レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本植物油市場は、進化する食品加工需要と持続可能な食用油の革新に牽引され、2033年までに変革的な649億米ドル規模へ急成長すると予測される
日本植物油市場は2024年に165億5000万米ドルの規模に達し、2025年から2033年までの予測期間において年平均成長率（CAGR）4.33％で拡大し、2033年までに649億米ドルに達すると予測されている。種子、ナッツ、果実から抽出される植物油は、ビタミンE、A、B1、オメガ3脂肪酸、オメガ6脂肪酸などの必須栄養素を豊富に含む。これらの油は、調理用および工業用において動物性脂肪や石油化学派生物に代わるより健康的な選択肢として機能し、日本国内における持続的な需要を支えている。
健康志向の再構築と機能性石油需要
メタボリックヘルスに対する消費者の意識の高まりにより、日本の食品メーカーは製品を再定式化し、飽和脂肪を減らし、機能性脂質を組み込むようになりました。 高オレイン酸キャノーラ、米ぬか油、オメガ3濃縮品種などの油は、心血管の健康と抗酸化特性のためにますます促進されています。 厚生労働省は、機能性食品（Ffc）制度を通じてこの動きを支援し、健康志向の油のラベル付けとマーケティングを強化しています。 都市市場では、プレミアムセグメントは、調理だけでなく化粧品や栄養補助食品にも使用される、コールドプレス、オーガニック、未精製のオイルの好みを示しています。
規制措置は、消費者の信頼をさらに強化します。 2024年3月から、日本は国際オリーブ評議会（IOC）と連携して、エキストラバージンオリーブオイル（EVOO）の国内表示基準を実施します。 国は、5つのIOC認定物理化学研究所と2つの認証された感覚パネルを設立し、プレミアムオイルの品質保証を強化しています。 小売業者やeコマースプラットフォームは、詳細な原産地情報、組成内訳、使用ガイドラインを提供することでこの傾向を活用し、高価値の食用油セグメントの成長を推進しています。
パーム油生産からの環境課題
その栄養上および機能上の利点にもかかわらず、パーム油の栽培は重大な環境上の課題を提起する。 大規模な森林伐採を伴うことが多いアブラヤシのプランテーションの拡大は、熱帯雨林の生態系と生物多様性を脅かしています。 オランウータンなどの種の生息地の破壊と温室効果ガスの放出は、重要な環境問題です。 報告によると、パーム油の生産は、毎分5つのサッカー場に相当する熱帯雨林の損失の原因となっています。 予測期間中、環境意識の高まりやパーム油の使用を削減するための政府の取り組みは、日本の市場拡大を制約する可能性があります。
主要企業のリスト：
● Archer Daniels Midland Company
● Sime Darby Plantation Berhad
● Bunge Limited
● Olam International Limited
● Cargill Incorporated
● Golden Agri-Resources
● Kuala Lumpur Kepong Berhad
● Fuji Oil Holding Inc.
● Wilmar International Limited
● PT Astra Agro Lestari Tbk
● Avril Group.
加工食品-仕出し業の安定的な需要
日本植物油市場は、加工食品、便利な食事、制度的ケータリングからの安定した需要を誇っています。 急速な高齢化と都市労働力により、すぐに食べられる食事、弁当箱、揚げ菓子は依然として消費の中心となっています。 食品加工業者やレストランチェーンは、揚げ物、乳化、保存のために、キャノーラ、大豆、パーム油などの植物油に依存しています。 日本の厳しい食品品質規制は、製造、学校給食プログラム、病院の食事サービスのための精製された高級オイルの一貫した供給を保証します。
