フランス語、ポルトガル語、ロシア語
・論文作成や研究情報管理を効率化させる文献管理ツール（Google Chrome/Microsoft Edge拡張機能を搭載）
・ユーザ辞書機能（単語登録が可能）※英日・日英のみ
・アドイン機能（Microsoft Office、一太郎対応）
・電子辞典「研究社新英和（第7版）・和英（第5版）中辞典」付属
■動作環境
●OS（すべて日本語版）：
Windows 11（64bit）/ 10（64bit）
※ 翻訳機能の一部「ウルドゥー語翻訳」は、NPU（AIプロセッサ）を搭載したPCでのみご利用いただけます。
●メモリ：お使いのOSが推奨する環境以上
■製品に関するお問い合わせ先
ロゴヴィスタ株式会社
TEL: 042-338-1792 FAX: 042-338-1791
e-mail：inq@logovista.jp
URL:https://www.logovista.co.jp /
配信元企業：ロゴヴィスタ株式会社
ロゴヴィスタ株式会社は、20カ国語対応AI翻訳ソフトのWindows版「 LogoVista PRO 20カ国語 オフライン翻訳」DVD-ROM/ダウンロード版を、2025年11月28日（金）より発売いたします。
高い翻訳精度と圧倒的な翻訳スピード！20言語に対応！
英語/日本語/中国語（簡体字・繁体字）/韓国語/アラビア語/イタリア語/インドネシア語/ウクライナ語/ウルドゥー語/スペイン語/タガログ語/トルコ語/ドイツ語/ヒンディー語/フランス語/ベトナム語/ベンガル語/ペルシャ語/ポルトガル語/ロシア語
本製品は、20カ国語に対応したオフライン翻訳ソフトです。
従来のオフライン翻訳では実現できなかった高い翻訳精度を提供します。
洗練されたインターフェースにより直感的に操作でき、初めて翻訳ソフトを使う方から実務で活用される方まで、幅広いニーズにお応えします。
ファイル翻訳は、複数ファイルやフォルダ翻訳に対応し、OCR機能はPDFに対応。
英日・日英専門辞書、文献管理ツールの他、辞書では「研究社 新英和（第7版）和英（第5版）中辞典-音声付き」を搭載、プロフェッショナルな翻訳作業を支える多彩な機能を備えています。
《翻訳例》
下記から翻訳例を確認できます。
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/lvlanguages/pro20.html
製品の詳細は下記をご確認ください。
https://www.logovista.co.jp/LVERP/shop/ItemDetail?contents_code=LVXEMX26
■製品ラインナップ
LogoVista PRO 20カ国語 オフライン翻訳
（DVD-ROM/ダウンロード）
426,800円（税込）/388,000円（税抜）
■特長
・20カ国語対応
・テキスト翻訳（対訳形式で、テキスト、Word、PDFに対応）
・ファイル翻訳（複数のファイルを一括翻訳）
・画像（OCR）翻訳ー文字を認識して翻訳（Webカメラ・スマホカメラ対応）※対応言語は、英語、日本語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語、アラビア語、イタリア語、スペイン語、トルコ語、ドイツ語、フランス語、ポルトガル語、ロシア語
・論文作成や研究情報管理を効率化させる文献管理ツール（Google Chrome/Microsoft Edge拡張機能を搭載）
・ユーザ辞書機能（単語登録が可能）※英日・日英のみ
・アドイン機能（Microsoft Office、一太郎対応）
・電子辞典「研究社新英和（第7版）・和英（第5版）中辞典」付属
■動作環境
●OS（すべて日本語版）：
Windows 11（64bit）/ 10（64bit）
※ 翻訳機能の一部「ウルドゥー語翻訳」は、NPU（AIプロセッサ）を搭載したPCでのみご利用いただけます。
●メモリ：お使いのOSが推奨する環境以上
■製品に関するお問い合わせ先
ロゴヴィスタ株式会社
TEL: 042-338-1792 FAX: 042-338-1791
e-mail：inq@logovista.jp
URL:https://www.logovista.co.jp /
配信元企業：ロゴヴィスタ株式会社
プレスリリース詳細へ